'26G 무승' 광주FC, 핑계는 필요 없다... '결과'로 증명해야

광주FC 공식 홈페이지

26경기 연속 무승이라는 불명예스러운 기록을 작성한 광주FC경기력보다는 이제는 결과가 필요한 광주다.이번 시즌을 앞두고 광주FC는 쉽지 않은 레이스가 예고됐었다. 신화를 작성했던 이정효 감독이 수원 삼성으로 떠났으며 변준수·박태준·헤이스·이강현 등 주축 자원들이 떠났기 때문.또한 국제축구연맹(FIFA)으로부터 징계를 당하면서 외부 영입까지 막혀 어느 정도 '동정 여론'까지 생겼다. 하지만, 그리 큰 걱정을 보내는 시선은 없었다.바로 다이렉트 강등이 없는 시즌이었기 때문. 내년부터 K리그1은 12팀에서 2개 팀이 늘어난 14팀 체제로 변화를 가져간다. 더불어 김천 상무가 연고지 계약 종료로 인해 2부로 내려감으로 인해, 1부에서 최하위를 기록해도 승강 PO로 향해 생존 기회를 한 번 더 받을 수 있었다.그만큼 성적에 관해서 부담이 없는 시즌이었다는 것. 하지만, 광주 상황은 다르다. 이정규 신임 감독 체제로 올해를 맞이했던 이들은 개막 직후 나쁘지 않은 성과를 거뒀다.리그 5라운드까지 1승 3무 1패를 기록한 것. 디펜딩 챔피언 전북 현대를 비롯해 김천·제주를 상대로 무승부를 거뒀고, 특히 인천을 상대로 승점 3을 챙기며 파란을 일으키는 듯했다.그러나 그게 끝이었다. 5라운드 서울전 5-0 대패 이후 8연패의 늪에 빠졌고, 26경기 연속 무승(10무 16패)을 기록하며 압도적 최하위로 자리하고 있다. 직전 라운드 제주전 패배로 인해 이들은 2016년 고양 자이크로(해체)가 기록했던 연속 무승 기록을 불명예스럽게 경신했다.이처럼 풍전등화 앞에 놓인 광주. 이 흐름을 180도 뒤집지 못한다면 사실상 승강 플레이오프 추락은 확정이다. 이미 11위 김천과 격차는 16점으로 쉽지 않은 상황.결국 최악의 상황까지 대비해야 하는 가운데 이제는 결과가 절실하게 필요하다. 사실 이정규 감독 체제 아래 펼쳐지는 광주 경기를 뜯어보면, 경기력 자체는 그리 나쁘지 않다.4-4-2 전형으로 넓게 자원들을 배치하는 가운데 빌드업 시에는 3-2, 2-4 구조 등을 빠르게 만들며 유려하게 빠져나가는 장면들이 포착된다. 또 후방 패스가 어려울 시, 롱볼도 적절하게 배합하여 상황을 풀어간다.중원에서는 유제호·최경록·주세종 등과 같은 주력 자원들이 버티고 있으며 측면에는 신창무·하승운·정지훈이 빠른 스피드와 정확한 킥으로 크로스와 슈팅을 적극적으로 시도한다. 구조 자체를 놓고 보면, 나쁘지 않으나 기록이 이를 입증하지 못하고 있다.실제로 공격에서는 평균 키패스 6.57개로 전체 10위 수준이며 유효 슈팅을 만드는 횟수 역시 3.14개로 최하위 수준이다. 공격 진영까지 빠르게 도달하는 데는 늘 성공하지만, 박스 안에서 마무리가 되지 않는다는 뜻이다.수비도 상황은 다르지 않다. 4-4-2 구조로 깊게 내려서면서 공간을 내주지 않으려고 하지만, 전혀 효과적이지 않다. 특히 직전 제주전 실점하는 과정을 놓고 보면 페널티 박스 안에 아이데일을 제외한 모든 선수가 있었으나 최병욱 중거리 슈팅을 막지 못했다.지표로도 명확하게 나타난다. 평균 볼 획득은 59.54개로 전체 최하위, 가로채기 7.96개로 전체 10위, 볼 차단 역시 15.71개로 전체 팀 중 7위에 해당한다. 수비 역시 아쉽다는 것.결국 광주는 이런 사소한 기록들이 모여 득점·실점 모두 최하위(18골·60실점)라는 최악의 수치를 기록하고 있다.영입 부족이라는 핑계도 이제는 통하지 않는다. 이들은 여름 이적시장을 통해 아이데일, 배진우, 장성환(임대), 반 흐룬스벤, 바루아, 리영직, 김종석, 주앙 페드로, 사이토스키를 차례로 품었다. K리그1에서 충분한 경재력을 갖춘 스쿼드라는 것이다.이제 이들에게 남은 경기는 10게임이다. 11위 김천과 격차를 따라잡기에는 현실적으로 힘든 상황이지만, 내년에도 K리그1 무대에서 뛰기 위해서는 경기력 대신 죽기살기로 뛰면서 팬들이 납득할 수 있는 '결과'를 가져와야만 한다.한편, 광주는 오는 29일 홈에서 안양을 상대로 27경기 만에 승리를 도전하게 된다.