박지수·박지현 없다... 한국 여자농구, 11명으로 AG 승부수

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박찬숙-정은순의 뒤를 잇는다는 평가를 받고있는 역대급 센터 박지수의 공백은 치명적이다.이번 대회에서 한국이 가장 경계해야 할 상대는 대만이다. C조에는 한국과 대만, 몽골, 말레이시아가 포함돼 있다. 한국 입장에서는 객관적인 전력에서 앞서는 몽골과 말레이시아를 상대로 최대한 안정적으로 경기를 운영하고 대만전에서 조별리그 경쟁력을 확인해야 한다.특히 11명 체제라는 점은 긴 대회에서 변수가 될 수 있다. 경기 중 파울 트러블이나 부상이 발생하면 활용할 수 있는 자원이 줄어든다. 따라서 조별리그부터 선수들의 체력을 효율적으로 관리하면서 토너먼트에 대비해야 한다.박지수와 박지현이 빠졌다고 해서 대표팀의 공격력이 반드시 떨어진다고 단정할 수도 없다. 오히려 선수들의 역할이 명확하게 나뉘면 공격 전개가 다양해질 가능성도 있다. 강이슬의 외곽, 이해란의 득점력, 최이샘의 슈팅에 더해 가드진의 빠른 공격 전개가 맞물려야 한다.수비에서는 더욱 조직적인 움직임이 요구된다. 박지수가 없는 만큼 골밑에서 상대에게 쉽게 자리를 내주지 않아야 하고, 외곽 선수들도 수비 이후 리바운드까지 책임져야 한다. 한 명의 높이로 해결하던 부분을 다섯 명이 나눠야 하는 구조다.한국은 이미 월드컵을 통해 박지수 없이 경기하는 경험을 쌓았다. 박지현이 함께했던 기간에는 또 다른 공격 옵션을 활용할 수 있었지만, 이제는 남은 11명이 완전히 새로운 역할 분담으로 대회를 치러야 한다.대표팀은 15일 일본으로 이동해 마지막 준비에 들어간다. 첫 경기는 18일 말레이시아전이다. 이후 21일 몽골, 22일 대만과 차례로 맞붙는다. 조별리그를 통과하면 24일 8강, 25일 준결승, 26일 결승으로 이어지는 일정이다.박지수도, 박지현도 없다. 대신 강이슬과 이해란, 최이샘을 중심으로 한 새로운 공격 구조와 모든 선수의 리바운드 가담이 필요하다. 11명이 얼마나 빠르게 역할을 나누고 하나의 팀으로 움직이느냐가 한국 여자농구의 아시안게임 성적을 결정할 중요한 요소가 될 전망이다.