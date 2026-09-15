리센느까지 동원...아시안게임 중계, 당신의 선택은?

▲2026 아시안게임 중계로 인해 MBC 인기 예능 '놀면 뭐하니?'는 무려 3주 동안 결방된다. MBC

3사가 동시에 아시안게임 중계에 뛰어드는 만큼 한동안 특정 방송사의 중계권 독점으로 인한 '반쪽 중계·보편적 시청권 침해 논란'은 이번 대회에서 상당 부분 해소될 전망이다. 캐스터와 해설위원 구성, 중계 스타일의 차이가 있는 만큼 각자의 취향에 맞는 채널을 고를 수 있다는 점은 반가운 변화로 다가온다.

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시청률 경쟁이 치열해짐에 따라 방송사 입장에서도 중계의 완성도를 높이고 최첨단 방송 기술을 투입하는 등 전반적인 수준 향상을 기대할 수 있다. 반면 3사 동시 중계에 대한 우려도 적지 않다. 농구 예선 한일전을 비롯해 동일한 경기를 중복으로 편성하면서 채널 낭비라는 지적도 있다.

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특히 대회 기간 중계 편성이 집중되다 보니 예년과 마찬가지로 간판 예능과 드라마의 대규모 결방도 불가피해질 전망이다. 이미 MBC <놀면 뭐하니?>가 3주 연속 결방을 예고하는 등 인기 프로그램이 잇따라 중단되면서, 대형 스포츠 이벤트 때마다 반복되는 편성 차질에 대한 아쉬움도 커지고 있다.

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한편, 2026 아이치-나고야 아시안게임은 19일 개회식을 시작으로 10월 4일까지 일본 아이치현과 나고야 일대에서 거행된다. 46개국에서 약 1만 5000명의 선수단이 참가하며 43개 종목, 469개 경기가 펼쳐질 예정이다.

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