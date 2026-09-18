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김성호의 씨네만세 5남5녀 대가족이 사는 들판 위의 성

5남5녀 대가족이 사는 들판 위의 성

[김성호의 씨네만세 1436] 18회 DMZ국제다큐멘터리영화제 <틴 캐슬>

김성호(starsky216)
26.09.18 09:53최종업데이트26.09.18 09:53
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칸 영화제엔 여러 섹션이 있지만, 그중 가장 주목 받는 건 역시 세 부문이다. 하나는 최고상인 황금종려상이 주어지는 '경쟁 부문', 다음은 보다 독창적인 시선과 가능성을 내보이는 '주목할 만한 시선', 마지막은 프랑스 비평가협회가 주관하는 '비평가주간'이다.

경쟁 부문엔 거장의 걸작이 초청된다. 2019년 봉준호의 <기생충>이 한국 최초로 당당히 이 부문 최고상을 거머쥐었고, 올해 박찬욱은 이 부문 한국인 최초 심사위원장이 됐다. 주목할 만한 시선에선 아직 거장이라 불리지 않는, 그러나 곧 거장이라 불릴 이들의 작품군이 모인다. 2010년 홍상수와 2011년 김기덕이 이 부문에서 대상을 거머쥐었다.

세 부문이 각각 이 시대 영화판 거장, 중견, 신인 창작자의 최고 경쟁 무대다. 이중 비평가주간에서 발굴된 신인이 곧 주목할 만한 시선을 거쳐 마침내 경쟁 부문까지 초청받는 거장으로 성장하는 모범 사례도 없지 않다. 줄리아 뒤쿠르노, 알레한드로 곤살레스 이냐리투 등이 대표적 사례라 할 만하다. 이는 그 자체로 칸, 나아가 프랑스 비평가들의 맑은 눈이 자질 있는 작가의 떡잎을 발굴하는 역할을 톡톡히 해내고 있음을 뜻한다. 그러니 어찌 비평가주간을 챙겨보지 않을 수 있을까.

틴 캐슬 스틸컷
틴 캐슬스틸컷DMZ국제다큐멘터리영화제

파란만장한 5남5녀 대가족의 삶

제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제에서 올해 칸영화제 비평가주간에 든 작품 한 편을 만났다. 알렉산더 머피의 <틴 캐슬>로, 모두 9작품이 든 국제 경쟁 섹션에 포함된 다큐멘터리다. 영화제 스스로 'DMZ국제다큐멘터리영화제의 정수이자 노선을 읽을 수 있는 프로그램'이라 자신하는 국제경쟁 섹션에서도 단연 눈에 띄는 화제작이다.

개인적으로도 지난달 제28회 서울국제여성영화제에서 만난 <두아>에 이어 올해 칸영화제 비평가주간 상영작을 두 번째로 만난 기회여서 설렘을 감추기 어려웠다. 서울국제여성영화제에서 대상까지 받은 <두아>가 빼어난 작품이었기에, <틴 캐슬> 또한 그와 같은 매력을 갖추었으리라고 기대가 되었던 것이다(관련기사 : 빨리 생리하고 싶어하는 13살 소녀의 비극).

<틴 캐슬>은 한 가족의 삶을 내보인다. 영화의 첫 장면은 이 가족의 평범한 아침의 일상이다. 집 밖으로 나서는 대문을 두고 안에 든 이와 바깥으로 나오는 아이들 사이에 오가는 대화가 바쁘게 들려온다.

카메라가 담는 것은 그저 열린 문과 벽일 뿐이지만, 아이 많은 집의 여느 등교 준비와 다르지 않은 일상이 그 안팎에 있을 것임을 짐작할 수 있다. 아이가 보통 많은 집이 아닌 듯 한둘이 나오고도 아직 한참 더 나와야 하는 상황이다. 예닐곱이나 되었을 아이와 그보다 몇 살쯤 더 먹은 아이들이 우르르 뛰어나와 스쿨버스에 오른다.

