혹시나 했는데 역시나... 단 1분 만에 드러난 '타짜'의 한계

CJ ENM

큰사진보기 ▲타짜: 벨제붑의 노래포스터 CJ ENM

비운 자리도 채우지 않고서



<타짜: 벨제붑의 노래>엔 반드시 있어야 할 것들이 없다. 그저 개연성과 핍진성만 따지려는 것이 아니다. 연기와 동선만을 문제 삼는 것 또한 아니다. 창작자라면 마땅히 지켜야 할 것들을 돌보지 않은 흔적이 캐릭터의 배치에서부터 드러난다. <타짜>엔 평경장과 짝귀, 고광렬, 정마담에 너구리까지가 자리했다. 각자의 존재감을 뽐내며 테이블 저편에 앉아 있기만 해도 독자적인 중력을 발했다.



그러나 이 영화는 어떠한가. 일본 야쿠자 두목 사사키(이하라 츠요시 분)와 그 곁에 선 매력적인 여성 가네코(미요시 아야카 분), 다시 그를 지키는 또 다른 야쿠자 부하들, 스리슬쩍 손장난 하는 백인 딜러와 그에게 영향력을 행사하는 타오 회장(홍다오 분)의 전사가 궁금한가. 그 납작한 캐릭터들에게 영화가 보여준 이상의 이야기, 삶과 역사가 있었을 것이라고 생각되는가. 영화가 그를 아무렇지 않게 버려두고 있기 때문에 아마도 있었을 게 분명한 배우들의 수고에도 불구하고 작품 또한 납작해지고 말았다.



<타짜>가 막을 내리고 그 속편이 기대는 건 무엇인가. <타짜: 벨제붑의 노래>는 전대 캐릭터들이 비운 자리를 도모하려는 야욕조차 없다. 단 1분 만에 거짓으로 얼마든지 진실을 대체할 수 있겠다는 어리석은 자신감만 들킬 뿐이다. 그러나 이는 근래 가속화되는 세계, 특히 한국에서 더욱 더 두드러지고 있는 영화 창작의 경향을 그대로 반영한 결과일 뿐이다. 이 같은 이유로 나는 이 영화가 잘못됐다 말한다.

타짜벨제붑의노래 CJENM 최국희 변요한 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 곤충채집하러 사막 갔다 노예노동 하게 된 교사의 사연

스틸컷한때 극영화가 얼마나 사실을 재현하는 데 공을 들였던가. 리얼리즘, 네오리얼리즘 등의 사조가 일어났고 졌고, 사실성을 극대화하기 위하여 비전문 배우를 기용하거나 카메라의 움직임을 절제하는 등의 시도 또한 이어졌다. 그저 연출만이 아니다. 극중 인물의 자아를 뒤집어쓰는, 그리하여 살인마를 연기하는 이는 그저 흉내가 아닌 얼마쯤은 살인자의 인식을 받아들여야 한다고까지 나아가려 하는 메소드 연기가 주류로 자리 잡았다.여러 액션배우가 적어도 스턴트만큼은 제가 직접 해야 한다며 위험을 무릅썼다. 대역을 쓸 때도 적어도 치고 맞고 구르고 뛰는 동선만큼은 실제 액션을 재현하는 것에 가깝게 공을 들였다. 요컨대 극영화는 다큐멘터리가 아닌 거짓일 뿐이지만, 실제보다 더 진실하게 관객을 설득하려 들었다. 그것이 지난 시대 결코 비주류라 할 수 없는 극영화의 사조적 흐름이었다.그러나 오늘에 이르러 이와 같은 개념은 뿌리째 흔들린다. 이쪽에서 쳐서 저쪽으로 나가떨어져야 하지만 이쪽에서 치고 대충 이쪽으로 구르는 경우가 수두룩하다. 카메라가 흔들고 자리를 옮기며 적당히 그럴듯하게 보이면 되지 않느냐는 식이다. 심지어 CG와 AI를 통한 보정까지 보편화되며 아예 촬영을 배경과 전혀 다른 곳에서 한다거나 만나지 않고도 만난 것처럼 하는 경우도 흔하다.연기도 마찬가지다. 실제 있는 것보다 자연스러워서 있는 것처럼 보이는 것으로 충분하다. 비장애인 배우가 장애를 연기하는 게 연기에 능숙하지 않은 장애인이 연기하는 것보다 훨씬 낫다는 인식 또한 흔하다. 진실의 재현은 더는 중요하지 않다. 그 흐름이 가속화되는 동안 핍진성이며 개연성, 그러니까 가능한 것조차 중요하지 않게 되었다. 관객이 믿기만 하면 된다고, 관객을 속일 수 있느냐 없느냐에서 판가름이 나는 거라고 말하는 창작자가 갈수록 늘어나고 있다.사실의 장벽에 가로막히는 수많은 순간과 그 장애를 극복하기 위해 고투하는 과정에서 태어나던 훌륭함을 요즈음 영화 가운데 좀처럼 만나기 어려운 이유가 여기에 있다. 창작의 편의라는 이름으로 적당히 에둘러 돌아가면 된다고 믿는 이들이 흔해져서다. '뭐가 중한가', '어차피 영화는 영화일 뿐'이라고 윽박지르며 질주하는 이들을 바라보며 '그래도 중하다'고, '영화는 영화 이상의 것'이라고 고집하던 이들을 떠올린다. 방망이 깎던 노인은 이미 죽어 없어지고, 백 번이고 천 번이고 다시 한번을 더 외치던 장인 또한 사라진 오늘이다. 나는 영화 스스로 영화가 쌓아 올린 탑을 허물고 있는 것은 아닌가 우려한다.