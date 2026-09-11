"카메라 보일 땐 잘 서더니..." 장애인 버스 탑승 취재 뒷얘기

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임명찬 기자이영광
- 전국장애인차별철폐연대가 지하철 시위했잖아요. 그건 어떻게 봤는지 궁금해요.
"솔직히 말씀드리면 저는 일반적인 출근 시간보다 일찍 일을 시작해서 시위 때문에 지하철을 못 탄 적은 없었어요. 다만 그런 여론이 있다는 건 알고 있었죠. 이번에 취재하면서 인상 깊었던 게, 제가 인터뷰했던 유진우씨라는 분이 해주신 한마디예요. '왜 지하철에서 노동권을 외치냐, 왜 교육권을 외치냐고들 하는데, 저는 되묻고 싶어요. 노동할 때, 교육받을 때 뭐 타고 가시나요? 이동이 돼야 교육도 받고 노동도 하고 친구도 만날 수 있는 거예요'라고 했어요. 저는 이 한마디가 지하철 시위의 목적을 다 설명해 준다고 생각해요."
- 그럼, 이 아이템으로 정하고 맨 먼저 뭐 했나요?
"먼저 어떤 부분을 시청자에게 어떻게 보여줄지 고민했고, 그다음 가장 중요한 건 섭외였어요. 아시다시피 섭외가 제일 어렵잖아요. 누구나 자기 모습을 미디어에 노출한다는 게 쉬운 일은 아니니까요. 섭외 자체도 어려웠고, 섭외가 됐다 해도 각자 다양한 사연이 있다 보니 어떤 분의 이야기를 다뤄야 대중에게 더 와 닿을지 고민을 많이 했습니다."
- 장애인 이동권 문제는 몇 번 나온 거라 어떻게 차별화를 할지도 고민이었을 것 같아요.
"오히려 저희가 <스트레이트>에서 이걸 다룰 수 있겠다고 생각한 이유 중 하나예요. 보통 장애인 이동권은 1분 반에서 2분 반짜리 짧은 뉴스로 다뤄지다 보니, 이게 문제고 저게 문제라는 식으로 단편적으로 담길 수밖에 없어요. 반면 <스트레이트>는 방송 분량이 상대적으로 길다 보니, 이분들의 이동 과정을 처음부터 끝까지 관찰자 시점으로 보여줘서 시청자가 스스로 느끼게 하는 방식이 가능하겠다고 생각했어요. 그게 다른 보도와의 차별점이 될 수 있겠다고 봤습니다."
- 이재희씨 이야기로 시작했는데 이유가 있나요?
"장애인 이동권을 얘기할 때 시내 이동과 시외 이동은 차이가 크잖아요. 그 두 가지를 함께 보여주고 싶었는데, 이재희씨는 시내 이동의 모습을 보여주기 위해 선택했어요. (휠체어 장애인이 이용할 수 있는)저상버스 비율이 전국적으로 아직 50% 미만이긴 하지만, 사람들 눈에는 이제 흔히 보이는 편이라 인프라가 이미 다 갖춰져 있다고 여기기 쉬워요. 그런데 시스템이 갖춰져 있는 것과 그걸 원활하게 이용할 수 있는 건 상당히 다르더라고요. 이재희씨를 따라가 보니 시스템은 어느 정도 마련돼 있어도 실제로 이용하기까지는 문턱이 많다는 걸 알게 됐습니다."
- 주로 어떤 건가요?
"예를 들면 경기도에는 장애인 탑승을 알리는 앱의 호출 벨이 있어요. 이걸 누르면 버스 기사에게 어느 정류장에서 장애인분이 탑승을 기다리고 있다는 신호가 가거든요. 그러면 최소한 버스가 그 정류장에서 멈춰서 기사가 내려 확인하거나 탑승 의사를 물어보는 절차 정도는 있어야 한다고 생각해요."
- 근데 현실적으로 버스는 배차시간이 있잖아요. 때문에 기사가 내려서 확인이라는 게 쉽지 않을 것 같거든요.
"맞아요, 그 부분엔 저도 동의해요. 다만 완전히 내리지 않더라도 문을 열고 보이기만 해도 탑승 의사 정도는 확인할 수 있잖아요. 게다가 이건 모든 정류장에서 매번 확인하는 게 아니라, 호출 벨을 누른 정류장에서만 하는 거예요. 적극적으로 의사 표시를 한 경우니까 그 정도 시간은 필요하다고 봐요. 이게 안 이뤄진다면 시스템은 말 그대로 형식만 갖춘 것일 뿐 큰 의미가 없다고 생각합니다."
"이동 자체가 불가능해질 수도 있는 수준의 불편함"