유도 종주국 일본에서 기대되는 '한 판 뒤집기'

박장식

지난 달 20일 열린 대한체육회의 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 여자 유도 대표팀 허미미가 공개 훈련에 나서고 있다.여자 57kg급에 나서는 허미미에게도 이번 아시안 게임 첫 출전은 기대감이 크다. 허미미는 지난해 유니버시아드에서도 우승을 거두며 건재함을 알렸고, 그랜드슬램 우승을 추가하는 등 여전한 기량을 자랑했다. 허미미는 지난 달 "일본에서 하니 긴장도 되고, 부담도 있다"며, "그래도 응원해주시는 분들이 많아 힘이 된다. 금메달을 딸 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 전했다.특히 여자 78kg이상, 최중량급에서는 선배 김하윤 대신 아시안 게임 개인전에 출전하는 2007년생의 젊은 피가 있다. 고교 시절이었던 지난해 세계 랭킹 1위를 달성하기도 했던 이번 대회 금메달 기대주, 이현지가 주인공이다. 이미 고교 시절부터 주요 국제대회 메달을 쓸어담다시피 한 만큼, 이번 아시안 게임에서도 좋은 성적을 기대할 만하다.대한유도회는 이번 대회 대표팀의 목표 성적으로 남자부와 여자부에서 각각 두 번의 우승, 즉 네 개의 금메달 획득을 제시하고 나섰다. 지난 대회 아쉬움을 딛고 한국 유도가 '효자 종목'으로 다시금 도약할 수 있을 지 주목된다.올해 몽골에서 열린 그랜드슬램에서 금메달을 따내며 기대감을 높인 남자 81kg급 이준환 역시 이번 대회 목표는 금메달이다. 이준환은 "지난 항저우 대회를 준비할 때보다 더 열심히 하고 있어서 무조건 금메달 딸 수 있으리라 생각하고 있다"며, "그때에 비해 근육량이 크게 늘어났다. 상대보다 근력에서나 체력에서나 훨씬 유리하다고 생각해서 더 자신감 있게 훈련하고 있다"고 말했다.지난 몽골 그랜드슬램에 대해 "체력적인 면에서도 하나도 지치지 않았고, 근력적인 면에서도 해외 선수들에 밀리지 않았다"고 돌아본 이준환은 "내가 생각했을 때 스스로에게 방심하지 않고 조금 더 긴장을 가져가되, 자신감을 자만심으로 바뀌지 않게끔 스스로 완급조절을 잘 해서 차분하게 경기하면 압도적인 경기를 펼칠 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러내기도 했다.특히 이준환은 "항저우 대회와 파리 올림픽 때는 금메달을 못 땄기에 나 스스로에게도 동기부여가 많이 되고, 열심히 하는 계기가 되었다"고 말하며, "가족들이 아시안 게임 응원 와 주신다고 하니, 이제 이번 아시안 게임에서 금메달로 증명할 일만 남은 것 같다"고 힘주어 말했다.