DMZ다큐영화제 가는 이유... 이런 영화 어디서 볼 건데?

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스틸컷<훔볼트 USA>는 제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제 프론티어 섹션 상영작이다. 전 세계 다큐 신작을 대상으로 한 섹션으로, '프론티어'란 명명에서 알 수 있듯 안주하지 않는 작품, 각별히 매체의 형식이며 가능성에서의 나아감을 모색하는 영화에 주목하는 부문이다. 올해는 <훔볼트 USA>를 포함하여 모두 8편이 선정됐는데, 영화제 측은 "선정작들은 그들 각자가 다루는 주제만큼이나 형식의 독창성에 주목하게 만든다"며 "선정의 방향에는 내용과 입장, 문화적, 예술적, 정치적 질문이 오직 예술적 형식과의 상호작용 속에서 더 큰 의미를 얻는다는 믿음이 자리하고 있다"고 설명했다.어떤 영화인가. 이를 설명하기 위하여선 반드시 알렉산더 폰 훔볼트를 말해야만 한다. 내게 그는 저 알렉산드로스 대왕보다 위대한 단 두 명의 알렉산더 중 하나다. 알렉산드로스 3세가 독보적인 야망과 결단력으로 당대 가장 넓은 영지를 정복한 정복자였다면, 훔볼트는 편견 없는 이성과 세상을 이해하려는 열망, 그리고 언제나 진실에 다가서는 용기로써 당대의 미지를 정복한 정복자였다. 당대를 대표하는 탐험가이자 과학자, 사상가였던 훔볼트의 이름은 그 넓은 너른 업적의 결과로써 해류부터 동식물과 광물, 건물과 도로, 행정구역 등에까지 곳곳에 붙어 있다. 그리고 오늘에 이르러 G. 앤서니 스바텍의 탁월한 다큐멘터리 영화 또한 그 이름을 붙였다.훔볼트의 이름 뒤에 미국을 뜻하는 'USA'가 붙은 것이 이색적이다. 훔볼트는 18세기부터 19세기까지 프로이센 왕국에서 활동했다. 그 파란만장한 생애 가운데 미국은 말년 약 6주 동안 단 한 차례 방문한 게 고작이다. 그러나 그 파급이 결코 작지는 않았던 모양으로, 토마스 제퍼슨 미국 대통령이 당대 명사였던 훔볼트를 백악관에 초청해 대담을 나누는 등의 일화가 세상에 알려져 있다.당대 지성의 세계를 확장해 나가던 선도적 학자와 막 첫 발을 뗀 역량 있는 국가가 6주 동안 만났다. 그 만남은 어떠한 것이었을까. <훔볼트 USA>가 담고 있는 것이 이와 떨어져 있지 않다. 오스트리아 출신으로 미국 뉴욕에서 활동해온 G. 앤서니 스바텍이 훔볼트와 미국을 잇는 영화를 기획해 제작한 건 어쩌면 저의 뿌리와 줄기가 호응하여 열매를 맺고자 하는 자연스런 관심이었을까.