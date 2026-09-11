조현병 딸 치료 거부한 의사 부부... 상영관 떠나지 못한 관객들

▲영화 <어떻게 해야 했을까?>함께 불꽃놀이를 바라보는 마사코(왼쪽)와 아버지. 엣나인필름

다만 가족의 실제 삶을 영화의 재료로 삼는 방식에는 피하기 어려운 윤리적 문제가 남는다. 카메라를 들고 영상을 편집한 사람은 후지노지만, 가장 사적인 삶을 드러내는 사람은 마사코다. 영화가 공개될 무렵 마사코와 어머니는 이미 세상을 떠난 뒤였고, 감독은 아버지에게 공개에 관해 물었지만 당시 고령이었던 아버지가 그 의미를 충분히 이해했는지 자신도 확신할 수 없다고 인터뷰에서 밝혔다.



후지노는 비슷한 상황에 놓인 가족에게 자신의 가족이 겪은 실패가 참고가 되기를 바랐다고 설명한다. 그러나 사회적으로 알릴 가치가 있다는 감독의 판단이 당사자의 동의를 완전히 대신할 수 있는지는 별개의 문제다. 가족 내부를 가까이 기록했기 때문에 힘을 얻은 영화가 바로 그 친밀함 때문에 어디까지 보여줘도 되는지를 묻게 한다는 점은 이 작품의 피하기 어려운 한계다.



그럼에도 이 가족의 이야기를 완전히 지나간 시대의 일로만 보기는 어렵다. 국립정신건강센터가 전국 15~69세 3000명을 대상으로 실시한 2024년 '국민 정신건강 지식 및 태도 조사'에서 90.5%는 "누구나 정신질환에 걸릴 수 있다"고 답했지만, 50.7%는 "내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것"이라고 생각했다. 정신질환을 누구에게나 생길 수 있는 질환이라고 이해하는 것과 실제 정신질환자를 자신의 관계 안에서 받아들이는 것 사이에는 여전히 간극이 있는 셈이다.



그래서 <어떻게 해야 했을까?>를 '치료를 거부한 부모 때문에 25년을 잃은 조현병 환자의 이야기'라고만 요약하면 영화가 보여주는 많은 것이 사라진다. 후지노 감독 역시 이 작품을 조현병에 걸린 누나에 관한 다큐멘터리라고만 생각하지 않는다고 말했다. 영화가 기록하는 것은 받아들이기 어려운 현실 앞에서 한 가족이 내린 선택과 그 결과다.



영화를 보고 난 뒤 남은 감정은 분노보다 무력감에 가까웠다. 마지막 화면이 끝난 뒤 내가 본 상영관에서는 한동안 사람들이 자리에서 일어나지 않았다. 떠드는 사람도 거의 없었다. 감정을 정리해주는 음악도 없이 영화가 끝난 뒤 질문만 남은 듯했다.



처음에는 영화 속 부모에게 묻고 싶었다. 왜 딸이 아픈 것이 부끄러웠을까. 왜 의학을 공부한 부모가 병원에 데려가지 않았을까. 왜 보호한다면서 문을 잠갔을까. 그러나 영화를 다 보고 나면 질문의 대상은 부모에게만 머물지 않는다. 가족의 실패를 기록하고 공개한 후지노에게도, 그 기록을 바라보는 관객에게도 같은 질문이 돌아온다.



<어떻게 해야 했을까?>는 끝내 답을 알려주지 않는다. 당사자 동의 문제처럼 설명하지 않는 태도가 작품의 한계로 남는 지점도 있다. 그럼에도 누군가의 잘못을 판정하는 것으로 30여 년의 가족사를 정리하지 않는 절제는 이 영화의 가장 큰 성취다.



영화 제목은 과거를 향한다. 그들은 어떻게 해야 했을까.



영화를 보고 난 뒤 그 질문은 현재형으로 바뀐다. 우리는 어떻게 해야 할까.

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