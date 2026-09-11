허진호 감독 "'암살자(들)' 괄호 안의 의미는..."

▲
영화 <암살자(들)> 스틸컷하이브미디어코프
영화는 실화와 상상력의 조율 방식을 통해 범인을 추리하는 스릴러 장르물의 특성도 유지된다. 이 때문에 경직된 시대 분위기 속에서 소시민의 여러 모습이 드러난다며 "철구는 가족, 재환은 동료라는 그 시대의 삶을 투영했다. 마지막 장면에서 한 명은 법원으로 달려가고, 한 명은 신문사로 달려가지만 목표는 '진실 추구'다"라고 강조했다.
사건을 파헤치는 경찰과 기자의 두 시점이 교차한 연출에 대해 허 감독은 "전체 흐름을 아는 인물은 기자나 사건의 내부자들인데, 부장과 신입 기자를 선택했다. 그 시대를 살아온 기자들의 인터뷰도 많이 했다. 80년 대 기자로 일했던 친구에게 자문도 받았다. 신문사에 꼭 있어야 할 디테일 중에 재떨이에 수북하게 쌓인 꽁초나 짜장면 빈 그릇 등 고증도 받았다"고 말했다.
그래서일까. 절대 악이 정해져 있지 않다. 그는 "눈에 보이는 강력한 빌런은 기자들을 압박하는 중앙정보부 소속 기관원 상필(박훈)이다"라며 "신문지를 돌돌 말아서 콕콕 찌르는 장면도 '펜이 칼보다 강하다'는 인식을 살려낸 장면이다. 당시 남산에 불려 간다는 건 두려움의 상징이었다. 상필이란 인물에게 거대한 남산이란 무서운 상징을 의인화했다"고 설명했다.
단순한 재현보다 상상력을 더하고 열린 결말로 끝나는 이유에 대해서도 입을 열었다. 그는 "다큐와 책으로 드러난 사실도 어쩌면 잘못된 정보일 수 있다. 정답을 정해 두기보다 가설이나 상상의 형태로 균형감을 유지했다"며 "실화만 풀어가기 어려워 영화적인 특성을 더했다. 다큐멘터리의 기본은 유지하면서 그 시대를 살았던 소시민의 시점에서 풀어냈다. 영화를 보다 보면 '저런 장면도 진짜였어?'라고 놀랄 만큼 실제 사건을 찾아 비교하는 재미가 생긴다"고 소개했다.
이어 "해일씨와 민호씨가 그 시절 기자의 표상을 잘 표현해 주었다. 신문사 내부에서 부장이 모두를 끌어안고 자유로운 분위기로 리더십을 발휘하는 모습은 해일 씨의 본연의 모습이다. 쉬는 시간에도 수많은 단역, 조연과 소통하면서 마치 부장처럼 분위기를 이끌어 갔다"며 재회한 소감도 밝혔다.
그는 "막걸리 취향이 맞아 사석에서 자주 만나는데 '존경한다'고 말한 적 있었다"고 고백했다. 특히 배우로서의 직업적 부분뿐만 아니라 인간적으로 존경한다며 "소신을 말할 때와 삶의 여유를 드러낼 줄 아는 복합적인 인물로 보인 건 해일씨의 공이 크다. 진지하게만 연기하지 않고 유머를 툭툭 던지면서 인물 조형을 복합적으로 만들어 간다"고 덧붙였다.
더불어, 신입 기자 영일의 에너지가 부장인 재환과 묘한 케미를 이뤄 추진력이 커진다. 허 감독은 "저는 신을 거듭하면서 인물이 만들어지는 방식을 추구하는 감독이다. 민호씨가 어려웠을 것 같다"며 "민호씨는 백마 탄 왕자님 이미지가 컸는데 <파친코>를 보고 인간적인 모습이 보였다. 거절할 줄 알았는데 시나리오를 재미있게 봤나 보다. 소년미가 느껴져 영일 같았다. 민호씨의 모습이 그대로 투영된 것 같다"고 회상했다.
특별출연 라인업 비결