인쿠시, 대학배구 '48득점' 괴력... '신인감독 김연경2'도 출연

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인쿠시, 목포과학대 경기 모습인쿠시 SNS
'극한 몰빵' 배구였다. 모든 토스는 인쿠시로 통했다. 인쿠시도 전위, 후위를 가리지 않고 쉴 틈 없이 공격을 퍼부었다.
지난해 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경> 출연 이후 V리그 프로팀 정관장의 아시아쿼터로 영입돼 여자배구 흥행에 큰 기여를 했던 인쿠시(21·180cm)가 경기력이 계속 상장하는 모습을 보이고 있다.
인쿠시는 현재 목포과학대 2학년에 재학 중이다. 한국으로 귀화를 준비 중이기 때문에 한국 대학을 다니면서 계속 배구 선수를 이어가고 있다.
그리고 지난 12일 경일대 체육관에서 열린 '2026 KUSF(한국대학스포츠협의회) 여자 대학배구 U-리그' 4강 플레이오프 목포과학대-우석대 경기에서 인쿠시는 혼자 48득점을 올리는 괴력을 발휘했다.
비록 목포과학대가 풀세트 접전 끝에 우석대에 세트 스코어 2-3(19-25, 17-25, 27-25, 25-11, 12-15)으로 패했지만, 인쿠시의 활약은 독보적이었다.
목포과학대의 2번째 득점자는 사마(20·170Ccm)로 12득점을 기록했다. 사마는 몽골 출신으로 인쿠시의 절친이다. 함께 한국으로 배구 유학을 와서 목포여상를 졸업하고 현재 목포과학대에 재학 중이다. 다른 선수들은 2~4득점에 그쳤다.
우석대는 안수인(172cm) 22득점, 여주희(175cm) 21득점, 신연우(178cm) 20득점을 기록했다. 주전 전원이 고른 활약을 펼치며 결승에 진출했다. 결승전은 17일 우석대-광주여대가 경기를 펼친다.
우석대는 올 시즌 광주여대와 함께 여자 대학배구 최강팀이다. 지난 8월에 열린 '2026 대한항공배 전국대학배구 단양 대회'에서도 결승에서 광주여대를 꺾고 우승을 차지했다.
팀 전체 선수 '고작 6명', 신장도 열세... GS 실바보다 '극한 몰빵'