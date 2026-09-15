중년 여성까지 춤... 한국 락 발상지에서 열린 페스티벌

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2026 동두천 락 페스티벌 중 불고기 디스코염동교
이오욱밴드는 이날 라인업의 트렌디 록 담당이었다. MC 겸 개그맨 조승제의 "듣고픈 이오욱밴드 노래가 있나요?"라는 질문에 어느 청중이 답변으로 외쳤던 '두렵지 않아서'와 신곡 '널 부를게'에서 이용욱의 가창력이 부각되었다. JTBC 오디션 경연 프로그램 <싱어게인 4 – 무명가수전> 정상에 오를 정도로 보컬 능력을 인정받았다.
감성적 모던 록 색채가 자연스레 넬을 상기했는데 아니나 다를까, 곧이어 넬의 김종환이 작·편곡에 참여한 '니가 있는 곳'이 들려왔다. 걸 그룹 투애니원의 '어글리(Ugly)' 리메이크로 30분 세트를 완성한 이오욱밴드는 "로우"란 밴드명처럼 낮은 음역대부터 고주파까지 뜨거운 에너지를 끌어올렸다.
삐죽한 염색 머리가 익숙했던 터라 동그란 단발을 한 채 연단에 들어선 첫 등장이 생경했다. 가수 마야. 2000년대 초중반에 걸친 그의 절정기는 나의 초등학교 고학년을 관통했기에, 2003년에 발표한 '진달래꽃'과 '쿨하게'를 부른 순간 타임머신 타고 유년기로 돌아간 것 같았다. 긴 공백기를 거쳐 오랜만에 선 무대라 더욱 의미가 깊다고 말한 그는 물류 배송원의 애환을 담은 '콰로맨'을 공유했다. 올해 4월부터 매월 하나씩 내놓는 시리즈 성격의 신곡 중 하나라고.
데킬라 올드 패션드에 이어크랙샷도 1980년대 메탈의 향수를 자아냈다. 2021년 JTBC 오디션 경연 프로그램 <슈퍼밴드2>에서 크랙실버의 형태로 우승을 거머쥔 크랙샷은 수상에 고개가 끄덕여질 만큼 기량이 출중했다. 구성원 하나하나 비르투오소의 기술을 보유했는데 재패니즈 메탈의 기타리스트처럼 착장한 윌리K는 네오 클래시컬 메탈의 본좌 잉베이 맘스틴 같은 화려한 기교를 뿜어냈고, 베이스 기타리스트 싸이언은 은은하게 타 포지션을 지원하는 악기"로서의 선입견에서 벗어난 리드기타 같은 멜로딕한 연주를 들려줬다.
머틀리 크루의 '킥스타트 마이 하트(Kickstart My Heart)'를 오마주한 듯한 '라우드! 핫! 크레이지!(LOUD! HOT! CRAZY!)'에서 열띤 무대 액션과 정교한 소리가 공존했다. 무대 앞쪽엔 젊은 열성팬이 보였는데, 전통적 하드락과 메탈이 경향성에서 한 발 물러난 지금 크랙샷이 이 장르의 대표주자로 메탈 인구를 결집해 줬으면 하는 소망이다.