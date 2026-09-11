'부상 꼬리표' 떼낸 구창모, NC의 가을 기적 이끈다

케이비리포트

NC 구창모의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)최근에는 주 1회 등판이라는 제한 장치도 풀었다. 지난 1일(화) KIA 타이거즈 전에서 4이닝 1실점을 기록한 뒤 닷새 후인 6일(일) 키움전에 다시 선발 등판했다. 비록 5.1이닝 6피안타 3실점으로 패전투수가 되긴 했지만 2022년 이후 4년 만에 주 2회 선발 등판을 소화하며 한계를 넘어섰다.결과는 아쉬웠지만 과정이 더 중요했다. 구창모는 최근 몇 년 간 수차례 발생한 부상 탓에 철저한 관리가 필요한 투수다. 2021년과 2023년에는 수술까지 받았다. 20시즌 9승 무패 평균자책점 1.74, 22시즌 11승 평균자책점 2.10으로 리그정상급 투구를 펼치고도 단 한 번도 규정이닝을 채우지 못한 이유다.하지만 올시즌은 다르다. 국내 투수 중 유일한 개막전 선발로 출발했고 딱 한 차례(6월 중순) 부상자명단에 오른 것을 제외하면 시즌 내내 선발 로테이션을 지키고 있다. 2018년 이후 처음으로 개막부터 시즌 막판까지 풀타임 시즌을 보내고 있는 것이다.