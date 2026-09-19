DMZ다큐영화제 가는 이유... 이런 영화 어디서 볼 건데?

어두운 상영관엔 빈 자리가 찬 자리보다 훨씬 더 많았다. 내가 앉은 열에는 오로지 나 혼자 뿐이었다. 추천사 화려하게 나붙은 동시간대 다른 작품들을 밀어두고 이 영화를 택한 것이 잘못된 선택이었을까, 조금은 우려가 됐다. 그러나 어쩌겠는가. 내 직감은 바로 이 영화라고, 훔볼트의 이름이 나붙은 작품을 이대로 흘려보내서는 안 된다고 말하고 있었던 것이다.
영화가 끝나고 엔딩크레딧이 오른 뒤 박수를 쳤다. 어떤 감정이며 감각이 떠돌고 있는지 모를 무거운 적막 가운데서 더없이 큰 동작으로 힘껏 손바닥을 맞부딪쳤다. 지금껏 여러 영화제, 박수가 응원이며 지지이자 예의인 많은 행사들을 다녔음에도 내가 가장 앞질러 박수를 친 것은 이 영화가 처음이었다.
상영관을 걸어 나오며 영화가 내게 안긴 여운을 더듬는데, DMZ국제다큐멘터리영화제서 프로그래머로 일하는 친구 하나가 어깨를 쳤다. 두서없이 이런 저런 이야기를 나누던 중 그가 내가 본 영화가 무엇이냐고 물어왔다. 나는 <훔볼트 USA>라 답했다. 영화제에 걸린 꽤 많은 작품을 보았다는 그가 이 영화만큼은 아직 보지 못했다며 예매도 얼마 차지 않았다고 말했다. 나는 이 영화가 아주 오랫동안 기억에 남을 것이라고, 적어도 요 몇 년 본 작품 가운데 가장 탁월한 작품일지도 모르겠다고 답하였다. <훔볼트 USA>가 내게 남긴 감흥이 정말로 그러했다.
탁월한 지성과 미국의 만남