좋은 배우-익숙한 이야기, 한국판 '인턴'이 남긴 빛과 그림자

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영화 '안턴'영화의 가장 큰 장점은 극의 핵심인물 기호 역을 맡은 최민식의 탄탄한 연기력이다. 실버 인턴 기호는 나이와 경력을 앞세워 어린 직원들을 훈계하지 않는다. 묵묵히 곁을 지키다가 필요한 순간에만 조언을 건넨다. 은퇴와 사별이라는 쓸쓸함을 품고 있으면서도 요즘 세대와 어울리는 데 주저하지 않는 인물이다.범죄, 스릴러물을 중심으로 강렬한 캐릭터를 연기해온 최민식은 이번 작품에서 힘을 뺀 채 여유로운 얼굴을 보여준다. 그동안 좀처럼 볼 수 없었던 낯선 역할이지만, 오히려 제 옷을 입은 듯 자연스럽다. 여유와 온기를 머금은 모습은 관객에게 편안한 인상을 전하고, 미세한 표정 변화만으로도 오랜 세월을 살아온 '좋은 어른'의 무게감을 부담 없이 표현한다.이러한 변화는 상대역 선우로 출연한 한소희에게도 목격된다. 일과 가정 사이에서 흔들리는 젊은 CEO라는 캐릭터가 지닌 불안과 자신감을 동시에 표현한다. 30년 이상의 나이 차이, 대표와 실버 인턴이라는 대비되는 위치에도 불구하고 두 사람이 자아내는 기분 좋은 온기는 <인턴>의 든든한 버팀목이 되어준다. 여기에 김준한, 박예니, 윤상정, 김요한 등 주변 인물들이 소소한 웃음과 활력을 더한다는 점 역시 영화의 매력이다.