2연패 모레노, 모랄레스에 재기 건다

UFC 제공

조셉 모랄레스는 다양한 방식으로 상대를 제압한다.이번 경기는 두 선수에게 의미가 전혀 다르다. 모레노에게는 정상권으로 돌아가기 위한 사실상 중요한 분기점이다. 이미 두 차례 UFC 플라이급 챔피언에 올랐던 선수인 만큼 또다시 패한다면 타이틀 경쟁에서 멀어질 수밖에 없다. 반대로 모랄레스는 전 챔피언을 잡는 순간 단숨에 자신의 이름을 플라이급 상위권에 각인시킬 수 있다.특히 모레노는 이번 경기를 통해 최근의 부진이 일시적인 것인지, 아니면 정상급 경쟁력을 잃어가고 있는 것인지 증명해야 한다. 최근 두 경기에서 연속으로 패한 뒤 새로운 훈련 환경을 선택한 것도 변화의 신호다.모레노는 라스베이거스의 신디케이트 MMA와 함께 훈련하고 존 우드를 코치진에 합류시키며 변화를 꾀했다. 과거의 자신을 되찾기 위한 선택이다.무엇보다 이번 경기가 열리는 글렌데일은 멕시코계 팬들의 응원을 기대할 수 있는 장소다. 모레노에게는 멕시코 독립기념일을 기념하는 노체 UFC 무대에서 자신의 존재감을 다시 증명할 기회다. UFC 역시 이번 대회를 멕시코와 라틴아메리카의 격투 문화를 기념하는 행사로 구성했고, 모레노는 그 중심에 서 있다.모랄레스에게는 더 직접적인 목표가 있다. 바로 톱10 진입이다. 전 챔피언을 꺾는다면 단순한 연승 이상의 평가를 받을 수 있다. 특히 모랄레스는 TUF 우승 이후 UFC에서 자신의 경쟁력을 증명해야 하는 상황이다. 모레노를 상대로 승리를 거둔다면 이제 'TUF 우승자'가 아니라 플라이급의 새로운 상위권 후보로 불릴 가능성이 높다.승부를 가르는 핵심은 모레노가 자신의 장점을 얼마나 되찾느냐에 달려 있다. 모레노가 초반부터 잽과 풋워크로 거리를 조절하면서 모랄레스의 압박을 끊는다면 경험과 기술적 완성도에서 앞설 수 있다.반대로 모랄레스가 지속적으로 전진하며 바디와 레그킥으로 모레노의 움직임을 제한한다면 경기는 젊고 적극적인 도전자의 흐름으로 넘어갈 수 있다.현재 해외 분석에서는 모랄레스의 최근 상승세를 높게 평가하는 시선이 많다. 'MMA Mania'는 모레노의 최근 경기력에 의문을 제기하면서 모랄레스의 압박과 경기 운영을 주요 변수로 봤고, 일부 전망에서는 모랄레스의 판정승 가능성까지 점쳤다.그러나 모레노에게는 아직 무시할 수 없는 경험과 기술이 있다. 수많은 5라운드 경기를 치렀고, UFC 정상에서 챔피언 벨트를 들어 올린 경험도 있다. 중요한 순간에 어떤 선택을 해야 하는지 알고 있는 선수다.결국 이번 경기는 '전 챔피언이 다시 정상급 선수임을 증명할 것인가, 아니면 새로운 도전자가 그 자리를 빼앗을 것인가'​의 싸움이다. 모레노가 잽과 카운터, 그래플링을 앞세워 자신의 리듬을 되찾는다면 부활의 발판을 마련할 수 있다.반대로 모랄레스가 끊임없는 압박으로 모레노의 움직임을 묶는다면 플라이급 판도에 새로운 이름이 등장하게 된다.UFC 정상 경험과 기술적 다양성을 갖춘 모레노가 여전히 만만치 않은 상대지만, 최근 경기력과 상승세만 놓고 보면 모랄레스가 충분히 승부를 걸어볼 만하다. 전 챔피언의 경험이냐, 새로운 도전자의 기세냐. 이번 코메인이벤트는 모레노의 부활 여부와 모랄레스의 톱10 진입 가능성을 동시에 확인할 수 있는 승부가 될 전망이다.