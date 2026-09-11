로또 1등 당첨에도 평생 먹고 놀긴 애매한 팀장의 선택

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티빙 '로또 1등도 출근합니다'티빙
〈로또 1등도 출근합니다〉가 흥미로운 이유는 로또 1등이라는 판타지보다 그 이후에도 지속되는 직장 생활의 애환 때문이다. 로또 당첨 하나만으로 모든 것이 달라지는 건 아니었다. 여전히 다음 날 아침이면 다시 출근을 해야 한다.
여타의 오피스 드라마였다면 엄청난 대사건으로 그려졌겠지만, 〈로또 1등도 출근합니다〉는 정반대로 평범한 일상의 흐름 속에서 이야기를 풀어간다. 오히려 그 잔잔함이 현실의 직장인과 닮아 있다는 점이 이 작품의 차별점이다.
여기서 주연배우 이준혁의 매력이 극대화된다. 지난해 SBS 〈나의 완벽한 비서〉를 통해 제목처럼 빼어난 능력을 지닌 '비서' 유은호로 등장했던 그는, 이번에는 훨씬 현실적인 팀장 공은태로 설득력 있는 연기를 펼친다. 유은호가 누군가의 삶을 챙기는 인물이었다면, 공은태는 정작 자신의 삶을 제대로 돌보지 못한 채 버티기에 급급했던 직장인이다.
완벽함이라는 옷을 벗어 던지고 팀장 공은태로 돌아온 그의 모습은 "직장인 이준혁 월드"라는 표현이 자연스럽게 떠오를 만큼 오피스 장르에 최적화된 캐릭터로 시청자들의 공감을 자아낸다. 자극적인 전개 대신 차분하게 서사를 쌓아가는 이번 작품이 로또 1등이라는 판타지적 설정에도 결코 허황되게 느껴지지 않는 이유 역시, 결국 이준혁이 만들어낸 인물의 무게감에 힘입은 바 크다.
사표 대신 택한 마음의 여유