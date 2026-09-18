5남5녀 대가족이 사는 들판 위의 성

DMZ국제다큐멘터리영화제

스틸컷그 밖에도 오라일리 가족이 삶을 살아가는 양태는 오늘의 기준에서 보편으로부터 적잖이 벗어나 있다. 사회 체계와 아주 척지고 있는 것은 아니지만 그렇다고 적극적으로 껴안지도 않는다. 할 수 있는 한 자급자족하고, 판단의 기준 또한 저 나름대로 정한다.이들의 모습을 보고 나서야 사회 안에 거의 모든 이들이 사회적으로 교육되고 주입 받은 가치를 나름의 독자적 판단처럼 수용하고 있단 걸 알게 된다. 까마득한 윗대로부터 이어져 온 삶을 바꿀 수는 없다고 말하는 아버지와 그 방식이 세상과 맞지 않음을 항변하면서도 자신에게 가장 중한 것 모두가 아버지로부터 왔음을 인정하는 아들의 대화를 통하여서 이와 같은 모습이 단적으로 드러난다.스스로도 프랑스계 아일랜드인인 감독 알렉산더 머피의 카메라는 많이 배웠다는 치들의 시선이 미처 포착하지 못하는 삶의 일면을 부각한다. 오라일리 가족의 삶 가운데서 들려오는 웃음소리가 얼마나 화사한지, 그 티 없는 목소리를 위태롭게 하는 것이 우리가 사는 세상이란 걸, 이들에게 정말 그 생존조차 이어갈 기회가 없어야만 하는지 하나씩 차례로 물어온다.그저 삶을 이어가려 할 뿐인 이들 앞에 닥쳐오는 판단들이 있다. 범람하는 위협 또한 있다. 이들 가족이 아닌 세상이 먼저 선을 넘어 침탈 해온 결과다. 그 무참한 침범 앞에 오라일리 가족은 무력하다. 그럼에도 너희의 무능과 구태 때문에 마땅한 절멸이 따랐을 뿐이라고, 그렇게 말할 수가 있을까.<틴 캐슬>은 투쟁적이거나 저항적인 영화가 아니다. 그저 사라질 위기에 놓인 문화, 주변화 되어가는 집단의 양태를 세심하게 기록할 뿐이다. 부부와 열 명의 아이가 함께 지내는 일상을 가만히 들여다보자면 아이 한 명을 기르는 데 수억이 우습게 든다고 이야기하는 한국 평균적 양육과 교육이 낯설게 다가온다.