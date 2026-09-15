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박지수·박지현 없다... 한국 여자농구, 11명으로 AG 승부수

박지수·박지현 없다... 한국 여자농구, 11명으로 AG 승부수

강이슬·이해란·최이샘 공격 삼각편대 중요, 박지수 빈자리 메울 '팀 리바운드'가 관건

김종수(oetet)
26.09.15 09:04최종업데이트26.09.15 09:04
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박지현과 박지수의 불참으로 강이슬의 리더십도 더욱 중요해졌다. 기존 슈터 역할에 더해 동료들을 살리는 플레이도 필요하다.
박지현과 박지수의 불참으로 강이슬의 리더십도 더욱 중요해졌다. 기존 슈터 역할에 더해 동료들을 살리는 플레이도 필요하다.FIBA

대한민국 여자농구 대표팀이 핵심 전력 두 명의 공백을 안고 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나선다. '국보 센터' 박지수(청주 KB)도, '에이스 가드' 박지현(LA 스파크스)도 이번 대회에서는 볼 수 없다.

대한민국농구협회는 14일 아시안게임에 출전할 여자농구 국가대표 최종 명단을 확정했다. 당초 강화훈련 대상자 13명에 포함됐던 박지수와 박지현이 최종적으로 합류하지 못하면서 대표팀은 11명으로 대회를 치르게 됐다. 두 선수의 빈자리를 메울 추가 발탁도 하지 않기로 했다. 골밑 모두 큰 전력 공백이 불가피하게 됐다.

박지수는 부상 회복이 완전하지 않은 것이 이유다. 박지수는 대표팀 합류에 강한 의지를 보이며 코칭스태프와 꾸준히 소통했고, 대회 출전 가능성을 열어둔 채 회복에 힘써왔다. 그러나 현재 몸 상태와 회복 상황을 종합적으로 고려한 결과 아시안게임 출전은 어렵다는 결론이다.

박지현은 상황이 다르다. WNBA 로스앤젤레스 스파크스 소속인 박지현은 아시안게임 기간에도 소속팀 일정을 소화해야 한다. 월드컵 이후 다시 미국 무대로 돌아가야 하는 일정 때문에 이번 대회에는 합류할 수 없게 됐다.

대표팀은 이미 두 선수의 공백을 염두에 두고 준비해 왔다. 7월부터 강화훈련을 진행했고 8월 일본 평가전, 9월 월드컵까지 이어지는 과정을 통해 남은 선수들의 조직력을 다졌다. 박수호 감독 역시 새로운 선수를 급하게 추가하기보다 지금까지 함께 준비한 11명의 완성도를 높이는 데 초점을 맞출 계획이다.

15일 일본으로 출국하는 대표팀은 18일 말레이시아와 C조 첫 경기를 치른다. 이후 몽골, 대만을 차례로 상대한다. 한국은 2014 인천아시안게임 이후 12년 만의 금메달에 도전한다.

이번 아시안게임에 참여할 대한민국 여자농구 대표팀 명단
이번 아시안게임에 참여할 대한민국 여자농구 대표팀 명단WKBL SNS

박지수 대신 골밑은 모두의 몫…강이슬·이해란·최이샘이 공격 이끈다

가장 큰 변화는 역시 골밑이다. 박지수는 단순히 득점을 올리는 센터가 아니다. 높이를 이용한 수비와 리바운드, 골밑 득점은 물론 외곽으로 빼주는 플레이까지 가능한 대표팀의 중심축이다.

박지수가 불참하는 가운데 한국은 특정 선수 한 명에게 골밑 부담이 집중되는 상황을 피해야 한다. 결국 해법은 팀 전체의 리바운드 가담이다. 센터와 포워드만 골밑을 지키는 방식으로는 박지수의 빈자리를 완전히 메우기 어렵다. 외곽 선수들까지 적극적으로 박스아웃에 참여하고 세컨드 찬스를 허용하지 않는 것이 중요하다.

공격에서는 강이슬의 역할이 커진다. 강이슬은 대표팀에서 가장 확실한 외곽 득점원 가운데 한 명이다. 최근 월드컵에서도 외곽슛으로 상대 수비를 흔드는 장면을 자주 보여줬다. 박지현이 빠진 상황에서는 단순히 3점슛을 많이 던지는 것을 넘어 공격의 중심에서 상대 수비를 끌어내는 역할까지 필요하다.

