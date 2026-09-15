오아시스, 30년 전 역사 쓴 땅으로 돌아간다

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오는 2027년 5월부터 '라이브 27' 투어에 돌입하는 록밴드 오아시스(왼쪽에서부터 리암 갤러거, 노엘 갤러거)Oasis 공식 소셜 서비스
2024년 8월, '거대한 기다림은 끝났다'는 슬로건과 함께 전 세계 음악 팬들을 놀라게 했던 오아시스의 재결합. 이듬해 이들은 '오아시스 라이브 '25'라는 투어를 열고 전 세계 11개국 17개 도시에서 41회의 공연을 펼쳤다. 2009년 극심한 불화로 인한 해체 이후 오랫동안 마주하지 않았던 형제가 함께 손을 잡고 무대 위로 걸어 나오는 도입부부터가 압도적이었다.
팬들은 '돈 룩 백 인 앵거(Don't Look Back In Anger', '원더월(Wonderwall)', '리브 포에버(Live Forever)' 등 형 노엘 갤러거가 빚어낸 아름다운 멜로디, 그리고 동생 리암 갤러거의 야성적인 보컬과 록스타적 카리스마에 열광했다. 오아시스는 이 투어를 통해 약 4억 달러 이상의 수익을 올렸고, 오아시스가 단순한 90년대 추억의 밴드가 아니라 Z세대에게 가장 사랑받는 현재진행형 밴드라는 사실을 각인시켰다.
한국 고양종합운동장에서 열린 공연에서도 5만 명 이상의 관객을 동원한 것은 물론, 오아시스 시절에도 공연하지 못했던 미국에서도 5회의 스타디움(로즈 볼, 메트라이프 스타디움, 솔져 필드) 공연을 매진시키며 문화적 파급력을 입증했다. 이 과정은 최근 개봉한 오아시스의 다큐멘터리 영화 <오아시스 : 돈 룩 백 인 앵거>에도 잘 담겨 있다.
2년 만의 투어, 오아시스가 이곳 택한 이유