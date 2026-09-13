오아시스의 귀환, 오아시스만 주인공은 아니다

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영화 <오아시스 : 돈 룩 백 인 앵거>월트디즈니컴퍼니코리아
지난해 대한민국에서 열린 공연 중 단연 최대의 사건은 오아시스(Oasis)의 단독 내한 공연이었다. 오아시스가 주축인 노엘 갤러거, 리암 갤러거 형제의 극심한 다툼으로 해체된 지 무려 16년 만에 진행된 재결합 투어였다. 결코 일어날 수 없을 것만 같았던, 꿈 같은 순간이 지금도 생생하다.
1990년대가 전성기였던 영국 록밴드의 공연에 수많은 2030 관객이 모여 그들의 노래를 따라 부르는 마법이 실현되었다. 지난 9월 9일 롯데시네마에서 단독 개봉한 다큐멘터리 영화 <오아시스 : 돈 룩 백 인 앵거>(딜리안 서던, 윌 로벨라스 연출)는 이 재결합 투어의 과정을 담은 작품이다.
팬들이 예상했듯이, 이 영화는 관계 회복의 서사다. 노엘과 리암은 2009년 프랑스 파리에서의 다툼 이후 15년 동안 의절했고, 서로의 얼굴을 단 한번도 마주하지 않았다. 그렇게 하염없이 시간이 지나갔다. 노엘 갤러거는 40대에서 환갑을 바라보는 나이가 되었고, 30대였던 리암 갤러거 역시 50대 중반이 되었다.
이 영화는 밴드의 재결합 공연을 몇 주 앞둔 2025년 봄에서 이야기를 시작한다. 리허설을 위해 마주했을 때도, 형제는 눈을 좀처럼 마주치지 않는다. 프로답게 리허설을 진행한 후, 리암은 노래가 끝나기도 전에 현장을 떠나 버린다. 노엘은 그런 동생의 모습을 보고 '진정한 비즈니스 모드'라며 혀를 찬다.
하지만 형제 간의 장벽은 리허설과 투어를 거듭하면서 무너져 내린다. 재결합 후 첫 공연이 열린 웨일스의 카디프 프린시팔리싵 스타디움. '투모로우 네버 노우즈(내일은 절대 알 수 없다)'라는 비틀즈의 노래가 흘러나오더니, 리암은 형의 손을 잡고 무대 위로 오른다. 노엘은 예상하지 못한 일이었다. 이후 두 사람은 천천히 서로의 가치를 인정하고, 오랜 앙금을 풀어 간다. 리암은 형이 만든 멜로디의 위대함을 칭송한다. 노엘 역시 동생 리암이 얼마나 거대하고도 유쾌한 존재였는지를 새삼 깨닫는다.
젊은 날 끊임없이 반목하던 두 사람은 더 이상 자존심을 세우지 않는다. 전성기 시절 밴드의 독재자로 군림했던 노엘은 동생의 말을 중심에 둔다. 리암 역시 노엘의 말을 귀담아 경청한다. 영화 초반에는 따로 진행한 인터뷰로 등장하던 형제의 모습이 영화 후반부에는 합동 인터뷰를 하는 구도로 바뀌는 구성 역시 절묘하다. 오아시스의 오랜 팬들이라면 감개무량할만한 순간이다.