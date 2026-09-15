엔딩크레딧 이후 시작되는 영화, <옵세션>이 던지는 질문

▲옵세션포스터 유니버설픽처스

영화가 끝난 뒤 시작되는 물음들



그러나 극장을 나와 길을 걸으며, 또 영화를 깊이 이해하는 다른 이들과 대화하며 나는 <옵세션>의 유효함이 영화가 끝나고도 꽤나 오래 지속된다는 사실을 확인한다. 영화가 관객에게 던진 질문, 그러니까 사랑이란 과연 소유할 수 있는 것인가를 관객은 되풀이하여 스스로에게 묻게 되는 것이다.



'사랑과 로맨스는 다르다'는 니키의 말은 어쩌면 영화 전체를 관통한다. 베어는 니키를 사랑한다 말하지만 그 사랑일랑 생명 없는 상아 속 형상을 대하며 그녀가 아닌 신에게 사랑을 구하도록 허락해 달라 비는 피그말리온의 모습과 다르지 않다. 그는 물론 로맨틱하지만, 관계와 사랑은 되지 못하는 것이다. '옵세션(Obsession)'이란 제목 그대로, 집착이고 강박에 가깝다.



그리하여 영화는 피그말리온에게 허락된 신화적이며 초월적이고 예외적이며 낭만적인 사랑을 베어에게 허하지 않는다. 대신 <미저리>의 집착을 내민다. 이 파멸이 네 오해와 강요의 마땅한 결말이라는 듯.



영화 속 니키가 저를 죽여달라고 말했을 때, 니키가 니키가 아님을 베어가 알 수 있었을 수많은 순간들은 엔딩크레딧이 오른 뒤 관객에게 중한 질문을 던진다. 베어가 사랑한 건 진실로 니키인가. 그 사랑이 진실했다면 어째서 베어는 제 몸을 빼앗긴 니키를 외면했는가. 그가 사랑한 건 대체 무엇인가. 이와 같은 질문 앞에서 그 답을 진지하게 구할 때 <옵세션>은 진실로 공포스러워지는 것이다.



아, 그러고 보자면 그리스 신화 속 에로스의 화살이 불러온 희비극은 또한 <옵세션>과 얼마나 절묘하게 통하는지. 이를 맞춰보는 즐거움일랑 '씨네만세' 독자 제현의 것으로 남겨둘까 한다.

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