최고급 요양원 노인 다룬 영화, 두 번 보고 깨달은 것

당신의 끝을 생각해본 적이 있는가. 마침내 닥쳐올 죽음이란 운명 앞에 언제, 어떤 모습으로 서게 될 것인가를 말이다.
내가 정한 방식으로 죽음을 맞는 이는 생각만큼 많지가 않다. 닥쳐온 죽음 앞에서 나답게 존재할 수 있는 이도 그리 많다고는 할 수가 없다. 여든을 먹고도 몇 년이라도 더 살겠다 하는 것이 인간이다. '너는 이제 죽는다'는 선고 앞에 부정하고 맞서려 드는 것이 또한 사람이다. 찰나에 불과한 오늘의 젊음과 건강이 영원하기라도 할 것처럼 집착하는 게 우리들이다.
그러나 때는 오고야 만다. <친숙한 손길>의 주인공 루스(캐슬린 찰팬트 분)에게도 마침내 그 시간이 닥쳐왔다. 일흔쯤은 되었을까. 영화는 평소와 다름없을 루스의 아침을 보여준다. 옷장을 열고 옷을 고르고, 주방으로 나와 아침식사를 준비하며, 그녀보다는 한참 어려보이는 사내와 식탁에 앉아 이런저런 대화를 나누는 모습이 꽤나 익숙해 보인다.
너무나 자연스럽고 확신에 차 있어서 멋있게까지 보이는 아침시간은 루스가 어떤 사람인지를 자연스레 드러낸다. 잘 꾸며진 넉넉한 부엌 여기저기에 루스가 묻어 있다. 싱싱한 재료가 손닿는 곳에 정돈돼 놓여 있고 작은 화분에선 잎을 잘라 요리 위에 뿌릴 만한 식물이 제 향을 내뿜는다. 물기도, 지저분한 것도 없이 정리된 주방 테이블에서 루스는 자신감 있는 지휘자다. 아마도 한 평생 그러했을 테다.