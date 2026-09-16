'20홈런' 양의지, 위기의 두산 구할까?

두산베어스

통산 10번째 시즌 20홈런을 달성한 두산 양의지2026 KBO리그에서 5위인 두산 베어스가 시즌 막판 힘겨운 순위 싸움을 이어가고 있다. 9월 이후 타선이 집단 부진에 빠지며 6위 NC 다이노스의 맹추격을 허용한 두산은 공수의 핵심이자 주장인 양의지의 타격 컨디션 회복이 2년 만의 가을 무대 복귀를 위한 주요 변수로 떠올랐다.양의지는 지난 13일 순위 경쟁팀이 NC와의 잠실 홈경기에서 3타수 2안타 1홈런 2득점으로 두산의 9-2 승리를 이끌었다. 2회말 선두타자로 좌전 안타를 치고 출루한 뒤 안재석의 희생플라이 때 홈을 밟아 선취점을 올렸고 7-2로 앞선 5회말에는 NC 불펜 류진욱의 148km/h 패스트볼을 공략해 좌중간 담장을 넘기며 시즌 20홈런을 달성했다.올시즌 현재(9/15기준) 양의지는 122경기에 출장해 타율 0.253 20홈런 71타점 OPS 0.801 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.5를 기록하고 있다. 타율 0.337 20홈런 89타점 OPS 0.939로 타격왕을 차지했던 지난해 성적과 비교하면 타격 생산력이 다소 떨어졌지만 40세 시즌에도 좀더 빠른 페이스로 20홈런을 달성하며 여전한 장타력을 입증했다.