'일본 격파' 한국 남자농구, 조 1위로 8강 진출

12년 만의 아시안게임 금메달을 노리는 한국 남자농구가 운명의 한일전을 승리로 장식했다. 개최국 일본을 17점 차로 꺾고 조별리그를 3전 전승으로 마친 한국은 A조 1위로 8강에 진출했다. 사우디아라비아와 인도네시아에 이어 일본까지 제압하면서 토너먼트에 앞서 순조로운 흐름을 이어갔다.
니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 한국은 지난 13일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 있었던 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 조별리그 A조 최종 3차전에서 일본을 100-83으로 꺾었다.
한국은 앞선 두 경기에서 사우디아라비아와 인도네시아를 차례로 제압했다. 일본 역시 2승을 기록한 상태였기 때문에 이날 경기는 A조 1위 자리를 결정하는 조별리그 마지막 승부였다.
한국은 초반부터 일본과 치열하게 맞섰다. 한때 리드를 내주기도 했지만 후반 들어 다시 흐름을 가져왔고, 4쿼터에는 공격력이 살아나면서 점수 차를 벌렸다. 경기 종료 직전 문정현의 득점으로 100점까지 채우며 승리를 확정했다.
이번 대회에서 한국은 세 경기 모두 승리했다. 인도네시아전에서는 102점을 기록했고, 일본전에서도 100점을 올리는 등 공격력을 꾸준히 보여줬다. 조별리그에서 안정적인 출발을 만들어낸 만큼 이제부터는 토너먼트에서 한 단계 높은 경기력을 보여줘야 한다.
항저우 아시안게임에서 8강 탈락으로 메달을 놓쳤던 한국은 이번 대회에서 다시 정상에 도전하고 있다. 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 금메달을 목표로 하는 가운데 첫 번째 관문은 성공적으로 통과했다.
이정현 25득점·7어시스트… 장재석도 골밑에서 힘 보탰다