'우주떡집' 왜 서울 가나 했더니... 이런 이유가

▲tvN '우주떡집' CJ ENM

한 시청자는 유튜브 공식 채널 댓글을 통해 "사진 한 장에서도 사진을 찍은 사람이 피사체를 얼마나 아끼는지가 느껴질 때가 있듯, <우주떡집> 역시 제작진과 출연진이 프로그램을 대하는 애정이 화면을 통해 전달된다"는 소감을 남겼다. 멤버들이 힘들어하는 순간에도 단순히 "고생한다"는 감정에 그치지 않고 "네 명이니까 끝까지 보고 싶다"는 마음이 생기는 이유를 짐작하게 하는 반응이다.

​

비록 시청률 수치 면에서는 다소 아쉽다는 반응이 포착되기도 하지만 <우주떡집>이 보여주는 영향력과 화제성은 결코 낮지 않다. 유명 제과업체와의 컬래버 아이스크림은 초도 물량 50만 개가 출시 3일 만에 전량 매진되었고 각종 굿즈 판매가 이뤄진 오프라인 팝업 스토어는 대성황을 이루기도 했다.



<우주떡집>을 둘러싼 아쉬움과 논쟁이 한동안 이어졌다는 사실 역시 역설적으로 프로그램에 대한 높은 관심을 보여주는 대목이다. 서울 2호점의 변화 하나하나에 시청자들이 민감하게 반응하는 것은 그만큼 프로그램과 멤버들을 애정 어린 시선으로 지켜보고 있어서다.



때로는 비판이 과열되는 순간도 있었지만, 달리 말하면 <우주떡집>은 시청자 각자의 감상을 끌어내며 방송 밖에서도 끊임없이 이야기를 만들어내는 예능으로 자리 잡았다고 볼 수 있다. 이제 서울 2호점 이전과 함께 에스파 카리나를 비롯한 화려한 알바생 라인업의 합류는 <우주떡집> 후반부의 대전환점이 될 전망이다.



고강도 업무 속에서도 여전히 예능감을 잃지 않은 멤버들과 '구원투수'들이 이뤄낼 케미는 과연 어떤 방향으로 확장될지. 이제 <우주떡집>의 후반부는 새로운 조합과 관계의 변화를 지켜보는 재미까지 더하게 됐다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기