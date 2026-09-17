"밝기까지 파악"... '접근성 최악' 경기장 극복 나선 사격 대표팀

박장식

12일 인천광역시 옥련국제사격장에 마련된 2026 아이치·나고야 아시안 게임 출전 사격 선수단 최종 훈련장에서 한국스포츠과학원 관계자가 화면 속 선수들의 모습을 들여다보고 있다. 선수단의 사격 자세가 영상으로 담기고, 심박수 등 생체 데이터도 함께 기록되는 화면이다.이번 최종 훈련은 선수들이 아시안 게임이 열릴 아이치현립사격장에 먼저 적응하는 데 초점을 맞췄다. 사전 답사 팀이 아시안 게임 기간 사격장에 쓰일 사이니지 테마 색깔은 물론, 경기장 내에서 사용될 음악 역시 어렵게 입수해 훈련을 도왔다. 한국스포츠과학원의 도움을 받아 선수들 개개인의 총 쏠 때의 자세, 심박수 등 멘털(정신력)과 관련한 정보를 수집한 것도 긍정적이다.장갑석 총감독은 "훈련 환경이 조성된 상태에서 최종 훈련을 하는 것이 좋은 퍼포먼스가 나올 터다. 특히 이렇게 현장 분위기를 미리 읽을 수 있어야 선수들에게도 좋은 동기가 제공된다"고 설명했다.인천에서 최종 훈련을 하는 이유가 있을까. 장 총감독은 "2014 인천 아시안게임을 치른 경기장이라는 특징도 있지만, 결선 경기장의 모습이 아이치현립사격장과 비슷하다"며 운을 뗐다. 이어 장 감독은 "특히 이번 대회는 메달 유력 선수가 많은 25m 권총 경기를 예선부터 결승까지 한 경기장에서 치러서, 미리 경기장 형태를 만들어 두는 것이 큰 도움이 되리라 판단했다"고 답했다.이번 아시안 게임이 열리는 아이치현립사격장은 아이치현 동부의 산지 지역인 오쿠미카와 산악지대의 초입에 위치해 있다. 기존 시설을 사용하는 것은 반갑다지만, 가장 가까운 호텔이 1시간 거리에 있을 정도로 교통 접근성이 좋지 않다. 심지어 조직위원회는 해당 경기장에서 50km가량, 버스로는 1시간 20분 거리에 떨어진 안조시에 사격 대표팀의 숙소를 배정했다.결국 오전 경기를 치르는 선수들은 꼭두새벽부터 경기장에 나서야 하니, 준비가 꽤나 필요한 셈이다. 대표팀 선수단도 그래서 숙소를 인천 영종도에 잡았다. 특히 1시간 30분 거리를 체감하기 위해 버스가 우회하여 경기장에 도착하도록 했다. 대한사격연맹 박정상 사무처장은 "다행히도 경기장까지 가는 길이 우리 고갯길만큼 험하지는 않아 멀미 걱정은 덜하다"라며 안도했다.