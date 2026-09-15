'김민지' 해트트릭 대활약, 신나게 출발한 여자축구

연합뉴스

14일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 1차전 대한민국과 미얀마의 경기. 5-0으로 승리를 거둔 대한민국 선수들이 서로 격려하고 있다.같은 장소에서 먼저 열린 F조 첫 게임에서 금메달 후보로 꼽히는 북한 여자축구 대표팀이 방글라데시를 상대로 10-0이라는 큰 점수 차 승리를 만들어냈고, 그다음 일정으로 한국과 미얀마가 바로 그곳에서 만났다.큰 이변이 없는 한 한국과 북한이 F조 1위 자리를 다툴 것으로 예상되므로, 우리 선수들도 미얀마를 시원하게 이겨야 그동안 따냈던 동메달(2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타-팔렘방) 색깔을 바꾸겠다는 각오가 설득력 있게 들릴 터였다.게임 시작 후 21분 만에 손화연의 오른발 밀어넣기가 미얀마 골문 안으로 굴러 들어갔는데 오프사이드 깃발이 올라가고 말았다. 직전 최유리의 슛이 발끝을 떠나는 순간 손화연의 위치가 아쉽게도 오프사이드 위치였던 것이다.진짜 첫 골은 28분 30초에 김민지의 왼발 끝에서 멋지게 터져 나왔다. 오른쪽 옆줄 밖 스로인으로 시작한 공격 작업에서 짧은 패스가 정확하게 연결되면서 최유리의 스루패스가 나왔다. 이 공을 받은 김민지가 돌아서면서 왼발 강슛을 미얀마 골문 왼쪽 구석으로 시원하게 꽂아 넣은 것이다.그로부터 3분 49초 뒤에 김민지가 또 한 골을 보태며 자신이 한국 여자축구 대표팀 세대교체의 주역임을 분명히 알렸다. 왼쪽 코너킥 세트피스 세컨드 볼 상황에서 장슬기가 오른발로 올려준 인스윙 크로스를 향해 솟구쳐 헤더 골을 32분 19초에 성공시킨 것이다.이 골을 도운 장슬기는 37분 3초에 직접 추가 골을 뽑아내며 대승의 발판을 만들어냈다. 강채림이 왼쪽 측면에서 준 노 룩 패스를 오른발로 잡아 놓고 왼발 하프발리 슛을 정확하게 미얀마 골문 오른쪽 기둥 하단에 꽂아 넣은 것이다.3-0 점수판을 들고 후반을 시작한 우리 선수들은 더 자신감 넘치는 공격 플레이로 추가 골 기회를 여러 차례 만들어냈다. 48분에 최유리가 과감한 드리블 돌파로 미얀마 수비수 린 라에 오의 반칙을 끌어내 페널티킥을 얻어냈다. 이 기회를 최유리가 직접 오른발로 찼지만 아쉽게도 미얀마 골문 오른쪽 기둥을 때리고 나왔다.이 장면을 접어두고 우리 선수들은 김민지의 해트트릭 작품을 만들어냈다. 장슬기가 왼쪽 끝줄 컷백 크로스로 김민지의 오른발 인사이드 추가 골(58분 44초)을 도운 것이다. 해트트릭 히어로 김민지는 자신의 11번째 A매치에서 2호골부터 4호골까지 몰아서 뽑아낸 감격을 언니들과 어울려 나누기도 했다.이어서 64분에도 손화연이 또 하나의 페널티킥을 얻어냈다. 과감한 드리블 돌파 순간 미얀마 골키퍼 묘 은예인의 걸기 반칙이 나온 것이다. 하지만 이번에도 페널티킥 골은 찍히지 않았다. 베테랑 미드필더 지소연의 오른발 페널티킥을 미얀마 골키퍼 묘 은예인이 자기 오른쪽으로 몸을 날려 기막히게 쳐냈다.두 번의 페널티킥 실패로 분위기가 가라앉을 수 있었던 게임이 75분 47초에 나온 쐐기 골로 신나게 끝날 수 있었다. 센터백 노진영이 후방에서 길게 올려준 공을 미얀마 수비수가 단번에 처리하지 못하는 바람에 최유리 앞에 노마크 슛 기회가 열린 것이다. 각도를 줄이고 나온 상대 골키퍼를 피해 최유리의 오른발 인사이드 킥이 정확하게 굴러 들어갔다.이후 한국 벤치에서는 지소연과 고유진을 빼고 나란히 A매치 세 번째 게임에 나서게 되는 박예나와 정유진을 82분에 들여보냈고, 5-0 점수판 그대로 게임을 마무리 지었다.이제 한국 선수들은 오는 17일(목) 오후 4시 오사카에서 방글라데시와 조별리그 2차전을 뛴 다음, 21일(월) 오후 4시 시즈오카로 장소를 옮겨 금메달 후보 북한과 만나게 된다.(9월 14일 월요일 오후 7시 30분, 나가이 스타디움 - 오사카)[골-도움 기록 :(28분 30초,도움-최유리),(32분 19초,도움-장슬기), 장슬기(37분 3초,도움-강채림),(58분 44초,도움-장슬기), 최유리(75분 47초,도움-노진영)]◇ 한국 (4-2-3-1, 감독 : 신상우)FW : 손화연(69분↔현슬기)AMF : 강채림(69분↔윤수정),(59분↔강태경), 최유리DMF : 지소연(82분↔박예나), 박혜정DF : 장슬기, 노진영, 고유진(82분↔정유진), 김혜리GK : 김민정북한 3점 1승 10득점 0실점 +10방글라데시 0점 1패 0득점 10실점 -10