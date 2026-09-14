인쿠시, 대학배구 '48득점' 괴력... '신인감독 김연경2'도 출연

인쿠시 SNS

인쿠시, 목포과학대 경기 모습'극한 몰빵' 배구였다. 모든 토스는 인쿠시로 통했다. 인쿠시도 전위, 후위를 가리지 않고 쉴 틈 없이 공격을 퍼부었다.​지난해 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경> 출연 이후 V리그 프로팀 정관장의 아시아쿼터로 영입돼 여자배구 흥행에 큰 기여를 했던 인쿠시(21·180cm)가 경기력이 계속 상장하는 모습을 보이고 있다.​인쿠시는 현재 목포과학대 2학년에 재학 중이다. 한국으로 귀화를 준비 중이기 때문에 한국 대학을 다니면서 계속 배구 선수를 이어가고 있다.​그리고 지난 12일 경일대 체육관에서 열린 '2026 KUSF(한국대학스포츠협의회) 여자 대학배구 U-리그' 4강 플레이오프 목포과학대-우석대 경기에서 인쿠시는 혼자 48득점을 올리는 괴력을 발휘했다.​비록 목포과학대가 풀세트 접전 끝에 우석대에 세트 스코어 2-3(19-25, 17-25, 27-25, 25-11, 12-15)으로 패했지만, 인쿠시의 활약은 독보적이었다.목포과학대의 2번째 득점자는 사마(20·170Ccm)로 12득점을 기록했다. 사마는 몽골 출신으로 인쿠시의 절친이다. 함께 한국으로 배구 유학을 와서 목포여상를 졸업하고 현재 목포과학대에 재학 중이다. 다른 선수들은 2~4득점에 그쳤다.​우석대는 안수인(172cm) 22득점, 여주희(175cm) 21득점, 신연우(178cm) 20득점을 기록했다. 주전 전원이 고른 활약을 펼치며 결승에 진출했다. 결승전은 17일 우석대-광주여대가 경기를 펼친다.​우석대는 올 시즌 광주여대와 함께 여자 대학배구 최강팀이다. 지난 8월에 열린 '2026 대한항공배 전국대학배구 단양 대회'에서도 결승에서 광주여대를 꺾고 우승을 차지했다.