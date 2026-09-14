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안지훈의 뮤지컬 읽기 경계성 인격장애 환자가 가장 듣고 싶었던 말

경계성 인격장애 환자가 가장 듣고 싶었던 말

[안지훈의 뮤지컬 읽기] 뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리>

안지훈(jh510)
26.09.14 14:55최종업데이트26.09.14 14:55
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지난 8월 23일 관람한 <키키의 경계성 인격장애 다이어리>는 토크 콘서트의 형식을 빌린 뮤지컬이다. 키키는 이날 진행되는 토크 콘서트의 게스트로, 5명의 호스트와 밴드가 키키의 고백을 돕는다. 호스트는 키키의 고백에 맞춰 그때그때 필요한 인물(키키의 연인, 키키의 아빠 또는 엄마, 상담사, 다른 환자 가족 등)을 연기한다.

호스트들의 소개를 받아 무대에 오르는 키키는 어딘가 불안한 기색을 보이며 엉성한 자세로 서있다. 경계성 인격장애를 진단 받은 키키에게 사람들 앞에 서서 이야기를 건네는 건 여전히 어려운 일이다. 경계성 인격장애는 대인관계뿐 아니라 정서, 자아상 및 행동의 불안정성을 특징으로 하는 성격장애로, 과거 신경증과 정신증의 경계에 있는 질병으로 분류되며 '경계성 인격장애'라는 이름이 붙었다(오늘날에는 감정조절장애, 대인관계조절장애 등 다른 이름이 대안으로 제시되고 있으나 ,일각에서는 '경계성'이라는 단어가 해당 장애의 성격을 가장 적절히 설명한다는 옹호론도 있다).

뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리> 콘셉트 사진
뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리> 콘셉트 사진공연제작소 작작

키키의 토크 콘서트가 전하는 이야기

경계성 인격장애의 특징인 자아의 불안정성은 곧 만성적인 공허와 불안으로 연결된다. 이에 키키는 누군가와 함께 있어도 공허를 느끼고, 연인과의 관계에 확신을 갖지 못해 늘 불안해한다. 언제 버림받을지 모른다는 불안은 키키뿐 아니라 연인도 괴롭게 만든다. 그래서 키키의 사랑에는 만남보다 의심과 이별, 후회가 더 큰 비중을 차지한다. 때때로 표출되는 공격성은 타인뿐 아니라 자신에게도 향해 자기파괴적 행동을 벌이기도 한다.

그러나 이 토크 콘서트가, 뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리>가 보여주는 건 경계성 인격장애 환자의 고통이 아니다. 갖은 고통과 어려움이 있어도 살아내고자 하는 한 인격체의 의지이자, 그가 치열하게 살아내는 과정이다. 자신이 경계성 인격장애임을 알게 된 키키는 '변증법적 행동 치료'에 임하고, 또 상담사 에단을 만나 자신의 마음을 들여다본다. 이후에는 자신이 겪은 현실을 경계성 인격장애 환자의 가족들 앞에서 전달하는 워크숍을 주최해 고통을 나누기도 한다.

키키가 털어놓는 일련의 과정들은 성공보다는 실패인 경우가 많다. 스스로를 의심하고, 연인을 비롯한 타인과의 관계가 어긋나고, 자신이 방금 한 행동을 후회하다가도 같은 행동을 반복한다. 하지만 키키의 삶에서 성공과 실패라는 납작하고 이분법적인 구분은 중요하지 않은 것처럼 보인다. 중요한 건, 그럼에도 키키가 '꾸역꾸역' 살아간다는 점이다.

변증법적 행동치료도, 에단과의 상담도, 환자 가족들과의 워크숍도 키키의 상태를 완전히 괜찮아지게 한다거나, 확실한 정답이 되어주지 못한다. 그러나 각각의 방법론마다 굵직한 메시지를 관객에게 전하는데, 필자는 환자 가족들과의 워크숍이 특히 인상적이었다.

워크숍은 이전 치료들과는 조금 다르다. 이전에는 키키가 누군가의 도움을 받았다면, 워크숍에서는 키키가 누군가에게 도움을 준다. 환자 가족들에게 경계성 인격장애 환자가 처한 현실과 아픔을 상세히 설명하고, 그들에게 진정으로 필요한 것이 무엇인지 일깨워준다. 키키 역시 환자 가족들에게 위로를 받는데, 이처럼 서로에게 기대어 보듬고 치유하는 과정은 그 자체로 깊은 울림을 줬다.

뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리> 콘셉트 사진
뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리> 콘셉트 사진공연제작소 작작

고통을 인정하고, 나아가 존재를 인정하는 것

"너의 정당성을 인정해". 이건 키키를 비롯한 경계성 인격장애 환자들이 듣고 싶은 말이다. 그가 가진 고통을 외면하지 않고 인정하는 것, 그렇게 존재 자체의 정당성을 인정해주는 것. 하지만 아이러니하게도 가까운 사이일수록 그의 고통을 인정하는 건 어렵다. 키키의 아빠(또는 엄마), 환자의 가족들은 자신의 가족이 경계성 인격장애라는 사실을 인정하지 않는다. 외면하고 싶기에 인정하지 않고, 애써 고통의 존재를 부정한다.

하지만 고통을 인정해야 처방이 가능하고, 그래야 다음 단계로 나아갈 수 있는 법이다. <키키의 경계성 인격장애 다이어리>는 키키의 회복도 보여주지만, 동시에 키키의 아빠(또는 엄마)가 키키의 아픔을 인정함으로써 관계를 개선하고 한 단계 성장하는 모습도 보여준다. 특히 키키가 가족과 대화를 나누는 장면에는 랩, 트로트 등 쇼맨십이 가득한 음악들이 더해지며 극의 분위기를 환기시킨다.

작품에서 또 하나 눈여겨볼 점은 인물들의 성별이 고정되지 않았다는 점이다. 특히 키키도 그렇다. 키키 역에는 남성 배우인 송유택과 이호원, 여성 배우인 최태이가 캐스팅되었는데, 극 중 키키의 성별은 크게 중요하지 않고, 성별을 암시하는 장치나 표현도 최소화돼 크게 문제가 되지 않는다. 이는 관객이 키키를 남성이나 여성 등 고정된 정체성으로 바라보는 것보다 그저 하나의 인격체로 바라보게 하기 위한 것으로, 작품을 쓰고 연출한 조윤지 작가는 "키키는 그저 한 사람"이라고 설명을 보태기도 했다.

키키의 토크 콘서트는 오는 10월 4일까지 서울 종로구 대학로 SH아트홀에서 펼쳐진다. 키키에 더해 5명의 호스트와 라이브 밴드가 무대를 꾸린다. 호스트 역에는 한유란, 문지수, 황인욱, 이주찬, 김나연, 김새하, 김성현, 이창하, 주예리, 윤지우가 캐스팅됐다.

뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리> 콘셉트 사진
뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리> 콘셉트 사진공연제작소 작작
공연 뮤지컬 키키의경계성인격장애다이어리

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