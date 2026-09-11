테니스 코트 위 라이벌, 50년을 함께 달려온 두 전설

세계 프로 테니스는 그랜드슬램으로 불리는 4개 메이저 대회(윔블던, US 오픈, 호주 오픈, 프랑스 오픈)가 주름잡는다. 이 중 하나라도 우승하면 역사에 길이 남고 영웅 대접을 받는다. 하여 역사적으로 시대를 지배한 선수들은 세계 랭킹 1위 기간보다 그랜드슬램 우승 횟수로 평가하는 경우가 많다. 남녀 각각 10명 안팎이다.스포츠에서 당대 또는 역대 최고에 이르면 라이벌이 존재하기 마련이다. 하지만 라이벌이라고 해도 완벽하게 서로 백중세를 이루기는 힘들다. 한쪽이 다른 한쪽을 쫓는 한편, 가끔 맞수가 되어 준다는 정도랄까. <삼국지>에서 오나라의 주유와 촉나라의 제갈량의 관계가 가장 적당하다. 주유는 분명 한 나라를 떠받칠 만한 재목이나 제갈량은 시대를 떠받칠 만한 재목이니 말이다.여기 세계 테니스 역사에 길이 남을 라이벌 관계를 형성한 이들이 있다. 그들은 함께 1970~1980년대 여자 테니스계를 양분했다. 미국의 크리스 에버트와 체코 출신의 미국인 마르티나 나브라틸로바가 그들이다. 남자 테니스의 경우 21세기를 화려하게 장식한 빅3(로저 페더러, 라파엘 나달, 노박 조코비치)가 있었다.넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <크리스와 마르티나: 마지막 세트>가 1970~1980년대 크리스 에버트와 마르티나 나브라틸로바를 조명한다. 그들의 화려한 경력과 이면의 고민을 자세히 풀어낸다. 한편 현재의 그들도 비춘다. 비슷한 시기에 암에 걸린 두 사람의 이야기도 조명한다.