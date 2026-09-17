"밝기까지 파악"... '접근성 최악' 경기장 극복 나선 사격 대표팀

▲마지막 대비 훈련 하는 사격 선수단
12일 인천광역시 옥련국제사격장에 마련된 2026 아이치·나고야 아시안 게임 출전 사격 선수단 최종 훈련장에서 이건혁(대구공공시설관리공단)이 사격에 나서고 있다.박장식
이번 2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 가장 접근성이 좋지 않은 경기장은 어디일까. 도쿄의 올림픽 경기장에서 경기를 치르는 수영과 다이빙 경기장이 될 수도, 태평양 연안에서 경기를 치르는 서핑 경기장이 될 수도 있지만, 진짜 열악한 종목은 사격이다.
2026 아이치·나고야 아시안 게임의 사격 경기장은 아이치현 토요타시에 위치한 아이치현립사격장이다. 나고야 도심에서 차를 타고 2시간을 내내 가야 하는데, 그마저도 두메산골 가운데를 지나가야 경기장이 나온다. 주변 접근성은 신칸센을 이용할 수 있는 도쿄 경기장보다도 나쁘다. 경기장 인근에 숙소는커녕 식당, 편의점조차 없는 열악한 환경이다.
그래서 대표팀은 15일 출국 이전에 현지 대비 훈련을 미리 한국에서 치렀다. 대표팀이 치른 마지막 훈련 현장은 그런 나쁜 접근성을 대비할 수 있었을까. 현지 대비 훈련 막바지인 12일, 최종 훈련장을 다녀왔다.
한국에서 미리 만난 나고야... 숙소도 1시간 반 거리에
2026 아이치·나고야 아시안 게임 개막을 일주일 남겨둔 12일, 인천광역시 옥련국제사격장에는 아시안 게임 경기장을 방불케 하는 풍경이 펼쳐졌다. 경기장 내에 이번 아시안 게임의 엠블럼은 물론 아시안 게임 픽토그램을 활용한 디자인 구조물이 붙었고, 아시안 게임 경기 때 실제로 아이치현립사격장에서 활용될 배경 음악이 흘러나오며 흥을 돋우었다.
현장에서 만난 장갑석 대표팀 총감독이 "사전 답사 팀이 지난 8월에 경기장 환경을 파악하고 왔다"면서, "시설 접근성이나 숙소와의 거리, 소요시간 뿐만 아니라 경기장 시설과 사대 규격, 경기장에서 쓰일 사이니지 형태를 옥련사격장에 반영했는데, 심지어 조명의 밝기까지 모두 파악하고 왔다"고 소개했다.