'트리플A 폭격' 위즈덤, 그래도 KIA의 선택은 틀리지 않았다

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패트릭 위즈덤은 '모아니면 도'식으로 한방을 노리는 스타일이다.KIA 타이거즈
장타가 아쉽지 않은 KIA, 필요한 것은 '한방형'이 아니었다
위즈덤이 KIA에서 기록한 2025년 성적은 119경기 타율 .236, 35홈런, 85타점, OPS 0.856이다. 홈런만 놓고 보면 분명 뛰어난 생산력이었다. KBO리그 홈런 3위에 해당하는 성적이었다. 좀 더 팀에 적응하는 2년 차에는 더 나은 성적도 기대해 볼 수 있었다.
문제는 KIA는 장타력이 아쉽지 않은 팀이라는 데 있다. 지난 시즌 팀 홈런 2위를 차지한 것을 비롯 올 시즌에도 한화 이글스와 함께 1위를 기록 중이다. 김도영을 비롯해 나성범이 중심에 있고, 장타와는 크게 관계없을 것 같은 김호령과 박재현 등도 두 자릿수 홈런을 때려내고 있다.
팀 전체적으로도 홈런을 만들어낼 수 있는 선수들이 적지 않다. 그런 상황인지라 외국인 타자 한 자리를 또 다른 거포로 채우기보다 타선의 연결성과 다양한 공격 루트를 만들어줄 선수가 더 어울려 보인다.
이런 관점에서 보면 카스트로의 장점이 분명해진다. 카스트로는 위즈덤처럼 타석에서 한 방만 노리는 유형의 타자가 아니다. 그렇다고 단순한 컨택트형 타자라고 보기도 어렵다. 올 시즌 카스트로는 타율을 유지하면서 2루타와 홈런을 함께 생산하고 있다.
현재 그는 78경기에서 타율 .329, 출루율 0.366, 장타율 0.557, OPS 0.923을 기록하고 있다. 2루타만 27개이고 홈런도 15개, 타점은 68개에 달한다. 워낙 맞히는 재주가 좋은지라 안타를 만들어내면서 2루타를 비롯한 장타도 꾸준히 나온다.
시즌 초반에는 카스트로의 입지가 흔들렸다. 리그에 제대로 적응하지 못한 상태에서 부상까지 겹치면서 외국인 타자 교체 가능성이 거론됐고, 대체 외국인 타자를 알아봐야 하는 것 아니냐는 이야기도 나왔다.
대체 외국인 타자 아데를린 로드리게스가 32경기에서 타율 .264 10홈런 31타점 OPS 0.862로 강렬한 퍼포먼스를 선보이면서 교체를 요구하는 여론도 높았다. 낮은 출루율 때문에 OPS 등 세부 지표는 지난해 위즈덤과 비슷했으나, 득점권에서 타율 0.355(31타수 11안타) 4홈런 OPS 1.206으로 강했던 부분도 이유로 언급됐다.
하지만 복귀 이후 카스트로는 여론을 바꿨다. 타율과 장타 생산력을 동시에 끌어올리면서 KIA 타선에서 중요한 역할을 맡았다. 현재 보여주는 공격력만 놓고 보면 LG 트윈스의 외국인 타자 오스틴 딘과 비교해도 크게 밀리지 않는 생산력이다.
결국 외국인 타자 영입은 선수 개인의 홈런 숫자만으로 판단할 문제가 아니다. 기존 타선에 무엇을 더할 수 있는지가 중요하다.