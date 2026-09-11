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조현병 딸 치료 거부한 의사 부부... 상영관 떠나지 못한 관객들

조현병 딸 치료 거부한 의사 부부... 상영관 떠나지 못한 관객들

[영화 리뷰] 일본 다큐멘터리 <어떻게 해야 했을까?>

박지희(mar5th)
26.09.11 09:43최종업데이트26.09.11 09:43
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영화 <어떻게 해야 했을까?> 속 후지노 가족의 모습. 후지노 도모아키 감독은 가족의 오랜 시간을 기록하며 누나가 정신과 치료로 연결되지 못한 과정을 카메라에 담았다.
영화 <어떻게 해야 했을까?> 속 후지노 가족의 모습.후지노 도모아키 감독은 가족의 오랜 시간을 기록하며 누나가 정신과 치료로 연결되지 못한 과정을 카메라에 담았다.엣나인필름

"이 영상은 누나가 조현병이 된 이유를 밝히려고 만든 것이 아닙니다. 조현병이 어떤 병인지를 설명하려는 것도 아닙니다."

일본 다큐멘터리 감독 후지노 도모아키의 <어떻게 해야 했을까?>는 이 말로 시작한다. 이어 화면 밖에서 조현병 증상을 보이는 딸에게 자신을 왜 부끄럽게 하느냐고 외치는 어머니의 목소리가 들린다. 첫 장면부터 질문이 남는다. 딸이 아픈 것이 왜 어머니에게 '부끄러운 일'이 되었을까.

지난 7월 29일 국내 개봉한 <어떻게 해야 했을까?>는 후지노 감독이 조현병을 앓은 누나 마사코와 부모, 그리고 자신의 가족사를 기록한 101분짜리 다큐멘터리다. 의대에 다니던 마사코는 1983년 정신병적 증상을 보이기 시작한다. 부모 역시 의학을 공부했지만 딸의 병을 인정하지 않고 정신과 치료를 받게 하지 않는다. 가족은 현관문에 자물쇠를 달고 마사코를 집에서 돌본다.

집을 떠난 후지노는 1992년부터 가족의 대화를 녹음했고 2001년부터 카메라로 이들을 기록하기 시작한다. 마사코가 정신과병원에 입원해 치료를 받은 것은 2008년, 첫 증상이 나타난 지 약 25년이 지난 뒤였다. 얼핏 보면 영화가 던지는 질문은 간단해 보인다. 왜 부모는 딸을 병원에 데려가지 않았을까. 그러나 101분 동안 이 가족을 지켜보고 나면 질문은 오히려 복잡해진다. 부모는 딸을 버리지 않았기 때문이다.

사랑과 보호가 같은 말이 아닐 때

부모가 마사코를 사랑하지 않았다고 생각하면 이야기는 쉽게 정리된다. 아픈 딸을 외면한 부모가 치료받을 기회를 빼앗았다고 결론 내리면 된다. 그러나 영화는 관객이 그렇게 쉽게 부모를 악인으로 규정하도록 내버려두지 않는다.

어머니는 딸의 병을 부끄러워하고 친척들에게도 숨긴다. 정신과 치료에도 반대한다. 그러면서도 딸의 곁을 지킨다. 대학에서 연구자로 일했던 어머니는 마사코를 자신의 연구실에 두고 연구를 계속하게 하며 딸이 살아갈 길을 마련하려 한다. 아버지를 바라보는 감정도 비슷하게 흔들린다. 가족이 왜 이렇게 됐는지를 이야기할 때는 책임을 어머니에게 돌리지만, 딸이 세상을 떠난 뒤에는 마치 어린아이를 대하듯 딸의 뺨과 코를 만진다.

