식인 상어, 범죄 도시 베트남... 민망하고 창피하다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
레니 할린의 신작이 개봉했다. 요즘 젊은 세대에겐 생소한 이름일 수도 있겠으나, 적어도 30년 전 영화팬을 자임하는 사람치고 레니 할린을 모르는 이는 없었다. 핀란드 출신으로 할리우드로 건너간 이 감독은 할리우드가 상업적으로 막 팽창하던 시기, 소위 '잘 팔리는' 영화를 만드는 데 뛰어난 감각을 보였다. 졸리는 영화 연출이 그 특기 중 하나로, 할리우드의 전설적 공포영화 시리즈 <나이트메어 4> 연출자로 낙점받은 것부터 이를 보여준다.
레니 할린의 출세작을 말하라면 역시 <다이하드 2>가 될 테다. 존 맥티어난의 걸출한 1편에 이어 나온 레니 할린의 영화는 작품성 면에선 전작에 못 미친다는 평가가 있었으나 대중적 흥행 만큼은 확실히 거머쥐었다. 그가 이어 <클리프행어> <롱 키스 굿나잇> <딥 블루 씨> <드리븐> 등 흥행작을 연달아 찍을 수 있었던 것도 이 같은 재주를 인정받은 덕분일 테다.
1959년생으로 칠순을 바라보는 노장이지만, 레니 할린의 걸음은 멈추지 않는다. 아니, 오히려 전보다 더 거침이 없다. 신작은 <딥 워터>, 아론 에크하트와 벤 킹슬리 같은 매력 있는 배우를 전면에 내세운 호러영화다. 주연은 앞의 두 배우지만, 실질적 주인공은 따로 있다고 해도 좋다. 포스터만 봐도 알 수 있는 바, 심해에 떨어진 여객기를 습격하는 상어 떼가 바로 이 영화의 주인공이다.