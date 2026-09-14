식인 상어, 범죄 도시 베트남... 민망하고 창피하다

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큰사진보기 ▲타짜: 벨제붑의 노래스틸컷 CJ ENM

한국영화의 사실왜곡, 더이상은 안 돼



그런데 이 나라가 한국영화에서 그려질 땐 왜곡되기 일쑤다. <타짜: 벨제붑의 노래>가 그 전형으로, 이 영화는 베트남에서 납치와 장기매매가 성행하는 장면, 공안이 한국계 폭력배를 눈감아주는 모습, 치안이 완전히 무너져 있고 도박으로 사회 전체가 썩어 있는 광경까지 극적으로 연출해 내기 바쁘다.



베트남 치안은 자국 내 조사에서뿐 아니라 국제 평가에서도 매년 꾸준히 높은 점수를 받고 있으며 심지어 상향되고 있다. 싱가포르, 말레이시아와 함께 동남아시아에선 밤에도 자유롭게 거리를 걸어도 될 만큼 안전한 범죄지표가 나온다. 일부 도시뿐 아니라 전역이 한국 외교부에서도 가장 안전한 단계로 지정돼 있을 정도다. 주로 보고되는 범죄 유형도 절도와 사기 등일 뿐 강력범죄는 국가적 차원에서 엄정하게 단속된다.



상당수 한국영화는 무비판적으로 베트남을 범죄가 만연한 국가이자 치안이 붕괴된 곳, 심지어는 부패하고 공권력이 타락한 땅으로 묘사한다. <타짜: 벨제붑의 노래>에 앞서서도 현지에서 상영금지 처분받은 <범죄도시2> 같은 사례가 있었으나 전혀 바뀌는 게 없다.



<죠스>의 감독 스티븐 스필버그와 원작 소설의 작가 피터 벤츨리는 상어를 실제와 달리 왜곡해 묘사한 걸 오래도록 후회했다. 이들은 상어가 실제 생태계에서 하는 역할과 실제 생태학적 행동양식 등을 밝히고 그 개체수를 유지하는 데 필요한 여러 활동에 진력해왔다. 이야말로 잘못을 범한 지성이 마땅히 취해야 할 책임 있는 자세다. 오늘의 한국영화판을 지키는 이들이 마땅히 배워야 할 태도다.

타짜벨제붑의노래 딥워터 피라냐 죠스 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 끝이 좋으면 다 좋을까? 모두의 해피엔딩 위해 놓아버린 것들

스틸컷피라냐 또한 억울하다. 영화를 통해 인간 등 물에 들어온 생명체를 무차별적으로 공격해 죽이는 것으로 알려진 피라냐는 실제로는 겁이 많은 소형어류에 불과하다. 죽어가는 물고기며 동물의 썩은 고기 등을 먹는 게 대부분으로, 수차례 실험에서 살아 있는 인간은 물에 빠져도 접근조차 하지 않는 모습이 확인돼 왔다. 그럼에도 피라냐에 대한 뿌리박힌 편견은 이들이 사는 물은 사람이 갈 곳이 못 된다는 고정관념으로 이어져 독극물을 뿌려 대규모 사냥을 하는 등의 사건으로 비화돼왔다. 가히 영화가 일으킨 비극 아닌가.사실을 왜곡하고 그릇된 관념을 주입하는 영화의 문제는 비단 할리우드에만 있는 것이 아니다. 특히 우리 한국영화판에서도 이와 같은 문제가 잦다. 올가을 기대작으로 꼽히는 <타짜> 네 번째 시리즈, <타짜: 벨제붑의 노래>는 그 출발부터 거의 절반가량의 이야기를 베트남을 배경으로 풀어간다. 영화의 시작부터가 베트남 영해 위에 뜬 화물선이고, 연달아 이어지는 도입부 에피소드들 또한 베트남의 한적한 마을을 배경으로 펼쳐진다.베트남은 한국과 유달리 가까운 나라다. 한국에서 가장 많이 해외여행을 나가는 나라 중 하나로, 다낭과 같은 중부 도시는 '경기도 다낭시'라는 애칭으로까지 불린다. 작은 해안마을이었던 다낭이 제2차 인도차이나 전쟁의 아픈 역사가 자리한단 사실은 세상에 얼마 알려지지 않았다.미국에 제안해 전쟁에 파병한 한국군, 그중에서도 해병대 청룡부대가 미국 해병대로부터 다낭을 승계받는다. 이 밖에도 베트남은 한국과 국제결혼 하는 신부들의 고국이며, 수많은 다문화가정 한국인 어머니들의 모국이다.