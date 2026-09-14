경계성 인격장애 환자가 가장 듣고 싶었던 말

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뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리> 콘셉트 사진경계성 인격장애의 특징인 자아의 불안정성은 곧 만성적인 공허와 불안으로 연결된다. 이에 키키는 누군가와 함께 있어도 공허를 느끼고, 연인과의 관계에 확신을 갖지 못해 늘 불안해한다. 언제 버림받을지 모른다는 불안은 키키뿐 아니라 연인도 괴롭게 만든다. 그래서 키키의 사랑에는 만남보다 의심과 이별, 후회가 더 큰 비중을 차지한다. 때때로 표출되는 공격성은 타인뿐 아니라 자신에게도 향해 자기파괴적 행동을 벌이기도 한다.그러나 이 토크 콘서트가, 뮤지컬 <키키의 경계성 인격장애 다이어리>가 보여주는 건 경계성 인격장애 환자의 고통이 아니다. 갖은 고통과 어려움이 있어도 살아내고자 하는 한 인격체의 의지이자, 그가 치열하게 살아내는 과정이다. 자신이 경계성 인격장애임을 알게 된 키키는 '변증법적 행동 치료'에 임하고, 또 상담사 에단을 만나 자신의 마음을 들여다본다. 이후에는 자신이 겪은 현실을 경계성 인격장애 환자의 가족들 앞에서 전달하는 워크숍을 주최해 고통을 나누기도 한다.키키가 털어놓는 일련의 과정들은 성공보다는 실패인 경우가 많다. 스스로를 의심하고, 연인을 비롯한 타인과의 관계가 어긋나고, 자신이 방금 한 행동을 후회하다가도 같은 행동을 반복한다. 하지만 키키의 삶에서 성공과 실패라는 납작하고 이분법적인 구분은 중요하지 않은 것처럼 보인다. 중요한 건, 그럼에도 키키가 '꾸역꾸역' 살아간다는 점이다.변증법적 행동치료도, 에단과의 상담도, 환자 가족들과의 워크숍도 키키의 상태를 완전히 괜찮아지게 한다거나, 확실한 정답이 되어주지 못한다. 그러나 각각의 방법론마다 굵직한 메시지를 관객에게 전하는데, 필자는 환자 가족들과의 워크숍이 특히 인상적이었다.워크숍은 이전 치료들과는 조금 다르다. 이전에는 키키가 누군가의 도움을 받았다면, 워크숍에서는 키키가 누군가에게 도움을 준다. 환자 가족들에게 경계성 인격장애 환자가 처한 현실과 아픔을 상세히 설명하고, 그들에게 진정으로 필요한 것이 무엇인지 일깨워준다. 키키 역시 환자 가족들에게 위로를 받는데, 이처럼 서로에게 기대어 보듬고 치유하는 과정은 그 자체로 깊은 울림을 줬다.