영화 <어떻게 해야 했을까?> 누나 마사코(왼쪽)와 어머니, 아버지. 영화 속 누나 마사코(왼쪽)와 어머니, 아버지.
영화 <어떻게 해야 했을까?> 누나 마사코(왼쪽)와 어머니, 아버지.영화 속 누나 마사코(왼쪽)와 어머니, 아버지.엣나인필름

후지노 감독은 한국 개봉 당시 인터뷰에서 부모가 딸의 병을 창피하게 여겼다고 말했다. 친척들에게 병을 알리지 않았고, 집안에 조현병 환자가 있다는 사실이 가족의 결혼이나 사회생활에 영향을 미칠 것을 두려워했다고 설명했다. 당시 정신병원의 환경에 대한 불신도 있었다.

영화는 이런 사정을 부모의 선택을 정당화하는 근거로 사용하지 않는다. 대신 사랑과 잘못된 선택이 한 사람 안에서 동시에 존재할 수 있다는 사실을 그대로 남겨둔다. 부모는 딸을 사랑했지만 치료하지 않았고, 보호하려 했지만 문을 잠갔다. 가족은 한집에 살았지만 서로의 말을 제대로 듣지 못했다.

후지노는 부모를 비난할 만한 장면만 골라 하나의 결론을 만들지 않는다. 관객이 부모를 판단할 즈음 딸을 걱정하는 모습을 보여주고, 가족의 무책임에 화가 날 때는 서로를 아끼는 순간을 끼워 넣는다. 그 결과 관객은 한 번 내린 판단을 계속 수정하게 된다. 이 영화에서 사랑은 부모를 용서하는 면죄부가 아니다. 오히려 사랑하는 마음만으로 상대에게 필요한 도움을 줄 수 있는 것은 아니라는 사실을 보여준다.

말하지 못한 가족 사이에 놓인 카메라

<어떻게 해야 했을까?>에서 이 모순을 포착하는 핵심적인 도구는 카메라다. 이 카메라는 가족과 무관한 관찰자의 것이 아니다. 아들이 부모를 찍고, 동생이 누나를 찍는다. 카메라 뒤의 후지노 역시 가족이 겪은 일에서 자유로운 제3자가 아니다.

후지노가 처음부터 한 편의 영화를 만들기 위해 가족을 촬영한 것도 아니었다. 그는 집에서 벌어지는 일을 남기지 않으면 언젠가 그 일 자체가 없었던 것처럼 사라질지 모른다는 생각에서 기록을 시작했다. 흥미로운 것은 기록을 위해 들었던 카메라가 가족의 관계까지 바꿨다는 점이다. 감독은 자신의 화내는 모습이 영상에 남는 것이 싫어 부모에게 소리치는 일을 줄였다고 했고, 아버지는 카메라 앞에서 평소 하지 않던 이야기를 꺼냈다. 마사코 역시 때때로 렌즈를 바라보고 말을 건넨다.

후지노 도모아키 감독이 가정용 비디오카메라로 기록한 가족의 일상. 영화는 감독이 오랜 시간 직접 촬영한 가족의 모습을 중심으로 구성된다
후지노 도모아키 감독이 가정용 비디오카메라로 기록한 가족의 일상.영화는 감독이 오랜 시간 직접 촬영한 가족의 모습을 중심으로 구성된다엣나인필름

말이 통하지 않아 들었던 카메라가 역설적으로 가족 사이의 대화를 만드는 셈이다. 이 역할은 편집 과정에서 더 분명해진다. 어머니의 말 다음에 아버지의 말이 놓이고, 그 사이에 마사코의 모습과 감독의 질문이 들어간다. 생전에 서로 제대로 듣지 못했던 말들이 수십 년 뒤 한 편의 영화 안에서 비로소 나란히 놓인다. <어떻게 해야 했을까?>는 가족을 기록한 다큐멘터리인 동시에 가족이 끝내 완성하지 못했던 대화를 편집을 통해 뒤늦게 이어 붙이는 영화다.

