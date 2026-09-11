한국 농구, 사우디 완파... 금빛 도전 첫발

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국가대표팀 내에서 이현중의 존재감은 엄청나다.대한민국농구협회
이현중에게 수비 몰리면 다른 곳에서 펑펑… 한국 공격의 핵심은 '분산'
사우디전에서 눈여겨볼 부분은 이현중의 득점 자체보다 상대 수비가 그를 어떻게 의식했느냐였다. 이현중은 외곽에서 슛을 던질 수 있는 선수인 동시에 수비수가 바짝 붙으면 돌파로 공격 방향을 바꿀 수 있다. 따라서 수비하는 입장에서는 굉장히 까다롭다.
한국이 이 장점을 제대로 활용하려면 이현중에게 공을 몰아주는 것보다 그의 움직임을 통해 만들어지는 공간을 다른 선수들이 활용해야 한다. 이현중을 막기 위해 수비가 한쪽으로 쏠리는 순간 반대편에 공간이 생기기 때문이다.
여준석은 이런 구조에서 중요한 역할을 맡는다. 상대 빅맨이 외곽으로 끌려 나가면 골밑 공간을 공략할 수 있고, 수비가 안쪽을 지키면 외곽과 중거리에서 공격 선택지를 만들 수 있다. 빠른 발을 이용한 트랜지션에서도 강점이 있어 한국의 공격 속도를 높일 수 있는 자원이다.
이정현의 활용도 역시 중요하다. 공격 시 직접 득점을 만들 수 있을 뿐 아니라 패싱게임을 통해 팀 전체의 유기적인 움직임을 만들어낸다. 상대가 특정 선수를 막기 위해 수비 전술을 바꿔도 다른 방식으로 공격을 풀어갈 수 있다는 것이 현 대표팀의 장점이다.
한국이 사우디전에서 점수 차를 벌린 과정 역시 이런 다변화와 맞닿아 있다. 한 명이 계속 공격을 시도하기보다 공이 여러 선수에게 이동했고, 상대 수비가 한 곳에 집중할 틈을 줄였다.
수비에서는 사우디의 골밑 공격을 얼마나 어렵게 만드느냐가 중요한 과제였다. 상대가 신체 조건을 앞세워 안쪽에서 공격을 시도할 때 한국은 빠르게 수비 위치를 잡았고, 공격 전환으로 연결하면서 경기 속도를 원하는 방향으로 가져갔다.
다만 4쿼터는 점검할 장면을 남겼다. 이미 점수 차가 벌어진 상황에서 주전들의 출전 시간을 조절한 영향이 있었지만, 공격 흐름이 크게 떨어지면서 사우디에 추격할 공간을 내줬다.
강팀과의 경기에서는 이런 구간이 길어질 경우 상황이 달라질 수 있다. 아시안게임 토너먼트에서는 상대가 한 번의 런으로 경기 분위기를 뒤집을 수 있기 때문에 리드 이후의 경기 운영도 중요하다.
특히 한국이 이현중에게 집중되는 수비를 만났을 때 어떤 공격을 선택할지가 관건이다. 상대가 이현중을 두 명 이상으로 압박한다면 여준석의 골밑 활용이나 유기상의 외곽슛 혹은 이정현, 이우석 등의 내외곽 플레이로 수비의 빈틈을 만들어야 한다.
결국 한국의 공격력은 이현중 개인의 득점력보다 그를 중심으로 몇 명의 선수가 동시에 위협이 될 수 있느냐에 달려 있다. 사우디전에서는 이러한 플레이가 전체적으로 잘됐다. 남은 과제는 이 같은 패턴을 더 높은 수준의 상대에게도 유지하는 것이다.
대만은 요르단에 3점 차 접전
이날 다른 조에서는 대만이 요르단을 83-80으로 꺾었고, 카타르는 이란을 59-53으로 눌렀다. 대만과 요르단의 경기는 3점 차로 승부가 갈릴 만큼 팽팽했다. 대만은 83점을 기록하며 공격에서 꾸준히 득점을 만들어냈고, 요르단 역시 80점까지 따라붙으며 마지막까지 승부를 이어갔다.
대만은 최근 한국과의 맞대결에서도 경쟁력을 보여줬다. 올해 한국과 두 차례 맞붙어 모두 승리했다. 지난 2월 월드컵 아시아 예선에서 한국을 77-65로 꺾은 데 이어 7월에는 82-80으로 다시 제압했다. 한국이 토너먼트로 올라갈 경우 경계해야 할 상대다.