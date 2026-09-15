브랜든 모레노 "난 세계 최고의 플라이급 파이터"

UFC 제공

조셉 모랄레스는 잘싸웠지만 아쉽게 스플릿 판정패로 고개를 떨궈야 했다.모레노는 경기 후 스플릿 판정에 대해 솔직한 반응을 내놨다. 판정이 갈린 것이 조금 이상하게 느껴진다는 취지였지만, 결과적으로 자신이 승리를 가져갔다는 점을 강조했다.그에게 더 중요한 것은 판정의 숫자가 아니라 다시 승리를 거뒀다는 사실이었다. 모레노는 플라이급 정상권 경쟁에서 다시 자신의 위치를 만들어야 하는 상황이다. 이번 경기에서 모랄레스의 거센 도전을 받아내고 승리를 챙기면서 다음 경기를 바라볼 수 있는 기반을 마련했다.모레노는 이후 멕시코와 멕시코계 미국인 팬들을 향해 스페인어로 강한 메시지를 전했다. 자신이 세계 최고의 플라이급 파이터라는 사실을 팬들이 알아주길 바란다고 강조했다.이어 다른 사람들이 자신을 어떻게 평가하더라도 자신은 스스로를 세계 최고라고 믿고 있으며, 그것을 직접 증명하겠다는 각오를 밝혔다. 마지막에는 "비바 멕시코!"를 외치며 관중들과 승리의 기쁨을 함께했다.모레노의 발언은 전 챔피언으로서 다시 정상에 오르겠다는 의지를 분명하게 보여줬다. 플라이급은 현재 정상권 경쟁이 치열한 체급인 만큼, 단 한 번의 승리만으로 곧바로 타이틀 도전권을 확보하기는 어렵다. 하지만 이번 경기에서 보여준 타격과 그래플링의 균형, 접전에서 흔들리지 않는 경기 운영은 다음 상대를 결정하는 데 충분한 근거가 될 수 있다.특히 모랄레스는 TUF 33 토너먼트를 통해 UFC에서 이름을 알린 신예였다. 그런 선수를 상대로 15분 동안 치열한 승부를 펼친 끝에 판정승을 거둔 것은 모레노가 여전히 상위권에서 경쟁할 수 있는 선수라는 점을 보여주는 결과다.이제 모레노의 시선은 다음 경기로 향한다. 전 챔피언이라는 이름만으로 기회를 얻기보다는 계속해서 승리를 쌓으며 다시 타이틀 경쟁에 접근해야 한다. 노체 UFC에서 멕시코 국기를 휘날리며 승리를 자축한 모레노가 자신이 외친 '세계 최고의 플라이급 파이터'라는 목표를 실제 결과로 증명할 수 있을지 관심이 쏠린다.