프렌치 그루브의 대표주자, 서울의 밤을 수놓다

염동교

다블 내한 공연한때 다수의 국내 레코드 가게가 '이달의 베스트' 혹은 '핫 초이스'로 큐레이션 한 작품이 있다. 프랑스 파리의 뮤직 레이블 로슈 무지크(Roche Musique)에서 2019년 발매된 다블(Dabeull)의 EP < 인티밋 퐁크(Intimate Fonk) >. 음반명처럼 친밀하고 살가운 곡조는 프랑스 프로듀서의 감각으로 깨어난 1970-80년대 펑크(Funk)와 어우러져 노스탤지어를 자아냈다. 이탈로 디스코 앨범 재킷에 등장할 법한 아티스트의 복고풍 이미지가 향수의 농도를 배가했다.10년에 육박하는 긴 전통을 지닌 이태원 클럽 소프 서울(Soap Seoul)에서 9월 10일과 11일을 관통해 열린 '다블 디제이 세트'. 1990년대 힙합을 주무기로 내세운 디제이 아이삭(ISAAC)과 샤카 칸 '쓰루 더 파이어(Through The Fire)', 자미로콰이 '유 기브 미 썸씽(You Give Me Something)' 같은 친숙한 레퍼토리로 친밀감을 확보한 디제이 얀(YANN)에 이어 새벽 1시, 주인공이 등장했다.소프 서울의 프라이빗 룸 근처 세 개의 작은 사각형 스크린에서 다블의 영상이 흘렀다. 수 대의 악기에 둘러싸인 그가 건반을 자유로이 다루는 장면이 능력자 이미지를 되새겼다. 평일임에도 퍽 넓은 소프가 인파로 꽉 찬 가운데 휴대폰에 메시지를 적어 아티스트에게 건네고, 2024년 작 < 아날로그 러브(Analog Love) > 바이닐을 흔들며 사인을 고대하는 등 즐기는 방식도 각양각색이었다.여러 소리 층위로 풍성한 그루브를 구축하는 다블 사운드스케이프 특성상 악기 부재는 아쉬웠다. 하지만 20년 관록의 베테랑 아티스트는 이를 다른 식으로 메웠는데, 몇 가지 특징적인 디제잉 기술로 청중을 홀렸다. 세트리스트 초반부에 등장한 대표작 '데이 앤 나이트(Day & Night)'에선 볼륨을 줄이는 '드롭아웃(Dropout)'으로 관객의 호응을 끌어냈으며 아날로그 턴테이블을 대체한 '컴팩트 디스크 자키(Compact Disc Jockey/CDJ)'에선 의도적으로 곡을 느리게 시작하도록 설정한 후 점차 빠른 속도로 호기심을 유발하기도 했다.