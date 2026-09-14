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인쿠시, 대학배구 '48득점' 괴력... '신인감독 김연경2'도 출연

인쿠시, 대학배구 '48득점' 괴력... '신인감독 김연경2'도 출연

대학배구 리그 4강전, '목포 실바'였다... 경기력·멘탈 더 성장

박진철(jincheolp)
26.09.14 16:53최종업데이트26.09.14 16:53
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인쿠시, 목포과학대 경기 모습
인쿠시, 목포과학대 경기 모습인쿠시 SNS

'극한 몰빵' 배구였다. 모든 토스는 인쿠시로 통했다. 인쿠시도 전위, 후위를 가리지 않고 쉴 틈 없이 공격을 퍼부었다.​

지난해 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경> 출연 이후 V리그 프로팀 정관장의 아시아쿼터로 영입돼 여자배구 흥행에 큰 기여를 했던 인쿠시(21·180cm)가 경기력이 계속 상장하는 모습을 보이고 있다.​

인쿠시는 현재 목포과학대 2학년에 재학 중이다. 한국으로 귀화를 준비 중이기 때문에 한국 대학을 다니면서 계속 배구 선수를 이어가고 있다.​

그리고 지난 12일 경일대 체육관에서 열린 '2026 KUSF(한국대학스포츠협의회) 여자 대학배구 U-리그' 4강 플레이오프 목포과학대-우석대 경기에서 인쿠시는 혼자 48득점을 올리는 괴력을 발휘했다.​

비록 목포과학대가 풀세트 접전 끝에 우석대에 세트 스코어 2-3(19-25, 17-25, 27-25, 25-11, 12-15)으로 패했지만, 인쿠시의 활약은 독보적이었다.

목포과학대의 2번째 득점자는 사마(20·170Ccm)로 12득점을 기록했다. 사마는 몽골 출신으로 인쿠시의 절친이다. 함께 한국으로 배구 유학을 와서 목포여상를 졸업하고 현재 목포과학대에 재학 중이다. 다른 선수들은 2~4득점에 그쳤다.​

우석대는 안수인(172cm) 22득점, 여주희(175cm) 21득점, 신연우(178cm) 20득점을 기록했다. 주전 전원이 고른 활약을 펼치며 결승에 진출했다. 결승전은 17일 우석대-광주여대가 경기를 펼친다.

​우석대는 올 시즌 광주여대와 함께 여자 대학배구 최강팀이다. 지난 8월에 열린 '2026 대한항공배 전국대학배구 단양 대회'에서도 결승에서 광주여대를 꺾고 우승을 차지했다.

팀 전체 선수 '고작 6명', 신장도 열세... GS 실바보다 '극한 몰빵'

인쿠시 '48득점 경기'... 2026 KUSF 여자 대학배구 U-리그 4강 플레이오프 목포과학대-우석대 경기(2026.9.12)
인쿠시 '48득점 경기'... 2026 KUSF 여자 대학배구 U-리그 4강 플레이오프 목포과학대-우석대 경기(2026.9.12)KUSF 영상 캡처

반면, 목포과학대는 인쿠시가 부상 회복과 재활로 경기를 뛰지 못하는 동안 우석대, 광주여대, 경일대 등 강팀에게 모두 0-3 완패를 당했다.

​그럴 수밖에 없었다. 목포과학대는 현재 팀 전체 선수가 7명밖에 되지 않는다. 심지어 12일 우석대와 경기에서는 그동안 주전 아웃사이드 히터로 활약했던 이주희(167cm)마저 최근 취업한 직장 일 때문에 출전하지 못했다.

목포과학대는 6명 전원이 교체 없이 끝까지 경기를 뛰어야 했다. 1명이라도 부상으로 못 뛰게 되면, 선수 부족으로 기권 패를 당하게 된다. 더군다나 팀에 세터가 2명이기 때문에 세터 한 명은 주 공격수인 아포짓 포지션에서 경기를 뛰는데, 공격은 안 하고 수비만 하는 우스꽝스런 상황이 됐다. 신장도 크게 열세다. 인쿠시를 제외하고 5명 전원이 166~170cm에 불과하다.

결국 공격으로 득점을 내줄 수 있는 선수는 사실상 인쿠시밖에 없다. 때문에 이날 목포과학대는 인쿠시가 전위, 후위 어디에 있든 토스를 몰아줬다. 인쿠시는 5세트 내내 쉴 틈 없이 공격을 퍼부었다.​

지난 시즌 V리그 여자배구 우승팀 GS칼텍스의 외국인 선수 실바(35·191cm)보다 더 극단적인 '몰빵 배구'였다. 그럼에도 인쿠시는 불만스런 표정이나 불평 한 마디 없이 끝까지 최선을 다했다. 기량과 멘탈도 한 단계 더 성장해가는 모습이었다.​

'신인감독 김연경2', 프로팀 제8구단 창단 못하면 '해체'

김연경-인쿠시, '신인감독 김연경' 시즌1 장면
김연경-인쿠시, '신인감독 김연경' 시즌1 장면인쿠시 SNS
한편 이날 경기는 인쿠시가 <신인감독 김연경> 시즌2 촬영 종료 이후 첫 경기였다는 점에서 눈길을 끈다. 시즌2는 지난 8월 27일 서울 장충체육관에서 열린 원더독스-SOOP 관중 직관 경기를 끝으로 촬영을 마쳤다.​

MBC는 14일 유튜브 채널 <원더독스 라커룸>을 통해 시즌2의 '메인 예고편' 영상을 공개했다. 이 영상에는 인쿠시의 활약 모습도 잠깐씩 담겨 있다.​

예고편 영상을 살펴보면, 원더독스와 대결한 흥국생명, 현대건설, SOOP 등 V리그 프로팀들은 모두 시즌1과 확연히 달랐다. 국내 선수 '1군 주전 멤버'들이 풀출전했다. 베트남 프로 리그 최강팀인 호아쩟득장은 아예 베트남 국가대표 출신들까지 총출동한 1군 풀주전이었다.​

그런 상태에서 MBC 측은 '원더독스로 V리그 프로팀을 창단할 기업 구단주가 나타나지 않으면, 팀을 해체하고 시즌3도 없다'는 초강수의 조건을 내걸었다.​

그 결말에 시청자는 물론, 배구팬들도 관심이 집중될 수밖에 없게 됐다. 시즌2는 오는 10월 11일 일요일 밤 9시10분에 첫 방송을 한다.

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김연경 인쿠시 여자배구

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