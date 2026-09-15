엔딩크레딧 이후 시작되는 영화, <옵세션>이 던지는 질문

엔딩크레딧이 오르고 나서 비로소 시작되는 영화가 있다. 극장을 나와 거리를 걸으며, 끝난 영화에 대해 생각하는 동안, 러닝타임에 묻지 못한 질문을 잇달아 물어오는 작품이 있다. 어떤 영화가 끝나지 않는 질문을 물어오는 한, 그 작품은 진정으로 끝난 것이 아닐지도 모른다. 그렇다면 작품의 생명 또한 그 질문이 유효한 한에서는 지속되는 것일 테다. 아마도 <옵세션> 또한 그런 영화일 것이다.
고백하자면 나는 이 영화가 그저 <미저리>, 혹은 <겟 아웃>의 아류이며 기껏해야 '피그말리온' 전설의 현대적 변주쯤이라고 여겼다. 그리고 이들 작품이, 또 그 원형이 워낙 걸출한 탓으로, 파생된 영화 또한 그만한 파장이 있는 것이 아니겠냐고 생각하였다. 누텔라잼을 써 만든 빵이 맛이 있다면 그것이 어찌 제빵사의 공일 수가 있겠느냐고 말이다.
<옵세션>은 무속적 도구에 의지해 짝사랑하던 여자의 마음을 얻은 남자 베어(마이클 존스턴 분)의 이야기다. 같은 매장에서 일하는 동료직원 니키(인디 레버네티 분)를 남몰래 좋아하던 모태솔로 총각 베어가 골동품 상점에서 산 소원을 이뤄준다는 도구 '원 위시 윌로우'를 부러뜨리며 빈 소원은 니키가 저를 사랑하게 해달라는 것이었다. 놀랍게도 소원은 참말로 이뤄지고, 니키는 그대로 베어를 남자로 바라보기 시작한다.