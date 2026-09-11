조현병 딸 치료 거부한 의사 부부... 상영관 떠나지 못한 관객들

▲영화 <어떻게 해야 했을까?> 누나 마사코(왼쪽)와 어머니, 아버지.
영화 속 누나 마사코(왼쪽)와 어머니, 아버지.엣나인필름
후지노 감독은 한국 개봉 당시 인터뷰에서 부모가 딸의 병을 창피하게 여겼다고 말했다. 친척들에게 병을 알리지 않았고, 집안에 조현병 환자가 있다는 사실이 가족의 결혼이나 사회생활에 영향을 미칠 것을 두려워했다고 설명했다. 당시 정신병원의 환경에 대한 불신도 있었다.
영화는 이런 사정을 부모의 선택을 정당화하는 근거로 사용하지 않는다. 대신 사랑과 잘못된 선택이 한 사람 안에서 동시에 존재할 수 있다는 사실을 그대로 남겨둔다. 부모는 딸을 사랑했지만 치료하지 않았고, 보호하려 했지만 문을 잠갔다. 가족은 한집에 살았지만 서로의 말을 제대로 듣지 못했다.
후지노는 부모를 비난할 만한 장면만 골라 하나의 결론을 만들지 않는다. 관객이 부모를 판단할 즈음 딸을 걱정하는 모습을 보여주고, 가족의 무책임에 화가 날 때는 서로를 아끼는 순간을 끼워 넣는다. 그 결과 관객은 한 번 내린 판단을 계속 수정하게 된다. 이 영화에서 사랑은 부모를 용서하는 면죄부가 아니다. 오히려 사랑하는 마음만으로 상대에게 필요한 도움을 줄 수 있는 것은 아니라는 사실을 보여준다.
말하지 못한 가족 사이에 놓인 카메라
<어떻게 해야 했을까?>에서 이 모순을 포착하는 핵심적인 도구는 카메라다. 이 카메라는 가족과 무관한 관찰자의 것이 아니다. 아들이 부모를 찍고, 동생이 누나를 찍는다. 카메라 뒤의 후지노 역시 가족이 겪은 일에서 자유로운 제3자가 아니다.
후지노가 처음부터 한 편의 영화를 만들기 위해 가족을 촬영한 것도 아니었다. 그는 집에서 벌어지는 일을 남기지 않으면 언젠가 그 일 자체가 없었던 것처럼 사라질지 모른다는 생각에서 기록을 시작했다. 흥미로운 것은 기록을 위해 들었던 카메라가 가족의 관계까지 바꿨다는 점이다. 감독은 자신의 화내는 모습이 영상에 남는 것이 싫어 부모에게 소리치는 일을 줄였다고 했고, 아버지는 카메라 앞에서 평소 하지 않던 이야기를 꺼냈다. 마사코 역시 때때로 렌즈를 바라보고 말을 건넨다.