스쿨버스가 집 바로 앞에 멈춰 선다는 게 이색적이라면 이색적일까. 그런데 스쿨버스가 어떻게 집 바로 앞까지 올 수가 있지? 바로 그게 이 집의 가장 큰 특색이다. 아이들이 등교를 마친 뒤 카메라가 비로소 집 전경을 잡아내니 그제야 집이 제 모습을 드러낸다. 우리가 흔히 캠핑차라 부르는 것, '오토모빌'이 이들 가족의 집이다.

이들은 아일랜드 내륙 티퍼러리주에서 살아가는 오라일리 가족이다. 이들은 제 조상들이 그러했듯 떠돌며 생활하는 유랑민들이다. 말과 개를 키우고 사냥으로 삶을 꾸려가는 형태는 예와 얼마 다르지 않지만, 천막은 캠핑 트레일러로 변했고 무리는 겨우 오라일리 가족 하나뿐이다. 잡을 사냥감도 얼마 되지 않고, 말과 개가 쓰일 일 또한 없으니 벌이는 갈수록 줄어 간다. 요컨대 시대가 변했고, 삶의 방식은 멈춰 있는 것이다.

틴 캐슬 스틸컷
틴 캐슬스틸컷DMZ국제다큐멘터리영화제

캠핑 트레일러 집 삼아 떠도는 일생

사람을 두고 시대가, 기술이, 문명이 내달리는 게 오로지 아일랜드 티퍼러리주에만 있는 일은 아니다. 멈춰 서 있었을 뿐인데 도태됐다고, 시대착오적이라고 손가락질받는 일 또한 흔하다. 오라일리 가족이 마주한 상황이 이와 얼마 다르지 않다.

<틴 캐슬>은 오라일리 가족의 일상을 가만히 비춘다. 아들 다섯, 딸 다섯, 그리고 중년의 부부가 살아가는 모습은 이들의 부모와 또 그 부모가 살았을 모양과 얼마나 닮아 있고 또 다를까. 발전기로 전기를 생산하고 마트에서 장을 보며 아이들을 학교에 보내는 것은 과거와는 다른 모습일 테다. 그러나 아이들이 들판을 뛰놀고 사냥하며 말과 개를 키우는 모습, 이들 모두가 모여 한 가족으로 살아내는 과정은 또한 이들이 지탱하려는 저들 자신의 정체성이자 삶의 양식이기도 하다.

오늘의 흔한 시선으로 보자면 달리 보이는 순간이 적잖다. 효율을 추구하는 자본주의자는 대책 없는 삶의 위험성을 지적할 것이다. 미래를 생각하지도 않고 되는대로 자식만 계속 낳아서 충분한 교육이며 미래에 대한 대비조차 못 하는 게 아니냐고 말이다. 정의를 말하는 법치주의자는 무책임하다고 할 것이다. 제 소유도 아닌 땅을 점유하고서 퇴거 명령에도 즉각 응하지 않는 게 염치없다고 할 테다. 성실한 시민이라면 벌금을 재깍재깍 납부하고 법원 명령에 성실히 따라야 할 텐데도 그렇지가 않아서 답답할 수도 있겠다.

틴 캐슬 스틸컷
틴 캐슬스틸컷DMZ국제다큐멘터리영화제

스스로 정하는 삶의 기준

그 밖에도 오라일리 가족이 삶을 살아가는 양태는 오늘의 기준에서 보편으로부터 적잖이 벗어나 있다. 사회 체계와 아주 척지고 있는 것은 아니지만 그렇다고 적극적으로 껴안지도 않는다. 할 수 있는 한 자급자족하고, 판단의 기준 또한 저 나름대로 정한다.

