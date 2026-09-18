5남5녀 대가족이 사는 들판 위의 성

칸 영화제엔 여러 섹션이 있지만, 그중 가장 주목 받는 건 역시 세 부문이다. 하나는 최고상인 황금종려상이 주어지는 '경쟁 부문', 다음은 보다 독창적인 시선과 가능성을 내보이는 '주목할 만한 시선', 마지막은 프랑스 비평가협회가 주관하는 '비평가주간'이다.
경쟁 부문엔 거장의 걸작이 초청된다. 2019년 봉준호의 <기생충>이 한국 최초로 당당히 이 부문 최고상을 거머쥐었고, 올해 박찬욱은 이 부문 한국인 최초 심사위원장이 됐다. 주목할 만한 시선에선 아직 거장이라 불리지 않는, 그러나 곧 거장이라 불릴 이들의 작품군이 모인다. 2010년 홍상수와 2011년 김기덕이 이 부문에서 대상을 거머쥐었다.
세 부문이 각각 이 시대 영화판 거장, 중견, 신인 창작자의 최고 경쟁 무대다. 이중 비평가주간에서 발굴된 신인이 곧 주목할 만한 시선을 거쳐 마침내 경쟁 부문까지 초청받는 거장으로 성장하는 모범 사례도 없지 않다. 줄리아 뒤쿠르노, 알레한드로 곤살레스 이냐리투 등이 대표적 사례라 할 만하다. 이는 그 자체로 칸, 나아가 프랑스 비평가들의 맑은 눈이 자질 있는 작가의 떡잎을 발굴하는 역할을 톡톡히 해내고 있음을 뜻한다. 그러니 어찌 비평가주간을 챙겨보지 않을 수 있을까.