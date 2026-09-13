3연패 치카제, 브리토 상대로 반등할까…'닌자 킥' 다시 살아날 시간

UFC 제공

기가 치카제(사진 오른쪽)는 최근 3연패 수렁에 빠져있다.두 선수의 체격 차이도 눈여겨볼 부분이다. 치카제는 신장 183㎝, 리치 188㎝로 브리토의 173㎝, 183㎝보다 앞선다. 때문에 치카제 입장에서는 신체 조건을 이용해 거리를 유지하는 것이 중요하다. 반대로 브리토에게는 거리를 최대한 빠르게 좁히는 것이 핵심이다.장거리에서 킥을 허용하면 치카제의 경기로 흘러갈 수 있겠지만, 케이지 근처까지 밀어붙여 레슬링 싸움을 시작한다면 상황은 달라진다.특히 브리토는 최근 흐름이 좋다. 'ESPN'의 경기 기록에 따르면 지난해 4월 팻 사바티니에게 판정패한 뒤 아이작 톰슨을 판정으로 꺾었고, 올해 6월에는 조던 레빗을 1라운드 4분19초 만에 서브미션으로 제압했다. 두 경기에서 승리하며 반등에 성공한 만큼 치카제전은 다시 페더급 경쟁에서 자신의 위치를 끌어올릴 기회다.반대로 치카제는 반드시 연패를 끊어내야 한다. 3연패를 당한 상황에서 또다시 패한다면 과거 톱10 경쟁자로 평가받았던 입지를 회복하기가 더욱 어려워진다. 나이까지 고려하면 앞으로 정상권으로 돌아갈 기회가 많다고 보기도 어렵다.때문에 이번 경기에서는 화려한 킥보다 경기 운영 능력이 더욱 중요하다. 상대를 무리하게 쫓아가기보다 자신의 거리를 유지하면서 브리토가 들어오는 순간 카운터를 노리는 것이 가장 현실적인 해법이다.브리토에게는 반대로 치카제의 발을 묶는 작업이 필요하다. 초반부터 테이크다운을 시도하거나 케이지 압박을 통해 치카제의 움직임을 제한한다면 장거리 타격의 위력을 크게 떨어뜨릴 수 있다. 특히 치카제가 뒤로 물러나면서 킥을 준비하는 순간 레슬링을 섞는다면 경기의 주도권을 가져올 가능성이 높다.결국 승부의 핵심은 거리다. 치카제가 신장과 리치를 활용해 브리토를 바깥에서 묶는다면 '닌자 킥'이 다시 위력을 발휘할 수 있다. 반대로 브리토가 거리를 무너뜨리고 케이지에서 레슬링 싸움을 만든다면 치카제는 상당한 체력 부담을 떠안을 수 있다.최근 흐름과 경기 스타일을 고려할 때 브리토가 상대적으로 유리한 조건을 갖췄다. 그러나 치카제는 자신이 가장 잘하는 거리를 확보하는 순간 누구에게도 위험한 타격가다. 특히 연패 탈출이 걸린 만큼 초반부터 무리한 난타전을 벌이기보다 정확한 킥으로 브리토의 진입을 차단할 필요가 있다.브리토가 압박과 레슬링으로 치카제의 장점을 지우느냐, 치카제가 긴 거리에서 킥을 앞세워 브리토의 접근을 차단하느냐. 이번 경기는 '거리를 지키려는 자'와 '거리를 무너뜨리려는 자'의 싸움 양상이 될 공산이 크다.치카제에게는 잃어버린 경쟁력을 되찾을 마지막 기회가 될 수 있고, 브리토에게는 전성기를 지나고 있는 베테랑을 넘어 페더급에서 자신의 이름을 다시 각인할 수 있는 승부다.