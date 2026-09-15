중년 여성까지 춤... 한국 락 발상지에서 열린 페스티벌

염동교

큰사진보기 ▲2026 동두천 락 페스티벌 중 윤도현밴드 염동교

헤드라이너이자 "국가대표"란 칭호가 합당한 윤도현밴드가 무대에 당도했다. 박노해의 시 "참된 시작"에 선율을 붙인 1997년 작 '이 땅에 살기 위하여'에서 윤도현은 확성기를 든 채 민중의 의미를 증폭시켰다. JYP엔터테인먼트의 록밴드 엑스디너리 히어로즈가 음원에 참여했던 '리벨리온(Rebellion)'에서의 짐승이 포효하는 듯한 거친 창법을 일컫는 "그로울링"과 고속도로처럼 시원하게 뻗어나간 '박하사탕'은 국보급 목청을 공인했다.



'리벨리온(Rebellion)'과 "관음자"를 뜻하는 '보이어리스트(Voyeurist)', 대곡지향적 '오키드(Orchid)'가 수록된 실험작 <오디세이(Odyssey)>을 2025년에 내놓은 윤도현밴드. 낮게 튜닝한 전기기타와 복잡한 리듬을 골자로 하는 젠트(Djent)로 또 한 번의 음악적 진화를 알린 작품이었다. "답습하지 않고 끊임없이 도전하고 쇄신하는 밴드가 되겠습니다"라는 윤도현의 공연 중 멘트와도 어울렸다. 제목처럼 멈췄다가 다시 시작하길 반복한 전인권의 '돌고 돌고 돌고' 리메이크까지 윤도현밴드는 약속 시간 30분을 훌쩍 뛰어넘는 공연으로 축제의 대미를 장식했다.



협소한 부지로 인한 이벤트부스의 부족, 30분으로 결코 길지 않은 아티스트별 할당 시간은 약점이었지만, 무료 축제임을 감안하면 록팬, 특히 주류에서 밀려난 하드록·메탈 계열 마니아들에겐 단비와도 같은 행사가 아닐 수 없다. 한국 록의 발상지라는 상징성에 무게감을 더해가고 있는 동두천 락 페스티벌이 2027년엔 또 어느 음악가와 함께 역사를 켜켜이 쌓아갈지 함께 지켜보자. 동두천 동두천락페스티벌 윤도현밴드 크랙샷 페스티벌 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 염동교 (ydk8811) 내방 구독하기 대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 프렌치 그루브의 대표주자, 서울의 밤을 수놓다

2026 동두천 락 페스티벌 중 불고기 디스코이오욱밴드는 이날 라인업의 트렌디 록 담당이었다. MC 겸 개그맨 조승제의 "듣고픈 이오욱밴드 노래가 있나요?"라는 질문에 어느 청중이 답변으로 외쳤던 '두렵지 않아서'와 신곡 '널 부를게'에서 이용욱의 가창력이 부각되었다. JTBC 오디션 경연 프로그램 <싱어게인 4 – 무명가수전> 정상에 오를 정도로 보컬 능력을 인정받았다.감성적 모던 록 색채가 자연스레 넬을 상기했는데 아니나 다를까, 곧이어 넬의 김종환이 작·편곡에 참여한 '니가 있는 곳'이 들려왔다. 걸 그룹 투애니원의 '어글리(Ugly)' 리메이크로 30분 세트를 완성한 이오욱밴드는 "로우"란 밴드명처럼 낮은 음역대부터 고주파까지 뜨거운 에너지를 끌어올렸다.삐죽한 염색 머리가 익숙했던 터라 동그란 단발을 한 채 연단에 들어선 첫 등장이 생경했다. 가수 마야. 2000년대 초중반에 걸친 그의 절정기는 나의 초등학교 고학년을 관통했기에, 2003년에 발표한 '진달래꽃'과 '쿨하게'를 부른 순간 타임머신 타고 유년기로 돌아간 것 같았다. 긴 공백기를 거쳐 오랜만에 선 무대라 더욱 의미가 깊다고 말한 그는 물류 배송원의 애환을 담은 '콰로맨'을 공유했다. 올해 4월부터 매월 하나씩 내놓는 시리즈 성격의 신곡 중 하나라고.데킬라 올드 패션드에 이어크랙샷도 1980년대 메탈의 향수를 자아냈다. 2021년 JTBC 오디션 경연 프로그램 <슈퍼밴드2>에서 크랙실버의 형태로 우승을 거머쥔 크랙샷은 수상에 고개가 끄덕여질 만큼 기량이 출중했다. 구성원 하나하나 비르투오소의 기술을 보유했는데 재패니즈 메탈의 기타리스트처럼 착장한 윌리K는 네오 클래시컬 메탈의 본좌 잉베이 맘스틴 같은 화려한 기교를 뿜어냈고, 베이스 기타리스트 싸이언은 은은하게 타 포지션을 지원하는 악기"로서의 선입견에서 벗어난 리드기타 같은 멜로딕한 연주를 들려줬다.머틀리 크루의 '킥스타트 마이 하트(Kickstart My Heart)'를 오마주한 듯한 '라우드! 핫! 크레이지!(LOUD! HOT! CRAZY!)'에서 열띤 무대 액션과 정교한 소리가 공존했다. 무대 앞쪽엔 젊은 열성팬이 보였는데, 전통적 하드락과 메탈이 경향성에서 한 발 물러난 지금 크랙샷이 이 장르의 대표주자로 메탈 인구를 결집해 줬으면 하는 소망이다.