이들의 모습을 보고 나서야 사회 안에 거의 모든 이들이 사회적으로 교육되고 주입 받은 가치를 나름의 독자적 판단처럼 수용하고 있단 걸 알게 된다. 까마득한 윗대로부터 이어져 온 삶을 바꿀 수는 없다고 말하는 아버지와 그 방식이 세상과 맞지 않음을 항변하면서도 자신에게 가장 중한 것 모두가 아버지로부터 왔음을 인정하는 아들의 대화를 통하여서 이와 같은 모습이 단적으로 드러난다.

스스로도 프랑스계 아일랜드인인 감독 알렉산더 머피의 카메라는 많이 배웠다는 치들의 시선이 미처 포착하지 못하는 삶의 일면을 부각한다. 오라일리 가족의 삶 가운데서 들려오는 웃음소리가 얼마나 화사한지, 그 티 없는 목소리를 위태롭게 하는 것이 우리가 사는 세상이란 걸, 이들에게 정말 그 생존조차 이어갈 기회가 없어야만 하는지 하나씩 차례로 물어온다.

그저 삶을 이어가려 할 뿐인 이들 앞에 닥쳐오는 판단들이 있다. 범람하는 위협 또한 있다. 이들 가족이 아닌 세상이 먼저 선을 넘어 침탈 해온 결과다. 그 무참한 침범 앞에 오라일리 가족은 무력하다. 그럼에도 너희의 무능과 구태 때문에 마땅한 절멸이 따랐을 뿐이라고, 그렇게 말할 수가 있을까.

<틴 캐슬>은 투쟁적이거나 저항적인 영화가 아니다. 그저 사라질 위기에 놓인 문화, 주변화 되어가는 집단의 양태를 세심하게 기록할 뿐이다. 부부와 열 명의 아이가 함께 지내는 일상을 가만히 들여다보자면 아이 한 명을 기르는 데 수억이 우습게 든다고 이야기하는 한국 평균적 양육과 교육이 낯설게 다가온다.

DMZ국제다큐멘터리영화제 포스터
DMZ국제다큐멘터리영화제포스터DMZ국제다큐멘터리영화제

깡통과 성, 그 오묘한 결합

이들은 틀리고 우리는 맞다는 어리석은 판단이 공격적으로 범람하려는 순간이 누구에게나 몇 번쯤 있는 영화다. 바로 그러한 이유로 이 영화의 제목엔 '캐슬(castle)'이 붙은 듯 보인다. 성, 그것도 외부의 공격으로부터 저항하는 기능이 핵을 이루는 요새 형태의 '캐슬'은 영화 속 들판에 자리한 열 명의 아이와 부부의 집을 묘사하기엔 다분히 어색해 보이는 게 사실이다.

그러나 가만히 들여다보자면 이들 가족의 단단하고 확고한 결합은 세상 어느 곳에 가져다 놓아도 '캐슬'이라 불릴 만큼 강건하기만 하다. 그로부터 잘 알지도 못하면서 오만하게 판단하려는 우리들의 헛된 시각을 가벼이 격퇴할 수 있을 테다.

그러나 한편으로 '캐슬' 앞에 붙은 '틴 tin', 그러니까 납작하게 편 금속 용기는 이 요새가 또한 쉽게 찌그러질 수 있는 가녀린 깡통임을 말한다. 세상이 이미 외곽으로 밀어낸 이 작은 사람들의 성은 언제 어느 순간이라도 당장 오그라들고 납작해질 듯 위태롭기만 하다.

<틴 캐슬>은 보는 이를 달라지게 한다. 강요하거나 윽박지르지 않고, 심지어는 설명하거나 논증하지도 않은 채, 보는 이가 제 스스로 판단을 거두어들이게 한다. 들판을 해맑은 웃음으로 적시는 저들의 나날이 돌아보면 우리들의 어제이고 우리 아버지와 할머니의 일상이었음을 깨닫도록 한다. 삶에서 가장 중요한 것을 놓아버리고 우리가 얻은 것이 풍요와 번영, 그리고 오만과 교만이라면 더 나은 인간이란 누구인가를 되묻지 않을 수가 없겠다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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