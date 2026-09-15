결혼 앞두고 상대방의 충격적인 과거를 알게 된다면?

▲영화 <더 드라마> 스틸컷 TEO, sunlovetour, 워터홀컴퍼니㈜



영화는 중대한 결정을 앞두고 '상대방의 충격적인 과거를 알게 된다면'이란 물음표를 앞세워 믿음에 대해 말한다. 진실을 안게 된 후에도 관계는 지속될 수 있는지, 상대의 과거를 어디까지 받아들일 수 있는지 묻는다. 물론 심리적으로 불안한 십 대 청소년의 불장난이라 받아들일 수 있겠지만 인근 지역에서 총격 사건이 벌어지지 않았다면 엠마는 계획을 실행에 옮겼을지 모른다.



미국에서 총격 사건이란 꾸준히 반복되는 국가적 비극이다. 학교, 쇼핑몰, 대중교통 등 다수가 밀집된 지역에서 반복된다. 총이 허가된 나라인 만큼 무차별 총격은 미국 사회의 중범죄 중 하나이다. 1999년 컬럼바인 고등학교 총격 사건뿐만 아니라 최근 초등학교로 확대된 사건은 미국을 충격으로 몰아넣었다. 그래서 엠마의 생각은 그것만으로도 무거운 중죄일 수 있다. <마이너리티 리포트>처럼 범죄를 예측하는 시스템이 있다면 엠마는 잠재적 용의자로 지목되었을지 모른다.

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다만 영화는 찰리와 엠마의 속마음을 동시에 비추며 누구의 잘못으로 구분하지 않는다. 이후 두 사람의 관계의 다양한 가능성도 열어둔다. 엠마는 지금 다른 사람으로 성장했으며 찰리 또한 완벽한 선인은 아님을 지적한다. 일상생활 중 언뜻 분노가 튀어나오는 순간이 비일비재하지만, 그것을 다스리는 것은 억누르는 자아와 강력한 사범 시스템의 처벌이다. 인생을 한 편의 드라마에 비유하는 것처럼 누구에게나 드라마틱한 일은 찾아 온다.



<더 드라마>는 단단한 사이에 믿음의 틈이 벌어지는 순간을 단순한 외도나 횡령이 아닌 미국적 소재를 끌어와 발칙하게 비틀고 있다. 두 사람 모두 사랑에 빠져 이성을 잃어버린 모습부터 시작해 각성하고 무너지는 과정까지 보여준다. 그 균열을 부추기는 존재는 얄미운 레이첼이다. 풍부한 리액션을 보이는 레이첼의 언어, 표정, 행동은 내내 불편함을 유발하고 결혼식을 망치는 데 일조한다. '나라면 어땠을까'라는 물음표가 끝까지 따라다닌다. 타인 앞에서 위선은 어디까지 용인될 수 있을지 생각하게 만든다.



크리스토퍼 보글리는 사회현상을 풍자적 시선으로 그리는 데 탁월한 감독이다. <해시태그 시그네>로 자기혐오에 빠진 어설픈 관종이 결국 자기를 사랑하게 되는 인플루언서를 주인공에 두었다. <드림 시나리오>를 통해서는 융의 정신분석 학점 관점에서 다뤘다. 밈, 인플루언서, 캔슬 컬처, 바이럴로 한순간에 달라지는 위상을 평범한 교수를 중심에 두고 코미디로 승화했다.



로버트 패틴슨과 젠데이아, 올해 두 배우는 <오디세이>에서 아테네와 안티노오스로 분한 것부터 시작해 <더 드라마>에서는 연인으로 분해 다채로운 감정을 표출했다. 개봉을 앞둔 <듄: 파트3>에서 다시 만나며 대세 배우임을 인증했다. 한 해에 세 작품으로 얼굴을 비추는 다작 행보에도 기시감이 들지 않는 캐릭터 해석력으로 스크린을 장악 중이다. 두 사람 모두 아역으로 출발해 스타성으로 인지도를 넓혔고, 연기력을 인정받으면서 최고의 감독과 함께하는 대세 배우로 성장했다.

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