그렇다고 영화가 이 대화에 정답을 덧붙이지는 않는다. 첫머리에서 밝힌 것처럼 정신과 전문의가 등장해 마사코를 설명하지 않고, 조현병의 원인과 증상을 해설하는 자막도 최소화한다. 배경음악 역시 감정을 적극적으로 유도하지 않는다. 가족의 언성이 높아지는 순간에도 분노를 증폭시키는 음악을 깔지 않고, 치료 이후 평온한 시간이 찾아왔을 때도 이를 감동적인 화해로 포장하지 않는다.

전문가의 설명과 음악을 적극적으로 사용했다면 마사코는 피해자로, 부모는 치료를 막은 가해자로 훨씬 쉽게 정리됐을 것이다. 후지노는 그 대신 가족의 말과 오래된 영상을 관객 앞에 놓고 판단을 넘긴다. 관객은 부모에게 화가 났다가 딸을 돌보는 모습을 보고 멈칫하고, 아버지를 무책임하다고 생각하다가 딸을 바라보는 얼굴을 본다. 영화는 하나의 답을 내놓기보다 관객이 내놓은 답에 계속 물음표를 붙인다.

25년의 시간을 기록하는 방법

주인공인 누나 마사코. 영화 <어떻게 해야 했을까?> 속 후지노 도모아키 감독의 누나 마사코.
주인공인 누나 마사코.영화 <어떻게 해야 했을까?> 속 후지노 도모아키 감독의 누나 마사코.엣나인필름

영화의 화면은 매끈하지 않다. 1992년부터 남긴 음성 기록과 사진, 오래된 영상, 2001년 이후 촬영한 가정용 비디오가 뒤섞인다. 화면비와 화질도 일정하지 않다. 처음부터 한 편의 다큐멘터리를 만들기 위해 계획한 촬영이 아니기 때문이다.

하지만 이 불균질함은 오히려 30여 년이라는 시간을 체감하게 한다. 영상의 질감이 달라지고 인물의 얼굴이 늙어갈 때마다 시간이 실제로 흘렀다는 사실이 드러난다. 잘 정돈된 과거의 재현이 아니라 한 가족이 살아낸 시간의 파편을 보고 있다는 감각도 강해진다.

이 때문에 영화가 주는 무력감은 더 커진다. 관객은 이미 지나간 영상을 보면서 부모가 그때 병원에 데려갔어야 하지 않았는지, 서로의 말을 조금만 더 들었어야 하지 않았는지 생각하게 된다. 그러나 화면 속 과거에 개입할 방법은 없다. 무엇을 해야 했는지는 생각할 수 있지만 이미 지나간 시간을 바꿀 수는 없다. 제목이 '어떻게 해야 할까'가 아니라 <어떻게 해야 했을까?>인 이유도 여기에서 더 선명해진다.

2008년 마사코가 정신과병원에 입원해 치료받은 뒤에는 가족에게 이전과 다른 시간이 찾아온다. 영화 후반부에서 아버지와 마사코는 나란히 앉아 불꽃놀이를 바라본다. 거창한 화해도, 눈물을 쏟는 고백도 없다. 후지노 감독은 편집 과정에서 이 장면을 빼려고 했지만 촬영과 편집을 함께한 아사노 유미코가 남기자고 했다고 밝혔다.

결과적으로 이 장면은 영화의 변화를 보여주는 중요한 이미지가 된다. 약 25년의 시간을 지나 영화가 도착한 곳은 극적인 회복이 아니라 아버지와 딸이 나란히 앉아 같은 것을 바라보는 평범한 순간이다. 사건만 놓고 보면 없어도 되는 장면이지만 오히려 그렇기 때문에 의미가 생긴다. 그동안 이 가족에게 어려웠던 것이 어쩌면 이런 평범한 시간을 함께 보내는 일이었음을 보여준다. 치료가 과거의 시간을 되돌리지는 않지만, 영화는 그 이후 생겨난 다른 시간을 불꽃놀이를 함께 바라보는 모습으로 보여준다.

