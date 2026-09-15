"3할이면 충분하다"... 31년 차 '예능 PD'가 말하는 인생의 '방향성'

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2007년 KBS2 '해피선데이-여걸식스' 촬영 당시 제작진과 출연진. 왼쪽 가운데 검정 민소매 차림이 당시 이황선 PD다.이황선 제공
중학생 무렵부터 방송과 신문 분야에 관심을 가졌던 그는 기자와 PD 사이에서 고민하다, 대학 시절 예능적인 부분에 더 관심이 간다는 생각에 예능 PD 쪽으로 방향을 정했다.
그가 1995년 KBS에 입사한 뒤 처음 맡은 프로그램은 '가족오락관'이었다. 당시 막내 조연출이었던 그는 현장을 직접 경험하면서, 방송 제작 과정이 생각보다 훨씬 세분화돼 있다는 사실을 처음 체감했다.
"카메라맨은 화면을 찍고, 세트 디자이너는 세트장을 만들잖아요. 그걸 지휘하고 조정하는 게 PD의 일이라는 걸 느꼈어요."
조연출 생활은 약 7년간 이어졌다. 이후 그는 재연 프로그램 '러브스토리'를 맡으며 처음으로 연출자가 됐다. 방송계에서 말하는 '입봉'이었다. 조연출과 연출은 생각부터 행동, 책임감까지 모두 달랐고, 그는 이 시기를 연출자로서의 전환점으로 꼽았다.
첫 연출 이후 그는 '뮤직뱅크', '해피선데이', '개그콘서트' 등 다양한 장르를 거쳤지만, 가장 자신 있는 분야를 묻자 답은 분명했다. 이 센터장은 이를 대학의 '전공'에 빗대었다.
"대학교 때 전공 과가 있잖아요. 그거예요. 일요일 버라이어티. 제가 제일 오래 했고, 제일 잘하는 전공입니다."
그가 '전공'으로 꼽은 일요일 버라이어티에는 오랫동안 몸담은 '해피선데이'가 있었다.
PD도 3할이면 훌륭하다
31년간 수많은 예능을 거쳤고, 대중의 관심과 사랑을 받은 프로그램도 만들어냈다. 하지만 모든 프로그램이 기대만큼의 결과를 낸 것은 아니었다. 그는 지난 시간을 돌아보며 "실패는 무수히 많았다"고 회상했다.
- 기대만큼 결과가 나오지 않았을 때, 이를 어떻게 받아들이셨나요?
"저희 업은 100% 성공하는 사람은 없어요. 영화감독들도 모든 영화가 흥행하지 않고, 가수들이 낸 모든 노래가 히트하지 않잖아요. 그래서 저는 늘 야구에 빗대 '3할 타율이면 훌륭한 타자다'라고 생각했어요. 'PD 일도 3할 타율이면 훌륭한 PD'라고 생각하면서요. 어떤 게 실패하더라도 '실패할 수도 있지, 일단 3할 타율만 넘겨보자'라고 스스로를 다독이곤 했죠."
- 어쩌면 우리 인생에도 적용될 수 있는 이야기인 것 같습니다.
"회복탄력성이 정말 중요하거든요. 특히 취준생에겐요. 떨어져도 또 하고, 떨어져도 또 하고."
실패를 대하는 태도는 이제 막 사회에 첫발을 내딛는 청년들에게 전하고 싶은 이야기와도 맞닿아 있었다.
인생의 '골'보다 중요한 건 '방향성'