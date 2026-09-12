한국 남자농구, 인도네시아 54점 차 대파…이제는 일본이다

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유기상은 3점슛 12개를 시도해 7개를 성공시키며 21득점을 올렸다. 성공률은 약 58%에 달했다.대한민국농구협회
이현중 24점·10리바운드…유기상도 외곽에서 폭발
한국의 대승을 이끈 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 4개를 포함해 24득점 10리바운드 3어시스트를 기록하며 더블더블을 작성했다.
득점뿐 아니라 리바운드에서도 적극적으로 움직인 것이 눈에 띄었다. 인도네시아가 한국의 외곽 공격을 견제하려 할 때는 돌파를 통해 공격 기회를 만들었고, 골밑에서도 상대 수비와 적극적으로 맞섰다.
특히 한국이 경기 초반 공격에서 어려움을 겪던 상황에서 이현중이 직접 득점을 만들어내며 흐름을 바꾸는 장면이 나왔다. 에이스에게 요구되는 역할을 충실하게 수행한 셈이다.
유기상의 외곽포도 빛났다. 유기상은 3점슛 12개를 시도해 7개를 성공시키며 21득점을 올렸다. 성공률은 약 58%에 달했다. 이현중과 유기상이 동시에 폭발력을 보여주면서 한국은 한 명의 선수에게 공격이 집중되는 것을 피할 수 있었다.
상대 수비가 이현중을 견제하는 상황에서는 외곽에서 유기상이 기회를 살렸고, 외곽 공간이 열리면 이현중이 적극적으로 공격에 나섰다.
한국의 후반 경기력은 특히 인상적이었다. 전반에는 39득점에 그쳤지만 후반에는 63득점을 기록했다. 3쿼터부터 공격이 살아나면서 인도네시아가 더 이상 한국의 득점력을 따라가지 못했다. 수비에서도 후반 집중력이 돋보였다.
인도네시아는 4쿼터에 7득점을 기록하는 데 그쳤다. 한국은 크게 앞선 상황에서도 수비 집중력을 유지하면서 상대에게 추격의 여지를 허용하지 않았다.
한국은 초반에 공격이 풀리지 않는 상황을 경험했고, 이후 선수들의 움직임과 외곽슛이 살아나면서 경기 분위기를 바꿨다. 강팀과의 토너먼트를 앞두고 다양한 상황을 경험했다는 점에서도 의미가 있다.
물론 보완할 부분도 있다. 전반에는 슛 성공률이 기대만큼 나오지 않았고, 상대에게 초반 주도권을 내줬다. 일본과 같은 수준의 경쟁력을 가진 팀을 상대한다면 초반부터 안정적인 경기 운영이 필요하다.
특히 일본전에서는 이현중을 중심으로 한 공격 전개와 외곽슛의 정확도가 중요하다. 인도네시아처럼 수비가 무너지는 팀을 상대로는 후반에 격차를 벌릴 수 있었지만, 일본전에서는 한두 번의 공격 실패가 곧바로 상대의 반격으로 이어질 수 있다.
그래도 현재까지의 출발은 좋다. 한국은 2경기에서 모두 승리했고, 두 경기 모두 확실한 점수 차를 만들어냈다. 선수들의 역할도 비교적 명확하게 자리 잡아가는 모습이다.