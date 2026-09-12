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2연패 모레노, 모랄레스에 재기 건다

2연패 모레노, 모랄레스에 재기 건다

[UFN 288] 멕시코 독립기념일 맞아 열리는 플라이급 빅매치, 부활과 도약의 갈림길

김종수(oetet)
26.09.12 10:28최종업데이트26.09.12 10:28
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‘디 얼티밋 파이터(TUF) 33’ 플라이급 토너먼트 우승자 출신 조셉 모랄레스는 UFC 복귀 후 무서운 상승세를 타고 있다.
‘디 얼티밋 파이터(TUF) 33’ 플라이급 토너먼트 우승자 출신 조셉 모랄레스는 UFC 복귀 후 무서운 상승세를 타고 있다.UFC 제공

전 UFC 플라이급 챔피언 브랜든 모레노(32, 멕시코)가 다시 정상으로 향하는 길목에 선다. 상대는 '디 얼티밋 파이터(TUF) 33' 플라이급 토너먼트 우승자 출신 조셉 모랄레스(32, 미국/멕시코)다. 한때 플라이급 정상에서 가장 꾸준하게 경쟁했던 모레노와 UFC 복귀 후 무서운 상승세를 타고 있는 모랄레스의 맞대결이다.

UFC는 오는 13일(한국시간) 미국 애리조나주 글렌데일 데저트 다이아몬드 아레나에서 '노체 UFC: 실바 vs. 델가도'를 개최한다. 메인이벤트가 페더급의 화끈한 타격전이라면 코메인이벤트는 전 챔피언의 부활과 신예의 도약이 걸린 승부다.

모레노에게는 첫 노체 UFC 무대라는 점도 특별하다. 멕시코 출신 최초의 UFC 챔피언이었던 그는 최근 2연패에 빠지며 커리어에서 중요한 갈림길을 맞았다.

모레노는 통산 23승 2무 10패를 기록하고 있다. 알렉산드레 판토자에게 챔피언 벨트를 내준 뒤에도 꾸준히 정상권에서 경쟁했지만, 최근 타츠로 타이라에게 TKO 패배를 당한 데 이어 로니 카바나에게 판정패하며 연속으로 고개를 숙였다.

특히 카바나 전에서는 과거의 날카로운 움직임과 적극적인 공격이 제대로 나오지 않았다는 평가를 받았다. 모레노 본인 역시 최근 자신의 경기력을 돌아보며 스스로에게 가장 큰 장애물이 되고 있었다고 인정했다.

반면 모랄레스는 정반대의 흐름에 있다. TUF 33에서 우승하며 UFC 무대에 다시 이름을 올린 그는 이후 연승을 이어가고 있다. 프로 통산 14승 2패를 기록 중인 모랄레스는 최근 경기에서 서브미션과 피니시 능력을 앞세워 존재감을 키웠다.

TUF 우승을 단순한 이변으로 끝내지 않고 UFC 정상급 경쟁자로 올라서기 위해서는 이번 모레노전이 가장 중요한 시험대가 된다.

2번이나 챔피언을 차지했던 브랜든 모레노(사진 왼쪽)는 여전히 자신이 정상을 노릴 경쟁력을 갖추고 있음을 증명해야 한다.
2번이나 챔피언을 차지했던 브랜든 모레노(사진 왼쪽)는 여전히 자신이 정상을 노릴 경쟁력을 갖추고 있음을 증명해야 한다.UFC 제공

강한 잽과 그래플링의 모레노, 압박과 연타의 모랄레스

모레노가 가장 먼저 되찾아야 할 무기는 잽이다. 전성기 모레노는 빠른 잽으로 상대의 진입을 막고, 이어지는 복싱 콤비네이션과 킥으로 공격을 이어가는 능력이 뛰어났다. 여기에 수준 높은 레슬링과 주짓수를 결합해 상대가 타격전만으로 자신의 리듬을 만들지 못하도록 했다.

하지만 최근에는 이 장점이 제대로 살아나지 않는 순간이 늘었다. 'MMA Mania'는 모레노가 최고의 컨디션에서는 뛰어난 잽과 킥, 카운터를 갖춘 선수지만 최근에는 지나치게 크게 휘두르는 오버핸드에 의존하는 모습을 보인다고 분석했다. 기술적으로 상대를 제어하기보다 공격을 서두르는 순간이 늘었다는 의미다.

이번 경기에서는 이 부분이 더욱 중요하다. 모랄레스 역시 복싱을 기반으로 싸우는 선수이기 때문이다. 두 선수 모두 주짓수 블랙벨트지만 상대를 넘어뜨리기 위한 과정에서 타격을 적극적으로 활용한다. 결국 초반에는 서로의 복싱 능력을 확인하는 장면이 많이 나올 가능성이 크다.

모랄레스의 장점은 꾸준한 압박이다. 상대가 뒤로 물러날 때 무리하게 한 방을 노리기보다 바디 공격과 레그킥을 섞으며 거리를 좁힌다. 이 과정에서 상대의 움직임을 제한하고 펀치 교환을 유도한다. 'MMA Mania' 역시 모랄레스의 압박과 바디 공격, 레그킥을 이번 경기의 주요 무기로 꼽았다.

