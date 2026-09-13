'눈꽃 슈터' 유기상… 일본 나고야에서도 눈꽃 날릴까

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211cm 일본 귀화선수 알렉스 커크의 높이는 한국 입장에서 부담스러운 부분이다.일본전에서 유기상에게 반드시 많은 득점을 요구할 필요는 없다. 중요한 것은 일본 수비가 유기상을 자유롭게 내버려둘 수 없도록 만드는 것이다.인도네시아전에서 3점슛 7개를 넣었다고 해서 일본전에서도 같은 숫자를 기대하는 것은 현실적이지 않다. 상대의 수비 수준이 다르고 경기 양상도 달라진다. 다만 유기상이 초반부터 슛을 성공시키면 일본 수비가 이현중에게만 시선을 둘 수 없게 된다.한국으로서는 이것만으로도 플러스가 될 공산이 크다. 이정현의 경기 감각이 아직 완전하지 않고, 여준석의 출전 여부도 확실하지 않은 상황이다. 최준용은 조별리그가 끝난 뒤 합류한다. 결국 일본전에서는 현재 가동할 수 있는 선수들이 각자의 역할을 얼마나 정확하게 수행하느냐가 중요하다.그중 유기상에게 기대되는 역할은 명확하다. 외곽에서 일본 수비를 벌려놓는 것이다. 이미 두 경기에서 가능성은 확인됐다. 사우디전에서는 한국이 4쿼터에 화력이 주춤하며 아쉬움을 남겼지만, 인도네시아전에서는 마지막 쿼터까지 집중력을 유지했다. 유기상은 그 과정에서 4개의 3점슛을 성공시키며 4쿼터 공격의 중심에 섰다.이제 남은 것은 일본전이다. 한국은 앞선 평가전에서 일본에 연거푸 패했다. 이번 대회는 그때와 선수 구성도, 경기의 무게도 다르다. 유기상 역시 당시보다 훨씬 좋은 슛 감각을 갖춘 상태로 일본을 만난다. 이현중에게 집중되는 일본의 수비를 얼마나 흔들 수 있을까. 그 답을 유기상의 손끝에서 찾을 수 있다.3점슛 하나가 들어갈 때마다 일본 수비는 한 발씩 더 나와야 한다. 그 한 발의 차이가 이현중에게 공간을 만들어줄 수도 있다. 반대로 유기상의 슛이 계속 림을 외면한다면 한국의 공격은 예상보다 단순해질 수 있다.유기상은 최종 평가전과 지난 2번의 조별 경기를 통해 충분한 예열을 마쳤다. 이제 일본을 상대로 자신의 별명이 왜 '눈꽃슈터'인지를 보여줄 차례다. 나고야에 흩날리는 눈꽃과 함께 대한민국 농구 팬들의 함성이 터져나오기를 기대해본다.