최고급 요양원 노인 다룬 영화, 두 번 보고 깨달은 것

▲친숙한 손길포스터 필름다빈

늙고 병들고 죽어갈 모든 이에게



베니스의 선택이 탁월하다. 루스를 연기한 캐슬린 찰팬트의 섬세한 표현은 그녀의 상태와 처한 상황, 심지어는 살아온 삶과 살아갈 나날까지를 관객에게 무리 없이 알게 한다. 감독 사라 프리들랜드의 연출 또한 자못 인상적이다.



나는 이 영화를 두 번 보았는데, 수시로 마주한 공포의 기원을 찾기 위해서, 또 내가 놓쳤을 게 분명한 감독의 연출들을 좀 더 발견하고 싶어서였다. 특히 두 번째 보았을 때 나는 감독이 이 영화를 고의적으로 공포영화처럼 연출했다는 사실을 깨달았다. 공포물이 흔히 활용하는 불협치, 소리와 상황과 시선과 감정 따위가 서로 맞지 않아 생기는 불편함을 의도적으로 증폭하고 배치하며 활용한단 걸 확인했다.



이를테면 영화 속 루스가 요양원 수영장에 가만히 떠 있는 장면에서 바네사가 다가와 수영시간이 끝났으므로 방으로 돌아가야 한다고 말하는 순간이 있다. 이때 루스가 떠 있는 그 평화롭고 적막한 순간 가운데 마치 놀이공원에서나 들려올 법한 소리들이 침범하기 시작한다. 그리고 다가온 바네사가 말을 건다. 이때 불쑥 다가온 바네사를, 영화는 누워 있는 루스의 시선에서 포착한다.



관객은 바네사가 뒤집힌 채 저기 프레임 위에서 머리를 내미는 모습을 본다. 요양원에서 루스에게 가장 친근한 존재일 바네사의 등장이 어딘지 낯설고 무서운 감정을 일으키는 건 왜일까. 평화로운 루스의 삶 가운데 닥쳐온 건강의 변화도 바네사처럼 불쑥 찾아와서는 아닐까.



앞의 조리실 장면에서도 영화는 바네사의 얼굴을 통상적으로 영화가 잡지 않는 방식으로 큼지막하고 균형조차 맞지 않게 포착한다. 아마추어 작가도 잡지 않는 프레임 구성은 그러나 다분히 의도된 것일 테다. 불현듯, 또 수시로 깨어지는 안정적 구도가 영화 속 루스의 상태와 묘하게 대응한다.



깔끔하고 야무지게 살아왔을 루스가 제 삶의 가장 중심된 것부터 무너져가는 상황을 어떻게 받아들이게 될까. 구도, 배경, 소리, 장르까지, 도무지 조응하지 않는 것들이 맞물리는 불편함은 공포물에서와 같이 효과적으로 기능하지 못한다. 대신 보는 이가 영화 속 인물이며 상황에 거리를 두고서 그 꺼림칙함을 느끼도록 한다.



몰입하여 빠져들게 하고, 영화와 관객 사이에 놓인 거리를 좁히려 드는 영화는 흔하다. 그러나 멈추어 생각하게 하고, 거리를 벌려 충실히 바라보도록 하는 작품은 드물다. <친숙한 손길>은 전혀 친숙하지 않은 연출법으로써 관객이 마땅히 돌아봐야 하지만 외면하고 밀쳐두었을 과제를 불쑥 들이민다.



그로부터 관객은 생각하게 된다. 내가 루스가 되었을 때, 바로 그 순간 마주하게 될 불편과 괴로움, 공포에 대하여 살피게 된다. 마침내 닥쳐올 쇠약과 죽음 앞에서 우리는 어떤 표정을 짓게 될까. 마침내 우리를 덮어올 운명의 친숙한 손길에 우리가 겁먹고 몸서리치지 않을 수가 있을까.

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