따라서 모레노에게 필요한 것은 무조건적인 전진이 아니다. 오히려 과거 자신의 장점이었던 잽과 카운터를 활용해 모랄레스의 진입을 끊는 것이 중요하다. 모랄레스가 압박을 시작할 때 정면으로 맞서기보다 잽으로 거리를 조절하고, 상대가 들어오는 순간 카운터를 적중시켜야 한다.

모레노에게 그래플링 역시 중요한 선택지가 될 수 있다. 두 선수 모두 타격과 주짓수를 함께 갖춘 만큼 한 가지 영역만 고집할 이유가 없다. 특히 모랄레스의 압박을 계속 받아들이기보다 클린치와 테이크다운으로 경기 양상을 바꾸는 것이 모레노에게는 효과적인 해법이 될 수 있다.

조셉 모랄레스는 다양한 방식으로 상대를 제압한다.
조셉 모랄레스는 다양한 방식으로 상대를 제압한다.UFC 제공

모레노의 '부활'과 모랄레스의 '톱10 도전', 누가 웃을까

이번 경기는 두 선수에게 의미가 전혀 다르다. 모레노에게는 정상권으로 돌아가기 위한 사실상 중요한 분기점이다. 이미 두 차례 UFC 플라이급 챔피언에 올랐던 선수인 만큼 또다시 패한다면 타이틀 경쟁에서 멀어질 수밖에 없다. 반대로 모랄레스는 전 챔피언을 잡는 순간 단숨에 자신의 이름을 플라이급 상위권에 각인시킬 수 있다.

특히 모레노는 이번 경기를 통해 최근의 부진이 일시적인 것인지, 아니면 정상급 경쟁력을 잃어가고 있는 것인지 증명해야 한다. 최근 두 경기에서 연속으로 패한 뒤 새로운 훈련 환경을 선택한 것도 변화의 신호다.

모레노는 라스베이거스의 신디케이트 MMA와 함께 훈련하고 존 우드를 코치진에 합류시키며 변화를 꾀했다. 과거의 자신을 되찾기 위한 선택이다.

무엇보다 이번 경기가 열리는 글렌데일은 멕시코계 팬들의 응원을 기대할 수 있는 장소다. 모레노에게는 멕시코 독립기념일을 기념하는 노체 UFC 무대에서 자신의 존재감을 다시 증명할 기회다. UFC 역시 이번 대회를 멕시코와 라틴아메리카의 격투 문화를 기념하는 행사로 구성했고, 모레노는 그 중심에 서 있다.

모랄레스에게는 더 직접적인 목표가 있다. 바로 톱10 진입이다. 전 챔피언을 꺾는다면 단순한 연승 이상의 평가를 받을 수 있다. 특히 모랄레스는 TUF 우승 이후 UFC에서 자신의 경쟁력을 증명해야 하는 상황이다. 모레노를 상대로 승리를 거둔다면 이제 'TUF 우승자'가 아니라 플라이급의 새로운 상위권 후보로 불릴 가능성이 높다.

승부를 가르는 핵심은 모레노가 자신의 장점을 얼마나 되찾느냐에 달려 있다. 모레노가 초반부터 잽과 풋워크로 거리를 조절하면서 모랄레스의 압박을 끊는다면 경험과 기술적 완성도에서 앞설 수 있다.

반대로 모랄레스가 지속적으로 전진하며 바디와 레그킥으로 모레노의 움직임을 제한한다면 경기는 젊고 적극적인 도전자의 흐름으로 넘어갈 수 있다.

현재 해외 분석에서는 모랄레스의 최근 상승세를 높게 평가하는 시선이 많다. 'MMA Mania'는 모레노의 최근 경기력에 의문을 제기하면서 모랄레스의 압박과 경기 운영을 주요 변수로 봤고, 일부 전망에서는 모랄레스의 판정승 가능성까지 점쳤다.

그러나 모레노에게는 아직 무시할 수 없는 경험과 기술이 있다. 수많은 5라운드 경기를 치렀고, UFC 정상에서 챔피언 벨트를 들어 올린 경험도 있다. 중요한 순간에 어떤 선택을 해야 하는지 알고 있는 선수다.

결국 이번 경기는 '전 챔피언이 다시 정상급 선수임을 증명할 것인가, 아니면 새로운 도전자가 그 자리를 빼앗을 것인가'​의 싸움이다. 모레노가 잽과 카운터, 그래플링을 앞세워 자신의 리듬을 되찾는다면 부활의 발판을 마련할 수 있다.

반대로 모랄레스가 끊임없는 압박으로 모레노의 움직임을 묶는다면 플라이급 판도에 새로운 이름이 등장하게 된다.

UFC 정상 경험과 기술적 다양성을 갖춘 모레노가 여전히 만만치 않은 상대지만, 최근 경기력과 상승세만 놓고 보면 모랄레스가 충분히 승부를 걸어볼 만하다. 전 챔피언의 경험이냐, 새로운 도전자의 기세냐. 이번 코메인이벤트는 모레노의 부활 여부와 모랄레스의 톱10 진입 가능성을 동시에 확인할 수 있는 승부가 될 전망이다.

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멕시코독립 조셉모랄레스 브랜든모레노

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