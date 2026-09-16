6이닝 무실점, 한화전 설욕에 성공한 고영표

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12일 전 한화에게 호되게 당했던 고영표, 이번에는 완벽하게 설욕을 했다KT위즈
경기 종료 후 고영표는 방송 인터뷰를 통해 "팀이 연승 중인 상황인데, 나도 거기에 보탬이 될 수 있어서 매우 기쁘다"라며 소감을 밝혔다.
12일 만에 한화와의 재대결에서 설욕에 성공했다. 이에 대해서 그는 "아시안게임으로 인해 빠진 선수(문현빈, 노시환)가 있으면서 라인업이 많이 바뀌었다. 새로운 타자들이 많았지만, 내 장점을 가지고 한화 타자들을 상대하려고 했다. 지난 맞대결(9월 3일)에서 너무 좋지 않았기에 그 부분을 만회하려고 집중을 했다"라고 말했다.
이어서 "지난 삼성전(9월 9일) 때부터 밸런스가 괜찮았는데, 그게 이번에도 이어진 것 같다. 주무기인 체인지업이 제구가 잘된 덕분에 패스트볼도 편하게 던질 수 있었다. 그래서 한화 타자들을 잘 봉쇄한 것 같다"라고 말했다.
이날 고영표는 8개의 탈삼진을 잡아내며, 이번 시즌 157개의 탈삼진을 잡았다. 이는 개인 한 시즌 최다 탈삼진이기도 하다. 이에 대해서는 "(탈삼진) 기록에 욕심을 내지는 않는다. 그렇지만 150개 이상 (삼진을) 잡은 게 신기할 따름이다"라고 말했다.
욕심내는 기록은 따로 있었다. 바로 이닝이었다. 그는 "매 경기 이닝을 많이 채우면서 최대한 선발투수로서 선수 생활을 오래하고 싶다"라고 말했다.
KT에서만 3명의 핵심 투수들(소형준, 오원석, 박영현)이 아시안게임으로 자리를 비웠다. 이에 대해서 그는 "(아시안게임으로 인해) 투수 파트에서 공백이 있는데, 내가 등판하는 날에는 길게 이닝을 소화하면서 최소 실점을 하는 것이 내 몫인 거 같다. 그래야 팀이 승리할 수 있는 확률이 높다. 무조건 QS 투구를 해야 한다는 책임감이 든다"라고 말했다.
마지막으로 KT 팬들에게 "(KT 팬들) 응원 덕분에 팀이 가장 높은 곳에 위치해 있다. 큰 변수 없이 시즌 끝날 때까지 1위로 마무리하도록 하겠다"라며 각오를 밝혔다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기