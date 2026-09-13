'눈꽃 슈터' 유기상… 일본 나고야에서도 눈꽃 날릴까

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유기상의 외곽슛이 폭발하는 모습을 '눈꽃이 날린다'고 표현하는 팬들도 많다.대한민국농구협회
대한민국 남자농구대표팀이 아시안게임 조별리그 A조 최종전에 들어간다. 상대는 개최국 일본이다. 한국과 일본 모두 앞선 두 경기를 승리로 장식한 만큼 13일 오늘 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 있을 맞대결은 조 1위 경쟁의 승부처가 됐다.
니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 한국은 사우디아라비아를 82-66으로 꺾은 데 이어 인도네시아를 102-48로 대파했다. 일본 역시 우리와 마찬가지로 2승을 확보했다. 이제 한 경기로 A조 선두가 가려진다.
일본전의 난이도는 이전 두 경기와는 다르다. 개최국이라는 이점에 더해 전력 자체에서 인도네시아, 사우디아라비아보다 더 강하다. 여기에 한국은 최준용이 아직 합류하지 않았고, 여준석도 부상으로 출전 여부가 불투명하다. 이정현 역시 아직 경기 감각이 완전히 올라왔다고 보기 어렵다.
결국 에이스 이현중에게 시선이 집중될 수밖에 없다. 그는 사우디전에서 23득점(3어시스트 3스틸), 인도네시아전에서 24득점(10리바운드)을 올리며 대표팀 공격을 이끌었다. 하지만 일본이 이현중을 집중 견제할 경우 이야기가 달라진다. 한 명의 에이스에게 의존하는 플레이를 하게되면 상대 수비가 훨씬 수월하게 움직일 수 있다.
특히 일본처럼 조직적인 수비를 하는 팀에게는 더욱 그렇다. 이현중 주변에서 일본 수비를 흔들어줄 외곽 자원이 필요한 이유다. 현재까지 가장 뚜렷한 답을 보여준 선수는 단연 유기상이다.
유기상은 인도네시아전에서 자신의 장기를 확실하게 보여줬다. 3점슛 12개를 시도해 7개를 성공시키며 21득점을 기록했다. 성공률은 58%였다. 특히 4쿼터에만 3점슛 4개를 몰아넣었다. 한국이 마지막 쿼터를 32-7로 압도하는 과정에서 유기상의 외곽포가 중요한 역할을 했다.
유기상에게 붙은 '눈꽃 슈터'라는 별명도 일본전과 묘하게 어울린다. 일본에서 유기상의 이름을 읽으면 '유키(雪·눈)'와 '상(さん)'이 결합된 것처럼 들리는데, 이 때문에 '눈꽃'이라는 별명이 붙었다. 실제로 유기상의 3점슛이 폭발하면 '눈꽃이 쏟아진다'는 표현이 자연스럽게 따라붙는다.
그리고 지금 그 눈꽃이 다시 피어날 준비를 마쳤다.