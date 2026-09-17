혹시나 했는데 역시나... 단 1분 만에 드러난 '타짜'의 한계

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
그러니까 영화가 시작하고 딱 1분쯤 지났을 때다. 영화의 오프닝, 베트남 해상에 뜬 작은 화물선 선실 기둥에 잔뜩 멋을 부린 흰 양복을 차려입은 사내가 묶여 있는 장면이었다. 꽤 많이 맞았고, 또 오래 방치된 모양으로 피투성이가 된 사내의 아래엔 그의 것으로 보이는 오물이 널려 있다. 이때 선실 문을 열고 들어오는 이들이 있으니 한눈에 보아도 '나 아주 불량하오'라고 써 붙인 패거리다. 이제는 전국적 인지도를 가졌다 해도 좋을 윤경호와 스윙스가 연기한 이들이 두목과 부두목 격이다. 묶여 있는 흰 양복 사내는 변요한이 연기했다. 그러니까 그가 적어도 이곳에서 죽을 일은 없단 걸 보는 모두가 알고 있다.
1분쯤 되었을 때, 그러니까 내게 이 영화의 방향을 정한 결정적 장면이 있다. 묶여 있는 주인공 장태영(변요한 분)에게 스윙스가 연기한 사내가 다가가 발길질하는 순간이다. 잔뜩 강조되는 문신과 험악한 인상에도 별반 날렵해 보이지 않는 그 발길질이 태영에게 닿는 순간, 스피커에선 마치 채찍으로 고막 주변을 치는 듯한 파괴적인 소리가 들려온다. 통상의 액션영화에서 들리는 타격음보다도 한층 강조된 이 소리는 수없이 치고받아 본 이라면 누구나 단박에 결코 신체를 타격해선 얻을 수 없단 걸 알아챌 수 있는 형태다.
순간 다시 보게 된다. 선실 아래 흩뿌려진 분비물은 그것이 도무지 어디서 나왔는지 짐작할 수 없다. 황당할 만큼 넓고 고르게 뿌려진 분비물에 비한다면 피 칠갑을 한 태영의 차림새가 오히려 잘 꾸며진 것처럼 보일 정도다. 분비물의 고루 펴지기까지의 물리적 동선을 떠올려보면 이 또한 비현실적이다. 이로부터 하나하나 다시 보게 되는 수많은 것들이 있다.
한국 법제상 불가능한 사업적 성공과 서른이 훌쩍 넘어 보이는 이들이 교복을 입고 펼치는 연기라거나 액션신에서 삽입되는 당혹스러운 동선과 음향, 심지어는 핵심이 되는 포커게임에서의 사실성이 배제된 연출까지 하나하나 모조리 눈에 띈다. 가만히 뜯어보면 배우들조차도 실제 있을 법한 인물 그대로가 아닌 마치 만화나 영화 속 배역을 연기하는 게 목표인 듯 과장되게 캐릭터 연기를 펼친다. <타짜> 시리즈 네 번째 영화, <타짜: 벨제붑의 노래> 이야기다.