브랜든 모레노 "난 세계 최고의 플라이급 파이터"

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브랜든 모레노는 접전 끝에 조셉 모랄레스를 스플릿 판정승으로 눌렀다.UFC 제공
브랜든 모레노(32, 멕시코)가 자신의 첫 '노체 UFC' 무대에서 조셉 모랄레스(32, 미국)를 꺾고 전 종합격투기(UFC) 플라이급 챔피언의 저력을 다시 보여줬다.
모레노는 13일(한국시간) 미국 애리조나주 글렌데일 데저트 다이아몬드 아레나에서 있었던 '노체 UFC' 코메인이벤트 플라이급 경기에서 모랄레스에게 스플릿 판정승을 거뒀다. 심판 3명의 점수는 28-29, 30-27, 30-27로 엇갈렸지만, 2명의 심판이 모레노의 우세를 인정했다.
경기 초반부터 두 선수의 거리는 쉽게 벌어지지 않았다. 모랄레스는 TUF 33 플라이급 토너먼트 우승자답게 적극적으로 맞섰고, 모레노 역시 경험을 앞세워 상대의 공격에 대응했다. 특정 선수가 장시간 일방적으로 몰아붙이는 장면 없이 타격과 그래플링이 번갈아 전개되면서 팽팽한 흐름이 이어졌다.
모레노는 공격의 강도와 정확도에서 조금 더 앞섰다. 타격전에서는 상대에게 더 강한 펀치를 적중시키며 존재감을 드러냈고, 근거리에서는 클린치와 그래플링을 활용해 모랄레스의 공격 흐름을 끊었다. 모랄레스 역시 적극적으로 반격하며 맞섰지만, 전체적인 경기 운영에서는 모레노가 근소한 우위를 가져갔다.
판정 결과가 갈린 것도 두 선수의 승부가 얼마나 치열했는지를 보여준다. 한 명의 심판은 모랄레스에게 29-28 승리를 줬지만, 다른 두 명은 30-27로 모레노의 손을 들어줬다. 경기 전체가 팽팽했던 만큼 스플릿 판정이라는 결과 역시 자연스럽게 나올 수 있는 승부였다.
이번 승리로 모레노는 통산 전적 24승 2무 10패를 기록했다. 전 UFC 플라이급 챔피언이었던 모레노에게 이번 경기는 다시 정상 경쟁을 바라보기 위한 중요한 승리였다. 특히 새로운 세대의 강자로 떠오른 모랄레스를 상대로 경험과 경기 운영 능력을 보여주면서 자신의 경쟁력을 확인했다.
경기 후 모레노는 멕시코 국기를 어깨에 걸치고 옥타곤에서 승리를 자축했다. 그리고 판정 결과에 대한 자신의 생각과 함께 앞으로의 목표를 팬들에게 직접 전했다.