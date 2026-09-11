사이트 전체보기
실바 vs 델가도, 페더급 판도 흔들 한 방은 누구에게?

실바 vs 델가도, 페더급 판도 흔들 한 방은 누구에게?

[UFN 288] '한 방이면 끝난다' KO 장인의 정면충돌

김종수(oetet)
26.09.11 16:14최종업데이트26.09.11 16:14
구글 검색 선호 출처로 추가
제앙 실바(사진 오른쪽)의 화력은 동체급 최고 수준이다.
제앙 실바(사진 오른쪽)의 화력은 동체급 최고 수준이다.UFC 제공

UFC 페더급 랭킹 6위 '로드' 제앙 실바(29, 브라질)가 호세 미겔 델가도(28, 미국/멕시코)와 맞붙는다. 당초 실바의 상대는 전 UFC 페더급 잠정챔피언 야이르 로드리게스였지만, 로드리게스가 빠지면서 델가도가 그 자리를 대신했다.

상대의 이름값은 달라졌지만 경기의 위험도까지 낮아진 것은 아니다. 오히려 KO 능력만 놓고 보면 한순간에 승부가 뒤집힐 수 있는 대진이다.

UFC는 오는 13일(한국시간) 미국 애리조나주 글렌데일 데저트 다이아몬드 아레나에서 '노체 UFC: 실바 vs 델가도'를 개최한다. 멕시코 독립기념일을 기념하는 노체 UFC의 네 번째 대회로, 실바는 2년 연속 이 대회의 메인이벤트에 오른다. 델가도에게는 자신의 고향인 애리조나에서 치르는 첫 UFC 메인이벤트다.

두 선수의 눈에 띄는 공통점은 역시 한 방이다. UFC 공식 기록에 따르면 실바는 UFC 페더급에서 15분당 평균 1.55개의 녹다운을 기록하고 있다. 이는 해당 부문 역대 3위이며, 델가도는 1.24개로 4위에 올라 있다. 현역 페더급 선수 가운데서도 최상위권 수치다.

실바는 프로 17승 가운데 12승을 KO/TKO로 장식했고, 델가도 역시 12승 중 6승을 KO로 만들어냈다. 두 선수 모두 상대가 버티는 시간을 길게 만들수록 오히려 위험한 싸움이 될 수 있다.

호세 미겔 델가도(사진 왼쪽) 입장에서는 리치를 살려 거리 싸움을 하는 쪽이 더 유리하다.
호세 미겔 델가도(사진 왼쪽) 입장에서는 리치를 살려 거리 싸움을 하는 쪽이 더 유리하다.UFC 제공

실바의 압박과 폭발력, 델가도가 견뎌낼 수 있나

실바의 가장 큰 무기는 단순한 타격 파워가 아니다. 상대에게 계속 선택을 강요하면서 공격을 이어가는 압박 능력이다. 브라질의 '더 파이팅 너즈'에서 훈련하는 실바는 스탠딩 타격 비중이 매우 높은 파이터다.

UFC 공식 통계에서도 유효타의 86%가 스탠딩에서 나왔을 정도로 상대를 세워놓고 무너뜨리는 데 특화돼 있다. 경기당 유효타 적중률 자체보다 공격의 강도와 연속성이 더욱 위협적인 선수다.

실바는 지난해 노체 UFC 메인이벤트에서 디에고 로페스에게 패하며 UFC 첫 패배를 기록했다. 당시에도 두 선수는 경기 초반부터 강하게 충돌했고, 실바는 공격적인 전진을 멈추지 않았다. 결국 2라운드 4분48초 스피닝 백 엘보에 걸리며 KO 패배를 당했다.

이후 올해 1월에는 페더급 톱10급 강자 아놀드 앨런을 상대로 판정승을 거두며 다시 상승세를 만들었다. UFC는 실바가 UFC 7경기에서 6승을 거뒀으며, 그 가운데 5승이 피니시였다고 평가하고 있다.

이번 경기에서 실바가 특히 주목할 부분은 델가도의 긴 리치다. 델가도는 신장 180㎝, 리치 185㎝로 실바보다 체격에서 앞선다. 단순히 정면에서 맞불을 놓기보다는 긴 거리를 활용해 실바의 진입을 차단하고, 들어오는 순간 카운터를 노리는 방식이 효과적일 수 있다.

실제로 실바처럼 전진 압박이 강한 선수에게는 공격 자체보다 진입 과정에서 맞는 카운터가 가장 위험한 변수다.

델가도는 2024년 UFC 데뷔 이후 4승 1패를 기록하고 있다. 지난해 네이선 우드에게 판정패했지만 올해 안드레 필리와 오스틴 바시를 연달아 꺾으며 다시 상승세를 탔다. 특히 바시전에서는 3라운드 판정승을 거두며 단순한 '한 방 승부'만 가능한 선수가 아니라는 것도 보여줬다.

UFC 공식 기록상 델가도는 프로 통산 6번의 KO승과 4번의 서브미션 승리를 갖고 있으며, 7번의 1라운드 피니시를 기록하고 있다. 따라서 델가도가 실바를 상대할 때 가장 중요한 것은 초반의 흥분을 억제하는 것이다. 메인이벤트라는 무대와 고향 팬들의 응원이 오히려 독이 될 수도 있다.

