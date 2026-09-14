낡은 트레일러가 이 가족에게는 '캐슬'

DMZ 국제다큐멘터리영화제

제18회 DMZ 국제다큐멘터리영화제 상영작 <틴 캐슬>알렉산더 머피 감독의 다큐멘터리 <틴 캐슬>은 아일랜드 티퍼레리에서 살아가는 아이리시 트래블러 '오라일리(O'Reilly) 가족'의 일상을 따르는 작품이다. 아빠 패트릭(Pa')과 엄마 리사(Lisa), 그리고 열 명의 아이들이 함께 살아가는 곳은 낡은 이동식 주택으로 발전기에 의존해야 할 만큼 불안한 생활환경이다. 심지어 머물고 있는 장소를 떠나야 할지도 모르는 퇴거의 위협까지 다가온다. 불법 부지로 이동 주택을 둘 수 없는 장소에 그들이 살고 있기 때문이다.하지만 감독은 이들을 단순히 주거 빈곤에 놓인 가족으로 바라보지 않는다. 아이들이 뛰어노는 들판과 말과 개가 함께하는 생활, 좁은 트레일러 안에서도 끈끈하게 이어지는 가족의 시간을 통해 이곳이 누군가에게는 철거되어야 할 장소이지만, 또 다른 누군가에게는 자신의 삶을 지탱해 온 집일 수 있음을 보여주고자 한다.이 작품에서 역시 가장 먼저 대두되는 것은 주거의 문제다. 열두 명의 가족이 생활하기에 트레일러는 지나치게 좁고, 전기와 난방 같은 기본적인 생활 조건마저 안정적이지 않다. 이들을 못마땅하게 여기는 외부인들의 한밤중 테러도 종종 일어난다. 외부의 시선으로 보자면, 이들에게 보다 나은 주거 환경이 필요하다는 사실을 부정하기 어렵다. 실제로 제도권의 복지 기관은 새로운 주택으로 옮겨가는 선택지를 현재의 삶을 개선할 현실적이고도 최후의 방법으로 이들에게 제시한다.문제는 이들 가족에게 집이라는 공간이 건축물 내부의 영역에서 끝나지 않는다는 사실이다. 아이들이 뛰어놀 수 있는 넓은 공간과 가족이 돌보는 동물들, 말을 타고 움직일 수 있는 생활까지가 모두 하나의 공간으로 여겨진다. 50-60세대의 가구가 하나의 단지를 이뤄 생활하는 정착형 주택의 삶은 보다 안전하고 편리할지언정, 현재와 같은 방식의 생활을 그대로 이어갈 수는 없다. 여기에서 이 작품이 들여다보고자 하는 자리가 드러난다. 더 좋은 집으로 옮기는 일이 반드시 더 나은 삶으로 이어지는가 하는 것이다.실제로 영화에서 주거 문제의 복지보다 더 중요하게 다뤄지는 것은 현재의 공간에서 가족이 아일랜드 유랑민으로서 누리는 자유와 환희다. 그 안에서 자라나는 아이들의 표정을 찬찬히 들여다본다. 누구에게나 안전한 집이 필요하다는 사실은 분명하지만, 안전한 주거를 보장하는 일이 반드시 하나의 생활 방식으로 규격화하는 것인지에 대해 생각하게 만드는 풍경이다.