'어떻게 해야 했을까'라는 질문

영화 <어떻게 해야 했을까?> 함께 불꽃놀이를 바라보는 마사코(왼쪽)와 아버지.
영화 <어떻게 해야 했을까?>함께 불꽃놀이를 바라보는 마사코(왼쪽)와 아버지.엣나인필름

다만 가족의 실제 삶을 영화의 재료로 삼는 방식에는 피하기 어려운 윤리적 문제가 남는다. 카메라를 들고 영상을 편집한 사람은 후지노지만, 가장 사적인 삶을 드러내는 사람은 마사코다. 영화가 공개될 무렵 마사코와 어머니는 이미 세상을 떠난 뒤였고, 감독은 아버지에게 공개에 관해 물었지만 당시 고령이었던 아버지가 그 의미를 충분히 이해했는지 자신도 확신할 수 없다고 인터뷰에서 밝혔다.

후지노는 비슷한 상황에 놓인 가족에게 자신의 가족이 겪은 실패가 참고가 되기를 바랐다고 설명한다. 그러나 사회적으로 알릴 가치가 있다는 감독의 판단이 당사자의 동의를 완전히 대신할 수 있는지는 별개의 문제다. 가족 내부를 가까이 기록했기 때문에 힘을 얻은 영화가 바로 그 친밀함 때문에 어디까지 보여줘도 되는지를 묻게 한다는 점은 이 작품의 피하기 어려운 한계다.

그럼에도 이 가족의 이야기를 완전히 지나간 시대의 일로만 보기는 어렵다. 국립정신건강센터가 전국 15~69세 3000명을 대상으로 실시한 2024년 '국민 정신건강 지식 및 태도 조사'에서 90.5%는 "누구나 정신질환에 걸릴 수 있다"고 답했지만, 50.7%는 "내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것"이라고 생각했다. 정신질환을 누구에게나 생길 수 있는 질환이라고 이해하는 것과 실제 정신질환자를 자신의 관계 안에서 받아들이는 것 사이에는 여전히 간극이 있는 셈이다.

그래서 <어떻게 해야 했을까?>를 '치료를 거부한 부모 때문에 25년을 잃은 조현병 환자의 이야기'라고만 요약하면 영화가 보여주는 많은 것이 사라진다. 후지노 감독 역시 이 작품을 조현병에 걸린 누나에 관한 다큐멘터리라고만 생각하지 않는다고 말했다. 영화가 기록하는 것은 받아들이기 어려운 현실 앞에서 한 가족이 내린 선택과 그 결과다.

영화를 보고 난 뒤 남은 감정은 분노보다 무력감에 가까웠다. 마지막 화면이 끝난 뒤 내가 본 상영관에서는 한동안 사람들이 자리에서 일어나지 않았다. 떠드는 사람도 거의 없었다. 감정을 정리해주는 음악도 없이 영화가 끝난 뒤 질문만 남은 듯했다.

처음에는 영화 속 부모에게 묻고 싶었다. 왜 딸이 아픈 것이 부끄러웠을까. 왜 의학을 공부한 부모가 병원에 데려가지 않았을까. 왜 보호한다면서 문을 잠갔을까. 그러나 영화를 다 보고 나면 질문의 대상은 부모에게만 머물지 않는다. 가족의 실패를 기록하고 공개한 후지노에게도, 그 기록을 바라보는 관객에게도 같은 질문이 돌아온다.

<어떻게 해야 했을까?>는 끝내 답을 알려주지 않는다. 당사자 동의 문제처럼 설명하지 않는 태도가 작품의 한계로 남는 지점도 있다. 그럼에도 누군가의 잘못을 판정하는 것으로 30여 년의 가족사를 정리하지 않는 절제는 이 영화의 가장 큰 성취다.

영화 제목은 과거를 향한다. 그들은 어떻게 해야 했을까.

영화를 보고 난 뒤 그 질문은 현재형으로 바뀐다. 우리는 어떻게 해야 할까.
어떻게해야했을까 영화리뷰 영화비평 조현병

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