실바가 거칠게 압박한다고 맞불을 놓으면 서로 가장 위험한 거리에 들어가게 된다. 델가도에게 필요한 것은 실바의 공격을 피하는 것만이 아니라, 공격을 받아내면서도 자신의 긴 리치와 타격 정확도를 유지하는 것이다. 더 높은 곳을 바라보기 위해서도 이러한 파이팅 스타일 장착은 꼭 필요하다.

제앙 실바가 초반부터 거리를 좁히며 델가도를 펜스 쪽으로 몰아붙인다면 특유의 폭발적인 연타와 압박이 위력을 발휘할 가능성이 높다.
제앙 실바가 초반부터 거리를 좁히며 델가도를 펜스 쪽으로 몰아붙인다면 특유의 폭발적인 연타와 압박이 위력을 발휘할 가능성이 높다.UFC 제공

'5라운드'가 실바에게 유리할까, 델가도에게 기회일까

이번 대진의 또 다른 변수는 5라운드 경기라는 점이다. UFC 공식 통계를 보면 델가도는 15분당 6.07개의 유효타를 적중시킬 정도로 공격적인 선수다. 실바의 수치는 4.82개로 델가도보다 낮지만, 실바 역시 상대에게 유효타를 허용하는 비율이 적지 않다.

두 선수 모두 공격을 주고받는 과정에서 상대에게 빈틈을 내줄 수 있는 스타일이다. 결국 이번 경기는 한쪽이 일방적으로 공격하는 흐름보다는, 서로의 타격이 오가는 순간 누가 더 정확한 한 방을 꽂느냐가 승부를 가를 가능성이 크다.

여기서 실바의 경험이 중요해진다. 실바는 이미 UFC 메인이벤트에서 로페스와 싸웠고, 아놀드 앨런처럼 높은 수준의 경험을 가진 선수와 3라운드를 소화했다. 반면 델가도는 이번이 UFC 첫 메인이벤트다. 상대의 이름과 무대의 크기, 경기 전후의 미디어 일정까지 모두 이전과 다르다.

그렇다고 델가도를 단순한 대체 선수로 보는 것은 위험하다. 'MMA Fighting'은 델가도가 필리와 바시를 연이어 꺾으며 상승세를 만들었고, 실바와의 대결이 그의 커리어에서 가장 큰 기회라고 평가했다. 특히 이번 경기는 델가도의 고향인 애리조나에서 열리는 만큼 경기장 분위기 역시 그에게 유리하게 작용할 수 있다.

무엇보다 델가도는 이번 기회를 놓칠 생각이 없다. 그는 실바를 KO시키겠다는 의지를 공개적으로 밝혔고, 현지 매체들도 이번 대결을 단순한 랭커와 신예의 경기가 아니라 페더급 차기 경쟁 구도를 흔들 수 있는 대결로 바라보고 있다.

'MMA Fighting' 역시 최근 분석에서 실바가 델가도를 꺾을 경우 타이틀 도전권을 주장할 수 있는 위치에 있다고 전했다. 실바 역시 승리하면 챔피언 결정전 승자를 기다리겠다는 의사를 분명히 했다.

결국 승부의 핵심은 '누가 먼저 상대의 리듬을 깨느냐'다. 실바가 초반부터 거리를 좁히며 델가도를 펜스 쪽으로 몰아붙인다면 특유의 폭발적인 연타와 압박이 위력을 발휘할 가능성이 높다. 반대로 델가도가 긴 리치를 이용해 실바의 진입을 차단하고 카운터를 적중시키기 시작한다면 상황은 완전히 달라진다.

현재까지는 UFC 무대 경험과 상위권 선수들과의 경쟁 경험을 갖춘 실바가 한 발 앞선다는 평가가 많다. 특히 5라운드에서 상대를 압박할 수 있는 체력과 경험, 그리고 위기 상황에서의 대응 능력은 실바 쪽에 높은 점수를 줄 수 있다.

다만 델가도는 실바가 가장 조심해야 할 유형이다. 긴 리치와 높은 타격 생산량을 갖춘 데다 KO 능력까지 갖추고 있기 때문이다.

따라서 예상은 실바의 우세지만, 안전한 승부는 아니다. 실바가 무리하게 초반 KO를 노리기보다 압박의 강도를 조절하면서 델가도의 카운터를 끌어낸다면 승산이 높다. 반대로 델가도가 첫 5분을 버티고 자신의 거리를 만들기 시작할 경우 이 경기는 예상보다 훨씬 팽팽해질 수 있다.

가장 유력한 그림은 실바의 2~3라운드 KO/TKO다. 하지만 델가도에게도 단 한 번의 정확한 카운터로 모든 예상을 뒤집을 무기가 있다. 'KO 장인' 두 명이 맞붙는 이번 대결에서 중요한 것은 누가 더 강하게 때리느냐가 아니다. ​누가 먼저 상대에게 자신의 싸움을 강요하느냐가 승부를 가를 가능성이 크다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
호세미겔델가도 제앙실바 화력대결

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 한국 농구, 사우디 완파... 금빛 도전 첫발