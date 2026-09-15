돌멩이 찌개와 붕어 한 마리, 모두의 무대를 완성하다

조훈성

극단 애인의 <붕어>의 백우람 배우와 함께하는 관객과의 대화극단 애인의 백우람의 1인극 <붕어>는 '장애배우'가 장면의 빈틈을 메워 줄 함께 호흡할 상대 배우도 없이, 배우 혼자 자신의 몸과 목소리, 시선과 호흡으로 하나의 몰입 가능한 세계를 만들어냈다는 점에서 특별한 작품이었다.<붕어>에서 백우람 배우는 고독하고도 밀도 높은 연극적 세계를 자기만의 방식으로 풀어보였다. 작품의 제목인 '붕어'는 여러 상상을 불러일으킨다. 물속을 유영하는 생명이면서 유리 어항 안에서 바깥을 바라보는 존재가 되어 보기도 한다. 낚였다가 풀어주면 또 다시 잡히는 식의 기억이 짧다거나 작고 쓸모없는 취급받기 쉬운 존재를 통해 사회가 장애인을 바라보는 방식, 장애인의 삶을 함부로 규정하고 대상화하는 시선, 그리고 그 시선 속에서도 자신의 존재를 끝내 살아 내는 한 고유한 인간 존재의 감각을 환기한다.<붕어>가 강렬했던 이유는 장애인의 삶을 관객에게 해설하거나 교훈을 주는 방식으로 밀어붙이지 않는 대신 배우의 몸과 발화 자체가 이야기의 언어가 된다는 점이다. 발화의 속도, 호흡의 변화, 시선이 머무는 지점, 몸의 수행성 방식은 하나의 서사이면서 동시에 감정의 전환을 이뤄낸다. 소극장을 가득 메운 장애·비장애 관객의 집중은 이 연극의 성과를 더욱 선명하게 보여준다.특히 조금 전 무대에 올랐던 다온의 장애인 배우들에게 <붕어>는 강한 인상과 자극으로 다가왔을 법하다. '장애인도 전문 배우가 될 수 있다'는 당위적 메시지만은 아닐 것이다. 장애를 가진 배우가 무대 위에서 얼마나 치열하게 자신의 예술 언어를 구축할 수 있는지, 장애 경험이 어떻게 연극적 깊이로 나타날 수 있는지를 구체적으로 무대에서 감각할 수 있었기 때문일 것이다.전문 장애인극단의 존재가 중요한 까닭도 여기에 있다. 장애예술은 일회성 행사나 복지 프로그램의 부속물로 머물러서는 안 된다. 배우들이 지속적으로 훈련하고, 창작자들이 장애의 몸과 감각에 적합한 연출 언어를 연구하며, 작품이 여러 관객과 만나고 재공연될 수 있는 제작 구조가 필요하다는 것 역시 다시 확인할 수 있는 자리였다.<붕어>는 배우의 장애 정체성만으로도 이 공연은 특별하게 보일 수도 있다. 하지만 궁극적으로 잘 만들어진 연극, 한 사람의 삶을 함부로 단순화하지 않는 시선의 깊이와 관객의 감각을 끝까지 붙드는 연기는 장애예술의 특별한 가치를 잘 보여줬다고 할 수 있다.모두페스티벌은 장애인과 비장애인이 '함께' 공연을 본다는 사실만을 내세우는 축제가 아니다. 본질적으로 누가 무대의 주체가 되는가, 어떤 몸이 예술의 언어로 인정받는가, 기성 극장이나 제작 환경은 누구에게 열려 있는가에 대한 진지한 질문을 해볼 수 있는 축제다.장애·비장애 연극제라는 명칭은 차별적으로 구분하는 말처럼 들릴 수 있지만, 그 지향은 분명 예술적 가능성과 참여의 장벽이 되지 않도록 하는 데 있을 것이다. 앞으로 더할 과제도 분명 있다. 장애예술가들이 일회적 참여자가 아니라 지속적으로 창작하고 성장할 수 있는 제작·훈련·유통의 기반이 필요할 것이다.또 공연장의 물리적 접근성뿐 아니라 정보 접근성, 관람 방식의 다양성, 장애인 이동과 의사소통을 지원하는 환경이 더 촘촘하게 마련되어야 할 것이다. 무엇보다도 장애예술을 '감동적인 사례'로 소비하지 않는 비평이 확장되어야 할 듯하다. 작품의 예술적 성취와 한계, 연기와 연출의 구체성, 창작 환경의 조건을 동등하게 이야기하면서 장애예술이 더 이상 예외적인 영역이 아니라 동시대 연극의 하나로 인정받을 수 있었으면 하는 바람을 갖는다.대구 소극장 함세상에서 만난 다온의 <돌멩이 찌개는 무슨 맛일까2>와 백우람 배우의 <붕어>가 일깨우는 것은 하나의 돌멩이에서 시작한 찌개가 여럿의 손길로 풍성해지듯, 또 한 사람의 몸이 만들어 낸 작은 물결이 객석 전체의 감각을 바꾸듯, 모두페스티벌은 그렇게 '모두'의 무대를 누군가의 자리를 대신 내어 주는 공간이 아니라, 원래부터 다양한 몸과 목소리가 함께 있어야 완성되는 공간이라는 것이다.새마을호에 몸을 싣고 돌아오는 길에도 이들 무대에 대한 인상이 오래 남는다. 지속적으로 축제를 꾸려 가는 사람들의 기획, 운영에 대한 고민으로 깊어진 주름, 무대에 오르기 위해 수없이 거듭 연습했을 장애 배우들의 시간, 객석에서 더 이상 엄숙하지 않고 다양한 소리로 바라보던 관객들의 눈빛과 반응이 겹쳐진다. 그 수고와 감동이 있기에, 우리는 다음 해에도 다시 소극장 함세상의 문을 열고 들어갈 것이다. 확실히 여기 오늘의 '모두의 연극'은 우리를 다시 만나게 하고, 서로의 세계를 잇게 하며, 함께 살아갈 수 있는 방법을 일러 준다.