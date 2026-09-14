김도영, 복귀전부터 3안타 폭발… KIA에 승리 선물

KIA 타이거즈

이날 김도영은 최연소 40홈런-100타점-100득점이라는 기록까지 달성했다.김도영은 이날 복귀전 활약으로 올 시즌 쌓아온 기록에도 다시 힘을 보탰다. 최연소 40홈런-100타점-100득점이라는 기록까지 달성하며 자신의 이름을 KBO리그 역사에 남겼다.특히 이번 부상은 KIA의 순위 경쟁뿐 아니라 아시안게임을 앞둔 대표팀에도 적지 않은 변수였다. 김도영은 대표팀의 핵심 전력으로 평가받는 선수인 만큼 코뼈 골절 소식이 전해졌을 때 출전 여부에 대한 관심이 커질 수밖에 없었다.그러나 예상보다 빠른 복귀와 첫 경기 활약으로 우려는 크게 줄었다. 아직 부상 부위에 대한 관리가 필요한 만큼 앞으로도 보호대를 착용하면서 경기력을 조절할 가능성이 있지만, 적어도 타격에서 부상 후유증을 크게 드러내지는 않았다.KIA 역시 김도영의 복귀로 순위 경쟁에 중요한 전력을 되찾았다. 시즌 막판으로 갈수록 한 경기의 가치가 커지는 상황에서 김도영이 건강하게 타선을 지켜준다면 KIA의 공격력은 여전히 뜨겁게 유지될 수 있다.김도영에게 이번 복귀전은 의미가 크다. 코뼈 골절이라는 악재를 빠르게 털어내고 다시 타석에 들어서 자신의 타격 능력을 증명한 경기였다. 강하게 칠 수 있고, 정확하게 칠 수도 있다. 상황에 따라 자신의 타격을 조절할 수 있다는 김도영의 강점이 코 보호대를 쓴 복귀전에서도 그대로 나타났다.KIA의 순위 경쟁과 아시안게임을 앞둔 대표팀 모두에게 김도영의 건강한 복귀는 반가운 소식이다. 부상 직후 복귀전에서도 3안타를 만들어낸 김도영이 남은 시즌 어떤 타격을 보여줄지 귀추가 주목된다.