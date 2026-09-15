결혼 앞두고 상대방의 충격적인 과거를 알게 된다면?

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영화 <더 드라마> 스틸컷TEO, sunlovetour, 워터홀컴퍼니㈜
영화 <더 드라마>는 결혼식을 앞둔 두 사람이 과거를 알게 된 후 걷잡을 수 없는 파국으로 치닫는 심리 드라마다. 예비 신혼부부가 느끼는 불안감과 우울감을 뜻하는 '메리지 블루'의 재해석을 통해 관계의 모순을 깊게 파고든다. 총기 난사라는 무거운 주제를 로맨틱 코미디의 외형으로 옮겨 도발적으로 풀어낸 영리함이 돋보인다. 간사한 인간 마음의 끝자락까지 주도면밀하게 살펴보는 한편, 나라면 어땠을지 깊은 사유의 시간을 부추긴다.
미국 내 가장 민감한 논쟁거리인 학교 총기 난사 사건을 화두에 두고 심각한 논쟁거리를 던진다. 한국에서는 신부의 과거사에 매몰되는 지질한 한 남자의 드라마로 보일지 몰라도 미국이라면 상황이 180도 다르다. 엠마는 아버지의 총을 들고 숲속에서 사격 연습, 총격 리스트 작성, 선언 영상 촬영 등 주도면밀하게 실행에 옮길 계획을 마쳤다. 그 과정에서 실수로 청력을 잃게 될 만큼 진심이었던 엠마의 분노는 한발 차이로 불발된다. 인근 지역에서 실제 총격 사건이 일어나면서 겁먹었기 때문. 혹시라도 앞선 일이 없었다면 실행했을지 모를, 매우 논쟁적인 주제다.
맹점은 엠마가 나쁜 생각을 스스로 뉘우치고 실천에 옮기지 않았던 게 아니라, 타의로 인해 포기하게 되었다는 점이다. 방구석에서 시뮬레이션만 돌리던 엠마가 실제 사건을 보고 겁을 먹고 자진해서 후퇴한 것이다. 이후 우연히 총기 반대 운동에 동참하게 되고, 친구들의 관심을 받게 되자, 아예 그 계획은 없었던 일이 되어버린다.
하지만 실행에 옮기지 않았다고 해서 끝난 걸까? 어디까지 받아들일 수 있을까. 찰리는 엠마가 언제라도 무의식의 폭력성이 튀어나올 수 있다고 믿게 된다. 처음에는 괜찮은 척했지만 엠마의 작은 행동, 말투에도 의미를 부여하며 서서히 무너진다. 찰리가 받는 심리적 압박은 직장 동료와 불미스러운 일까지 몰고 갔으며, 연쇄적 사건이 결혼식에서 터져 엉망진창이 된다.
믿음이 깨어지는 순간