리센느까지 동원...아시안게임 중계, 당신의 선택은?

▲
KBS는 일본 나고야 출신 아이돌 레이(아이브)와 유명 스타플레이어 해설자들을 전면에 부각시킨 홍보전에 돌입했다.KBS
지상파 3사 중 유일하게 올해 월드컵 중계를 담당했던 KBS는 특유의 안정적인 방송에 더해 재미 요소를 강화했다.
축구 이영표, 야구 박용택·김태균, 양궁 기보배 등 검증된 해설위원의 참여뿐만 아니라 개막식 중계에는 뮤지컬 감독 김문정과 유튜버 강남이 합류한다. 개최지와 인연이 깊은 일본 출신 예능인이라는 점을 적극 활용해 현지 분위기를 전달하려는 의도로 풀이된다.
나고야에서 이번 대회가 열린다는 점에 착안해 KBS는 이곳 출신 인기 케이팝 스타 레이(아이브)를 내세운다. 레이는 다양한 응원 영상뿐만 아니라 현지 문화와 대표팀 훈련 풍경을 전하는 콘텐츠를 통해 속속 얼굴을 비출 계획이다.
이밖에 케이블 스포츠 채널과 종편에서도 중계 경쟁에 뛰어들었다. 스포티비는 농구·야구·축구·e스포츠 등 주요 종목을 중심으로 스포츠 채널다운 전문성을 강조하고, 티비조선은 추신수·구자철·현주엽 등 스타 선수 출신 해설진을 앞세우고 있다.
반쪽짜리 중계 해소 vs. 중복 편성 및 인기 프로그램 결방