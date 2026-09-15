커리어 재건 vs. 9년 설욕, 오르테가-모이카노 재대결의 의미

UFC 제공

브라이언 오르테가는 페더급에서 쟁쟁한 강자들과 정상 경쟁을 해온 베테랑 파이터다.이번 경기는 오르테가에게 상당히 중요한 승부다. 과거 페더급 타이틀 도전자였던 그는 최근 2연패로 상위권 경쟁에서 한발 물러나 있다. 라이트급에서도 패한다면 다시 정상권으로 돌아가는 과정이 더욱 어려워진다. 반대로 새로운 체급에서 모이카노를 꺾는다면 커리어의 분위기를 한 번에 바꿀 수 있다.특히 이번 경기는 오르테가의 홈이라고 할 수 있는 로스앤젤레스에서 열린다. 오르테가는 캘리포니아 출신으로 현지 팬들에게 익숙한 선수다. 새로운 체급에서 첫 경기를 치르는 장소가 자신의 팬들이 많은 곳이라는 점은 심리적인 측면에서도 긍정적인 요소다.모이카노에게는 분명한 목표가 있다. 바로 9년 전 패배에 대한 설욕이다. 당시에는 경기 막판 오르테가의 한 번의 서브미션에 승리를 내줬지만, 이후 라이트급에서 오랜 기간 활동하며 경기 운영 능력을 발전시켰다. 이제는 과거와 달리 경험과 체격 모두 라이트급에 최적화된 상태다.모이카노가 유리하게 경기를 풀어가기 위해서는 오르테가에게 자유롭게 공격할 시간을 주지 않는 것이 중요하다. 타격으로 압박하면서 레슬링을 섞고, 테이크다운 이후에는 무리한 서브미션보다 상위 포지션을 유지하는 것이 효과적이다. 오르테가가 바닥에서 움직임을 만들 공간을 줄이는 것이 핵심이다.오르테가는 반대로 경기 속도를 자신에게 맞춰야 한다. 모이카노의 압박에 계속 뒤로 물러나면 케이지에서 체력을 소모하게 된다. 잽과 킥으로 상대의 접근을 막고, 필요한 순간에는 클린치와 테이크다운으로 흐름을 끊어야 한다. 그래플링 상황이 만들어졌을 때는 과거처럼 한 번의 기회를 놓치지 않는 결정력이 필요하다.해외 매체들도 이번 경기를 오르테가에게 새로운 출발점이 될 수 있는 경기로 바라보고 있다. 'MMA Sucka'는 오르테가의 라이트급 전향을 커리어 재건을 위한 변화로 평가했고, 'MMA Fighting' 역시 최근 체중 문제와 경기력 저하 이후 새로운 체급에서 펼치는 첫 경기라는 점에 주목했다.라이트급 경험과 최근 경기 흐름을 고려하면 모이카노가 조금 더 유리하다는 평가가 많다. 하지만 오르테가에게는 상대가 아무리 경기를 잘 풀어가더라도 한순간에 상황을 뒤집을 수 있는 주짓수가 있다. 특히 충분한 컨디션으로 라이트급에 데뷔한다면 경기 후반까지 집중력을 유지할 가능성도 크다.결국 승부의 핵심은 모이카노가 오르테가의 그래플링을 얼마나 차단하느냐, 그리고 오르테가가 새로운 체급에서 얼마나 달라진 모습을 보여주느냐​다. 모이카노가 압박과 레슬링으로 안정적으로 경기를 끌고 간다면 판정승 가능성이 높아진다. 반대로 오르테가가 초반부터 자신의 리듬을 찾고 그라운드 싸움을 만들어낸다면 서브미션으로 승부를 끝낼 가능성도 있다.9년 전에는 오르테가가 마지막 순간 모이카노의 목을 잡았다. 이번에는 무대도 체급도 다르다. 오르테가는 새로운 체급에서 부활을 증명해야 하고, 모이카노는 오래된 패배를 자신의 손으로 지워야 한다.과거의 승자가 다시 웃을지, 9년을 기다린 모이카노가 설욕에 성공할지 UFC 331에서 펼쳐질 빅매치에 귀추가 주목된다.