"3할이면 충분하다"... 31년 차 '예능 PD'가 말하는 인생의 '방향성'

이황선 제공

"카메라맨은 화면을 찍고, 세트 디자이너는 세트장을 만들잖아요. 그걸 지휘하고 조정하는 게 PD의 일이라는 걸 느꼈어요."

"대학교 때 전공 과가 있잖아요. 그거예요. 일요일 버라이어티. 제가 제일 오래 했고, 제일 잘하는 전공입니다."

- 기대만큼 결과가 나오지 않았을 때, 이를 어떻게 받아들이셨나요?

- 어쩌면 우리 인생에도 적용될 수 있는 이야기인 것 같습니다.

큰사진보기 ▲'2025 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 in JAPAN' 공연 현장을 찾은 이황선 센터장. 이황선 제공

- 이제 막 사회에 첫발을 내딛는 청년들에게 해주고 싶은 말이 있다면?



"인생은 길어요. '장기 레이스'라고 생각해야 해요. 지금 당장 잘 나간다고 너무 들떠 있을 필요도 없고, 지금 못 나간다고 인생을 놔버려도 안 돼요. 잘될 때는 조금 더 겸손하고, 안 될 때는 회복탄력성을 가지고 다시 일어날 수 있다는 희망을 놓지 않는 게 중요하죠."



'인생은 새옹지마'라 했던가. 이 센터장은 잘될 때와 잘 풀리지 않을 때에 일희일비하지 않는 태도가 중요하다고 봤다. 인생은 처음 그린 대로만 흘러가지 않기 때문이다. 그가 강조한 건 하나의 '골(Goal)'에 정확히 도달하는 것보다, 자신이 어떤 사람이 되고 싶은지에 대한 '방향성'이었다.



"누구나 자기가 원하는 직업을 할 수 있는 건 아니잖아요. 저는 인생의 목표라는 건 없다고 생각하고, '방향성'은 있다고 생각해요. '나는 어떠어떠한 사람이 되는 쪽으로 가겠다'는 방향성은 있을 수 있는 거죠."



방향을 정했다고 해서 처음 그렸던 골에 그대로 도달하는 것은 아니다. 그 역시 자신의 31년을 하나의 목표만을 향해 곧게 걸어온 삶으로 보지는 않았다.



"저도 골을 설정해 놓고 그걸 향해 쭉 갔다기보다는, 이렇게 저렇게 빗겨가면서 지금의 인생이 된 거죠."



- 그럼 그 골을 달성하지 못했다고 해서, 그게 실패는 아닌 거네요.



"그럼요. 목표를 향해서 한 걸음 한 걸음 내딛는 게 합쳐져 내 인생이 되는 거고요. 모두가 목표에서 조금씩 옆으로 가잖아요. 그게 내 인생이 되는 거죠. 그 얘기를 젊은이들한테 해주고 싶어요." KBS 예능 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 16 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김한슬 (hozejunior) 내방 구독하기 시민 기자 김한슬입니다. 이 기자의 최신기사

2007년 KBS2 '해피선데이-여걸식스' 촬영 당시 제작진과 출연진. 왼쪽 가운데 검정 민소매 차림이 당시 이황선 PD다.중학생 무렵부터 방송과 신문 분야에 관심을 가졌던 그는 기자와 PD 사이에서 고민하다, 대학 시절 예능적인 부분에 더 관심이 간다는 생각에 예능 PD 쪽으로 방향을 정했다.그가 1995년 KBS에 입사한 뒤 처음 맡은 프로그램은 '가족오락관'이었다. 당시 막내 조연출이었던 그는 현장을 직접 경험하면서, 방송 제작 과정이 생각보다 훨씬 세분화돼 있다는 사실을 처음 체감했다.조연출 생활은 약 7년간 이어졌다. 이후 그는 재연 프로그램 '러브스토리'를 맡으며 처음으로 연출자가 됐다. 방송계에서 말하는 '입봉'이었다. 조연출과 연출은 생각부터 행동, 책임감까지 모두 달랐고, 그는 이 시기를 연출자로서의 전환점으로 꼽았다.첫 연출 이후 그는 '뮤직뱅크', '해피선데이', '개그콘서트' 등 다양한 장르를 거쳤지만, 가장 자신 있는 분야를 묻자 답은 분명했다. 이 센터장은 이를 대학의 '전공'에 빗대었다.그가 '전공'으로 꼽은 일요일 버라이어티에는 오랫동안 몸담은 '해피선데이'가 있었다.31년간 수많은 예능을 거쳤고, 대중의 관심과 사랑을 받은 프로그램도 만들어냈다. 하지만 모든 프로그램이 기대만큼의 결과를 낸 것은 아니었다. 그는 지난 시간을 돌아보며 "실패는 무수히 많았다"고 회상했다."저희 업은 100% 성공하는 사람은 없어요. 영화감독들도 모든 영화가 흥행하지 않고, 가수들이 낸 모든 노래가 히트하지 않잖아요. 그래서 저는 늘 야구에 빗대 '3할 타율이면 훌륭한 타자다'라고 생각했어요. 'PD 일도 3할 타율이면 훌륭한 PD'라고 생각하면서요. 어떤 게 실패하더라도 '실패할 수도 있지, 일단 3할 타율만 넘겨보자'라고 스스로를 다독이곤 했죠.""회복탄력성이 정말 중요하거든요. 특히 취준생에겐요. 떨어져도 또 하고, 떨어져도 또 하고."실패를 대하는 태도는 이제 막 사회에 첫발을 내딛는 청년들에게 전하고 싶은 이야기와도 맞닿아 있었다.