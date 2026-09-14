'진천 밥'으로 힘낸 근대 5종, 이번 아시안게임 첫 메달 정조준

2026 아이치·나고야 아시안 게임을 준비하는 대한민국의 새로운 '효자 종목'의 주인공이 첫 메달을 예약하고 나섰다. 세부 종목에서도, 그리고 국내 훈련지에서도 커다란 변화가 생겼지만, 목표는 단연 금메달이다.
근대 5종 대표팀은 16일부터 일본 아이치현 안조 스포츠 공원에서 열리는 펜싱 경기를 시작으로 본격적인 메달 레이스에 돌입한다. 16일 펜싱 경기를 시작으로 17일과 18일에 걸쳐 치러지는 준결승, 20일 치러지는 결승까지 5일 동안의 여정이다. 특히 20일 오전 치러지는 여자부 결승은 이번 대회 대한민국 선수단의 첫 메달, 어쩌면 금메달이 될 전망이기에 관심 역시 크다.
2024 파리 올림픽에서 아시아 여성 선수로서는 최초로 올림픽 메달을 따냈던 국가대표 에이스 성승민을 비롯해, 5년 전 도쿄 올림픽에서 대한민국 첫 근대 5종 메달의 주인공으로 올라섰던 전웅태가 건재하다. 지난 세계선수권에서 혼성 계주 금메달을, 개인전 동메달을 따냈던 서창완의 활약도 기대를 모은다.
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