이해란도 중요한 카드다. 삼성생명의 이해란은 국제무대에서 득점력을 보여줄 수 있는 선수다. 박지수의 부재로 골밑과 중거리 지역에서 공격 부담이 커질 수밖에 없다. 상대가 강이슬의 외곽을 막기 위해 수비를 넓히면 이해란이 안쪽에서 기회를 만들어야 한다.

최이샘의 외곽포 역시 대표팀 공격에서 중요한 부분이다. 박지수와 박지현이 동시에 빠지면서 한국은 공격에서 여러 선수의 득점을 연결하는 방식이 필요해졌다. 최이샘이 외곽에서 공간을 만들어주면 강이슬과 이해란에게도 더 많은 선택지가 생긴다.

가드진의 역할도 달라진다. 박지현이 맡았던 공격 전개와 돌파, 수비 압박을 여러 선수가 나눠 가져가야 한다. 특정 선수가 경기 전체를 끌고 가기보다는 볼 운반과 패스, 속공 전개를 분담하면서 체력 부담을 줄이는 것이 중요하다.

박찬숙-정은순의 뒤를 잇는다는 평가를 받고있는 역대급 센터 박지수의 공백은 치명적이다.
박찬숙-정은순의 뒤를 잇는다는 평가를 받고있는 역대급 센터 박지수의 공백은 치명적이다.FIBA

11명의 조직력으로 버텨야 한다…대만전이 조별리그 최대 시험대

이번 대회에서 한국이 가장 경계해야 할 상대는 대만이다. C조에는 한국과 대만, 몽골, 말레이시아가 포함돼 있다. 한국 입장에서는 객관적인 전력에서 앞서는 몽골과 말레이시아를 상대로 최대한 안정적으로 경기를 운영하고 대만전에서 조별리그 경쟁력을 확인해야 한다.

특히 11명 체제라는 점은 긴 대회에서 변수가 될 수 있다. 경기 중 파울 트러블이나 부상이 발생하면 활용할 수 있는 자원이 줄어든다. 따라서 조별리그부터 선수들의 체력을 효율적으로 관리하면서 토너먼트에 대비해야 한다.

박지수와 박지현이 빠졌다고 해서 대표팀의 공격력이 반드시 떨어진다고 단정할 수도 없다. 오히려 선수들의 역할이 명확하게 나뉘면 공격 전개가 다양해질 가능성도 있다. 강이슬의 외곽, 이해란의 득점력, 최이샘의 슈팅에 더해 가드진의 빠른 공격 전개가 맞물려야 한다.

수비에서는 더욱 조직적인 움직임이 요구된다. 박지수가 없는 만큼 골밑에서 상대에게 쉽게 자리를 내주지 않아야 하고, 외곽 선수들도 수비 이후 리바운드까지 책임져야 한다. 한 명의 높이로 해결하던 부분을 다섯 명이 나눠야 하는 구조다.

한국은 이미 월드컵을 통해 박지수 없이 경기하는 경험을 쌓았다. 박지현이 함께했던 기간에는 또 다른 공격 옵션을 활용할 수 있었지만, 이제는 남은 11명이 완전히 새로운 역할 분담으로 대회를 치러야 한다.

대표팀은 15일 일본으로 이동해 마지막 준비에 들어간다. 첫 경기는 18일 말레이시아전이다. 이후 21일 몽골, 22일 대만과 차례로 맞붙는다. 조별리그를 통과하면 24일 8강, 25일 준결승, 26일 결승으로 이어지는 일정이다.

박지수도, 박지현도 없다. 대신 강이슬과 이해란, 최이샘을 중심으로 한 새로운 공격 구조와 모든 선수의 리바운드 가담이 필요하다. 11명이 얼마나 빠르게 역할을 나누고 하나의 팀으로 움직이느냐가 한국 여자농구의 아시안게임 성적을 결정할 중요한 요소가 될 전망이다.

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박지수불참 박지현불참 대한민국여자농구대표팀 아시안게임

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