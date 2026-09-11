1위 탈환 KT·이강철 감독 통산 600승 '겹경사'

KT위즈

10일 롯데전에서 승리를 이끈 KT 이강철 감독KT가 장단 19안타 7사사구를 기록한 타선의 힘을 앞세워 롯데를 16vs3으로 꺾고 승리를 거뒀다. 이로 인해 삼성이 차지한 1위 자리를 KT가 탈환했다.KT 입장에서는 쉬운 상황은 아니었다. 상대해야 하는 롯데 선발 비슬리가 이번 시즌 KT 상대로 킬러급의 성적을 거뒀다. 3경기 3승 무패 평균자책점 0.50이었다. 하지만 이날 비슬리를 4이닝 만에 강판시키면서 달라진 모습을 보여줬다.2회까지 비슬리에게 묶인 KT 타선이 3회부터 각성하기 시작했다. 3회초 1사 2루 상황에서 김민혁의 1타점 적시타가 나오면서 선취점을 뽑아냈다.4회부터는 KT 타선의 원맨쇼가 펼쳐졌다. 1사 1, 2루 상황에서 김상수의 1타점 적시타가 나오면서 2vs0을 만들었다. 한승택이 뜬공으로 물러났지만, 권동진의 볼넷으로 2사 만루의 기회를 만들었다.이어서 최원준의 2타점 적시타로 4vs0을 만들더니, 김민혁의 타석 때 더블스틸과 1타점 적시타가 나오면서 스코어는 6vs0이 되었다.5회에는 선두타자 힐리어드의 솔로포가 터지면서 스코어는 7vs0이 되었다. 이어서 김현수의 볼넷과 류현인의 안타로 무사 1, 2루의 기회가 이어졌다.여기서 롯데는 선발 비슬리를 강판시켰다. 뒤이어 올라온 김태균이 2아웃까지 만들고 2, 3루 상황이 주어졌다. 그럼에도 KT 타선은 집중력을 잃지 않았다. 권동진의 2타점 적시 2루타를 시작으로 5회에만 무려 8점을 뽑아내며 일찌감치 승기를 잡았다. 이때까지 스코어는 14vs0.7회에는 2사 2루 상황에서 류현인의 1타점 적시타가 터지며 스코어는 15vs0이 되었다. 9회에는 롯데의 실책으로 1점을 더 추가하며 16vs0이 되었다.9회말에 올라온 이정현이 3실점을 주며 막판에 삐끗했지만, 팀 승리에 큰 차질은 없었다.경기 종료 후 KT 이강철 감독은 방송 인터뷰를 통해 "너무 크게 이겨서 어안이 벙벙하다. 사실 비슬리한테 그동안 너무 약했고, 나의 기록까지 겹쳐서 자칫 잘못하면 1위 싸움에 차질이 생길 거 같아 고민이 많았었다. 다행히 선수들이 잘해준 덕분에 두 가지를 다 잡아서 기쁘게 생각한다"라며 소감을 밝혔다.1위 탈환과 함께 이강철 감독은 감독으로서 통산 600승이라는 대기록을 달성했다. 그것도 KT에서만의 기록이다. KBO리그에서 한 팀에서만 600승을 달성한 감독은 역대 4번째다. 이에 대해서 그는 "KT는 나에게 처음으로 '감독'이라는 자리를 준 팀이다. 한 팀에서 600승을 달성할 수 있도록 적극 지원을 해주신 사장님부터 프런트, 선수단 등 너무 감사하다. 마음 같아선 '종신 KT'를 하고 싶다. KT에 있는 동안에는 좋은 성적을 기록하면서 좋은 팀으로 만들겠다"라고 말했다.마지막으로 이 감독은 KT 팬들에게 "선수단과 팬들이 합심한 덕분에 1위 자리에 다시 오를 수 있게 되었다. 최대한 1위 자리에 떨어지지 않게 준비 잘해서 꼭 우승할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.한편 11일 경기 선발로 KT는 로건 앨런이 출격한다. 이에 맞서는 롯데는 김진욱이 선발로 나선다.