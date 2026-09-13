한국 U20 여자축구, 에콰도르 꺾고 극적 16강 진출

대한축구협회

FIFA U20 여자월드컵 C조 결과

(9월 13일 일요일 오전 1시, 슈타디온 미에이스키 에우카에스 우치 - 폴란드)

★ 한국 3-2 에콰도르 [골-도움 기록 : 10번 이하은(21분 39초, 도움-한민서), 박주하(71분 39초, 도움-천시우), 김민서(73분 7초) / 다리아나 모란(56분 34초,도움-에밀리 바르가스), 에블린 부르고스(90+1분 37초)]

- 퇴장 : 피오레야 피코(90+5분, 경고 누적)

◇ 한국 (4-2-3-1, 감독 : 박윤정)

FW : 10번 이하은(68분↔김민서)

AMF : 9번 이하은(89분↔김이영), 범예주(58분↔최주홍), 조혜영(68분↔박주하)

DMF : 한민서, 진혜린(68분↔백서영)

DF : 윤아영, 남승은, 정다빈, 천시우

GK : 김채빈

◇ C조 최종 순위

1 프랑스 7점 2승 1무 8득점 3실점 +5

2 한국 4점 1승 1무 1패 5득점 6실점 -1

3 에콰도르 3점 1승 2패 7득점 6실점 +1

4 가나 3점 1승 2패 3득점 8실점 -5

◇ FIFA U20 여자월드컵 16강 토너먼트 일정(일부 확정)

9월 16일(수) 오후 10시 ☆ 한국 - 아르헨티나

9월 16일(수) 오후 10시 ☆ 브라질 - 미국

9월 17일(목) 오전 1시 30분 ☆ 이탈리아 - BEF조 3위

9월 17일(목) 오후 10시 ☆ 프랑스 - 캐나다

9월 17일(목) 오후 10시 ☆ 잉글랜드 - F조 2위

9월 18일(금) 오전 1시 30분 ☆ 일본 - E조 1위

9월 18일(금) 오전 1시 30분 ☆ 폴란드 - CDE조 3위

한국 여자축구 대표팀 이하은이 13일(한국 시간) 폴란드 우치 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) U20 여자 월드컵 C조 최종 3차전에서 선제골을 터트리는 모습.가나와의 두 번째 게임을 1-3으로 완패하는 바람에 16강 진출 목표가 크게 흔들렸던 한국 20세 이하 여자축구대표팀이 에콰도르와의 조별리그 마지막 게임에서 짜릿한 펠레 스코어 승리를 만들어내며 극적으로 16강 토너먼트 진출권을 따냈다. 한국의 16강 상대는 A조 2위 아르헨티나로 결정됐다.박윤정 감독이 이끌고 있는 20세 이하 한국 여자축구대표팀이 한국 시각으로 13일(일) 오전 1시 폴란드에 있는 슈타디온 미에이스키 에우카에스 우치에서 벌어진 FIFA(국제축구연맹) U20 여자월드컵 C조 에콰도르와의 마지막 게임에서 3-2 펠레 스코어 승리를 거두고 조 2위(1승 1무 1패 5득점 6실점) 자격을 얻어 16강에 올랐다.16강에 올라가기 위해 에콰도르를 반드시 이겨야 하는 한국 선수들은 게임 시작 후 21분 39초에 멋진 첫 골을 뽑아내며 더 높은 곳으로 올라갈 수 있다는 자신감을 보여줬다. 플레이 메이커 한민서의 스루패스 타이밍이 좋았고 10번 이하은(동명이인)이 왼발 슛을 낮게 깔아 성공시킨 것이다.하지만 에콰도르도 이대로 물러서지 않았다. 56분 34초에 다리아나 모란이 한국 골키퍼 김채빈의 캐칭 실수를 놓치지 않고 몸으로 밀고 들어가 동점골을 뽑아낸 것이다. 그리고 15분 뒤에 한국의 귀중한 추가골이 이어졌다. 오른쪽 측면 천시우의 얼리 크로스를 받은 후반 교체 멤버 박주하가 왼발 바운드 발리슛을 71분 39초에 침착하게 차 넣은 것이다. 바로 앞 에콰도르 수비수 가라이코의 몸에 맞고 방향이 살짝 바뀌어 들어간 행운도 따라왔다.우리 선수들은 그로부터 단 88초만에 천금의 추가골을 뽑아냈다. 슈퍼 서브 김민서가 에콰도르 수비수의 공을 가로챈 직후 과감한 드리블로 밀고 올라가 오른발 대각선 슛을 73분 7초에 침착하게 꽂아넣은 것이다.패색이 짙은 에콰도르가 후반 추가 시간 1분 37초에 프리킥 세트피스 세컨드 볼 상황에서 에블린 부르고스의 오른발 아웃사이드 만회골을 넣었지만 한국의 펠레 스코어 승리는 흔들리지 않았다.종료 직전에 에콰도르 주장 피오레야 피코가 중앙선 부근에서 거친 밀기 반칙으로 두 번째 경고를 받으며 퇴장당하는 일도 벌어졌다.이제 한국 축구소녀들은 16강 토너먼트에 올라 A조 2위로 올라온 아르헨티나를 16일(수) 오후 10시 소스노비에츠 아레나에서 만나게 된다.