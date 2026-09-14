불 뿜은 '에이스' 이정현... 한국 남자 농구, 일본 격파

이정현이 완벽한 퍼포먼스를 선보이며 대표팀을 1위로 이끌었다.
니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구 대표팀은 지난 13일 오후 7시 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 조별리그 A조 최종전에서 일본에 100-83으로 승리를 거뒀다.
앞선 1·2차전에서 사우디아라비아, 인도네시아를 차례로 격파했던 대표팀은 일본까지 누르면서 A조 1위 자격으로 8강 진출에 성공했다.
시작은 쉽지 않았다. 일본 귀화 자원 알렉스 커크의 거센 공격과 함께 빠른 공격을 제어하지 못하면서 공방전이 이어졌다. 1쿼터에서는 19-17의 근소한 리드를 잡았지만, 2쿼터 중반부터 3점을 연속해서 내주며 40-42로 역전을 당했다.
하지만 대표팀은 쉽게 무너지지 않았다. 후반 시작과 함께 기세를 빠르게 올렸고, 장재석의 높이와 함께 이현중·문정현·변준형이 차례로 좋은 퍼포먼스를 선보이며 47-46으로 전세를 뒤집는 데 성공했다.
이후 이우석이 공격 과정에서 반칙으로 U파울·T파울을 동시에 받아 퇴장을 당하는 변수가 발생했으나 흔들리지 않았다. 일본의 급한 마음을 적극적으로 이용하며 격차를 벌렸고, 종료 직전 100점까지 만들며 활짝 웃었다.
'25골 7어시스트' 이정현의 뜨거운 활약