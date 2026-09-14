'진천 밥'으로 힘낸 근대 5종, 이번 아시안게임 첫 메달 정조준

대한체육회 제공

큰사진보기 ▲지난 8월 열린 세계선수권에서 금메달을 따낸 성승민은 이번 대회 개인전과 단체전 석권을 동시에 노린다. 대한체육회 제공

근대 5종에서 훈련 비용이 가장 많이 들고 시설이 충분히 필요했던 승마가 빠지면서 그간 근대 5종에서 명함을 내밀지 못한 국가들에게 동기 부여가 생긴 것도 변수다. 대표적으로 장애물 경기가 도입된 이후 세계 무대에서 이집트가 훨씬 나아진 모습을 보이고 있기 때문. 그간 '절대 강자' 자리를 지켰던 대한민국의 자리가 이번 아시안 게임을 계기로 위협받을 수 있다는 우려도 나온다.



실제로 근대 5종 대표팀은 필리핀에서 장애물 경기 전담 코치를 영입해 아시안 게임을 준비하는 등 달라진 경기 형태에 적응하려 했고, 실제로 지난 8월 중국 구이양에서 열린 세계선수권에서 성승민·서창완이 혼성 계주 금메달을 따내는 등 훌륭한 성과를 얻어내기도 했다.



성승민도 "작년부터 장애물 종목 경험을 점점 쌓는 중이고, 실력이 사실 부족하지만 점점 좋아질 것이라고 생각한다"면서, "지금보다 더 좋은 모습으로 장애물 경기를 실수하지 않고 하고, 나머지 종목도 실수 없이 잘 한다면 좋은 성적 가져올 것 같아 걱정이 없다"고 자신감을 드러냈다.



3년 전 항저우 대회 2관왕에 이어 이번 나고야 대회에서도 정상을 노리는 전웅태 역시 "근대 5종 선수들이 준비를 많이 했다"며, "일본 하늘의 가장 높은 곳에 태극기를 꽂고 오겠다"고 강하게 다짐했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 지난 8월 열린 세계선수권에서 금메달을 따낸 성승민은 이번 대회 개인전과 단체전 석권을 동시에 노린다.근대 5종에서 훈련 비용이 가장 많이 들고 시설이 충분히 필요했던 승마가 빠지면서 그간 근대 5종에서 명함을 내밀지 못한 국가들에게 동기 부여가 생긴 것도 변수다. 대표적으로 장애물 경기가 도입된 이후 세계 무대에서 이집트가 훨씬 나아진 모습을 보이고 있기 때문. 그간 '절대 강자' 자리를 지켰던 대한민국의 자리가 이번 아시안 게임을 계기로 위협받을 수 있다는 우려도 나온다.실제로 근대 5종 대표팀은 필리핀에서 장애물 경기 전담 코치를 영입해 아시안 게임을 준비하는 등 달라진 경기 형태에 적응하려 했고, 실제로 지난 8월 중국 구이양에서 열린 세계선수권에서 성승민·서창완이 혼성 계주 금메달을 따내는 등 훌륭한 성과를 얻어내기도 했다.성승민도 "작년부터 장애물 종목 경험을 점점 쌓는 중이고, 실력이 사실 부족하지만 점점 좋아질 것이라고 생각한다"면서, "지금보다 더 좋은 모습으로 장애물 경기를 실수하지 않고 하고, 나머지 종목도 실수 없이 잘 한다면 좋은 성적 가져올 것 같아 걱정이 없다"고 자신감을 드러냈다.3년 전 항저우 대회 2관왕에 이어 이번 나고야 대회에서도 정상을 노리는 전웅태 역시 "근대 5종 선수들이 준비를 많이 했다"며, "일본 하늘의 가장 높은 곳에 태극기를 꽂고 오겠다"고 강하게 다짐했다. 2026아이치나고야아시안게임 성승민 전웅태 근대5종 아시안게임 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 "다시 영광을" 대한민국 레슬링의 꿈, 나고야에서 이룰까

3년 전 항저우 아시안 게임에서 근대 5종 2관왕에 올랐던 전웅태는 이번 대회에서도 단체전과 개인전 석권을 노린다.근대 5종은 지난해부터 세계대회에서 승마를 제외하고 장애물 경기를 추가했다. 무작위로 말을 골라 타야만 하는 승마 종목은 그간 경기의 공정성 논란에 휩싸였는데, 특히 도쿄 올림픽 당시 선두를 달리던 독일의 아니카 칠레켄스가 승마에서 고꾸라지며 논란이 거세졌다.결국 2024 파리 올림픽을 끝으로 승마가 세부 종목에서 제외되고, 대신 마치 예능 프로그램 '출발 드림팀'의 장애물 달리기를 닮은 장애물 경기가 새로이 세부 종목으로 합류했다. 장애물을 통과하기 위해 기물에 매달리고 멀리 점프를 뛰는 모습이 마치 '파쿠르'를 닮은 덕분에 경기의 판도가 꽤나 바뀌었다는 평가도 적잖다.승마가 사라진 덕분에 국가대표 선수들도 진천국가대표선수촌에서 체계적인 관리를 받을 수 있게 되었다. 실제로 근대 5종 대표팀은 지난 2024 파리 올림픽 이후 훈련지를 문경 국군체육부대에서 진천국가대표선수촌으로 바꾸었다. 진천국가대표선수촌에는 승마 경기를 대비할 수 있는 시설이 없어 대표팀은 그간 군 시설에서 훈련을 이어가야만 했다.군 시설에서 벗어나 진천으로 옮긴 만큼 선수들의 반응 역시 좋다. 전웅태는 지난 8월 진천선수촌에서 열렸던 미디어데이에서 "사실 군부대 안에서 군인들과 '짬밥'을 먹었다가, 진천에서 다른 선수단과 어깨를 나란히 하면서 식사하고, 좋은 환경에서 관리받으며 훈련할 수 있다는 것에 감사함을 느낀다"며 달라진 훈련 환경을 전하기도 했다.특히 진천선수촌의 특징인 새벽 훈련 역시 동기 부여가 된다고. 전웅태는 이어 "진천선수촌에서는 새벽 5시 40분부터 훈련을 하는데, 김택수 촌장님도 나오셔서 우리를 지켜보시곤 한다"며, "국가대표로서 날카롭게 준비할 수 있는 동기 부여가 된다"고 만족감을 드러냈다.성승민 역시 "문경보다 진천 밥이 맛있다"면서 농담을 건넸다. 이어 성승민은 "밥 뿐만 아니라 메디컬 센터에서 관리를 받을 수 있는 데다가, 진천선수촌 안에 우리만 쓸 수 있는 훈련장이 있어 편안함을 느낀다"면서, 편리함은 물론 체력 보충도 잘 되어 좋다"고 좋은 반응을 보였다.