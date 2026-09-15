'이대호 후계자' 한동희... 롯데 4번 타자로 돌아왔다

케이비리포트

롯데 한동희의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)특히 시즌 중반 이후 홈런 생산 페이스가 빨라졌다. 한동희는 후반기 39경기에서 타율 0.311, 12홈런 41타점을 기록했다. 7월 5홈런, 8월 6홈런에 이어 9월에도 11경기에서 3홈런을 터뜨렸다. 부상과 초반 부진으로 발동은 늦게 걸렸지만 후반기 들어 롯데 타선의 중심으로 확실히 자리잡았다.지난 12일 키움 히어로즈전은 달라진 한동희의 타격 매커니즘을 보여준 경기였다. 2-0으로 앞선 7회초 1사 1-3루에서 키움의 필승조 불펜인 유토의 150km/h 패스트볼을 밀어쳐 우측 담장을 넘겼다. 승부에 쐐기를 박은 시즌 19호 홈런이었다. 한동희의 홈런에 힘입은 롯데는 8-0 완승을 거두며 연패에서 벗어났다.과거와 비교해 타석에서 힘을 사용하는 방식이 변했다. 무조건 강하게 휘두르기보다 몸 안쪽에서 힘을 모으고 상황에 따라 정확한 콘택트에 집중하는 방향으로 타격 접근법이 바뀌었다. 높은 코스의 빠른 볼에는 다소 밀리는 경향이 있지만 실투를 놓치지 않고 장타로 연결하는 능력은 한결 좋아졌다는 평가다.