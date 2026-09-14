구단 역사 바꾸는 오스틴, LG 첫 MVP 보인다

케이비리포트

LG 오스틴의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREORT)특히 최근 홈런 페이스가 무섭다. 12일 삼성 라이온즈 전에서 연타석 홈런을 터뜨린 데 이어 13일에도 3점포를 추가했다. 이틀 동안 홈런 3개를 몰아치며 2020년 로베르토 라모스의 38홈런을 넘어 LG 구단 단일시즌 최다 홈런 신기록을 작성했다. 최근 10경기 성적도 타율 0.385, 4홈런 10타점으로 여전히 뜨겁다.단순히 홈런 타자라는 표현만으로는 올 시즌 오스틴을 설명하기 모자란다. LG 타선의 해결사 역할을 오스틴은 올 시즌 득점권에서 무려 타율 0.410, 16홈런 95타점을 기록 중이다. 특히 만루 상황에서는 타율이 0.474에 달해 고의사구로 내보내는 편이 낫다는 우스갯소리가 나올 정도다.꾸준함도 빼놓을 수 없는 강점이다. 2023년 LG에 합류한 이후 매시즌 20홈런/90타점 이상을 기록했고 2024시즌에는 32홈런 132타점으로 타점왕에 오르기도 했다. 올해는 이미 자신의 한 시즌 최다 홈런 기록을 크게 넘어섰다. 6월에는 타율 0.382, 11홈런 34타점으로 월간 MVP를 차지하는 등 시즌 초반부터 막판까지 부침없이 타격 페이스를 유지하고 있다.