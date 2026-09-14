'우주떡집' 왜 서울 가나 했더니... 이런 이유가

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tvN JOY 유튜브 채널 'CREAT:티벤터뷰'CJ ENM
일부 시청자들 사이에서는 멤버들을 너무 혹사한다는 우려의 반응도 존재했다. 특히 서울 2호점은 주방과 홀이 서로 다른 층에 있어 서빙 과정에서 계속 계단을 오르내려야 했고, 이런 구조가 논란을 증폭시켰다. 하지만 그 이면에는 <지구오락실>과 <우주떡집>을 거치며 확인된 멤버들의 뛰어난 역량이 자리하고 있었다.
이에 대해 김예슬 PD는 "네 사람의 업무 소화 능력이 예상보다 훨씬 컸다"고 설명했다. 이어 "웬만한 업무 강도로는 진가가 드러나지 않는 데다, 카메라가 꺼진 뒤에도 프로페셔널한 모습을 잃지 않는다"며 멤버들을 칭찬했다.
무엇보다 네 명 모두 장사에 진심을 다했다는 점이 눈길을 끈다. 특히 메뉴를 줄이자는 제작진의 만류에도 불구하고 '메인 셰프' 이영지는 카메라가 없어도 연습하겠다며 남다른 책임감을 보였다. 항상 진정성을 갖고 촬영에 임한 결과 완성된 시너지 효과는 시청자들에게 깊은 몰입감을 안겨주었다.
이른바 <우주떡집>의 고강도 노동 논란은 제작진이 억지로 만들어낸 그림이 아닌, 출연자들의 진심과 역량이 맞물리며 만들어진 결과에 더 가깝다.
신규 알바생 합류로 맞이할 전환점