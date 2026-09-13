울산 HD 이동경 10골 10도움 대기록, 2시즌 연속 한국인 최초

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52분 13초, 울산 HD 이동경의 왼쪽 측면 프리킥 세트피스 기회를 살린 정승현의 골 순간.심재철
그리고 후반에 접어들어 울산 HD 이동경의 왼발이 반짝반짝 빛나기 시작했다. 52분 13초에 이동경의 왼발 프리킥이 정확하게 날아들어 정승현의 노마크 오른발 발리슛 골이 들어갔다. 이 위험 지역에서 상대 팀의 체격 조건 좋은 센터백 정승현을 따라붙는 선수는 아무도 없었다. 지난 시즌까지 소속 팀 동료였던 이청용이 따라붙어야 할 가까운 거리였지만 마지막 순간 더 멀어지고 말았다.
시즌 10번째 도움을 올린 이동경은 그로부터 3분 20초 뒤에 직접 왼발 슈퍼 골을 시원하게 꽂아넣어 울산 HD 연승의 주인공으로 떠올랐다. 페드링요가 오른쪽 측면에서 밀어준 공을 인천 유나이티드 페널티 에어리어 반원 안에서 터치한 이동경은 보기만 해도 시원한 궤적의 왼발 중거리슛을 55분 33초에 골문 왼쪽 구석으로 정확하게 때려넣었다.
이번에도 역시 상대 팀 위험 인물을 따라잡는 인천 유나이티드 선수들은 아무도 없었다. 뒤늦게 미드필더 서재민과 센터백 김연수가 스탠딩 태클 동작을 취했지만 공은 이미 골문 왼쪽 구석으로 빨려들어가는 중이었다.
발등에 불이 떨어진 인천 유나이티드는 70분에 왼쪽 풀백 이주용이 페널티킥을 얻어내며 1골을 따라붙었다. 이주용의 왼발 크로스를 막던 울산 HD 미드필더 보야니치가 몸을 돌리며 왼팔로 막아낸 것을 김종혁 주심이 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 페널티킥으로 선언했다.
11미터 페널티킥을 골로 만든 선수는 역시 인천 유나이티드 에이스 스테판 무고사였다. 문수경기장 잔디가 쉽게 밀려나고 파이는 현상이 곳곳에 나타나면서 무고사의 디딤발도 조금 틀어졌지만 오른발 페널티킥 골이 72분 41초에 조현우 골키퍼 옆을 빠르게 통과하며 들어간 것이다.
스테판 무고사는 이 페널티킥 골로 울산 HD를 상대로 15게임 15골이라는 놀라운 천적 기록을 만들어냈다. 시즌 12호골로 클리말라(FC 서울)와 나란히 득점 랭킹 1위 야고(울산 HD)의 13골 기록을 턱밑까지 따라잡은 것이다.